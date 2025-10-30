چار سال بعد ’دربار موو‘ کی روایت بحال، سرکاری دفاتر کی سرینگر سے جموں منتقلی کا آغاز

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
چار سال بعد ’دربار موو‘ کی روایت بحال، سرکاری دفاتر کی سرینگر سے جموں منتقلی کا آغاز
قدیم ترین انتظامی روایات میں سے ایک دربار موو کو چار سال قبل ختم کیا گیا تھا تاہم اسے اب دوبارہ بحال کیا گیا۔
Published : October 30, 2025 at 8:18 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی ) چار سال کے وقفے کے بعد جموں و کشمیر میں دربار موو کو سرینگر سے جموں منتقل کرنے کی تیاریوں نے زور پکڑ لیا ہے۔ ’’در بار موو‘‘ کی تاریخی روایت، جو 2021 میں لیفٹیننٹ گورنر کی انتظامیہ نے روک دی تھی، اب ایک مرتبہ پھر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت والی نیشنل کانفرنس حکومت نے بحال کر دی ہے۔
دربار موو کے تحت سرکاری دفاتر تین نومبر کو جموں میں باقاعدہ طور پر کھل جائیں گے۔ اس فیصلے کے بعد شہرِ جموں میں تزئین و آرائش اور صفائی ستھرائی کی مہم تیزی سے جاری ہے۔ میونسپل اداروں نے سرکاری دفاتر، سول سیکرٹریٹ اور راج بھون کے آس پاس کے علاقوں میں خوبصورتی کے کام شروع کر دیے ہیں۔
16 اکتوبر کو حکومت نے باضابطہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ سرینگر کے تمام دفاتر 31 اکتوبر تک بند کر دیے جائیں گے، جس کے بعد تین نومبر سے وہی دفاتر جموں میں کام شروع کریں گے۔ یاد رہے کہ ’’در بار موو‘‘ کی روایت 1872 میں ڈوگرہ حکمرانوں نے متعارف کرائی تھی تاکہ خطے کے دونوں حصوں — جموں اور کشمیر — کے درمیان انتظامی توازن برقرار رہے۔
جموں کے تاجروں اور شہریوں نے اس فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے اسے ترقی کا قدم قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس روایت کے بحال ہونے سے جموں کی معیشت کو تقویت ملے گی اور سرکاری سرگرمیاں ایک بار پھر شہر میں زندگی کی چہل پہل واپس لائیں گی۔
یاد رہے کہ 2021 میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی انتظامیہ نے ’’ای-آفس‘‘ نظام کے نفاذ کے بعد اس روایت کو ختم کر دیا تھا، دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس سے حکومت کو سالانہ 200 کروڑ روپے کی بچت ہوگی۔ تاہم اس فیصلے پر سیاسی جماعتوں، تاجروں اور عوامی حلقوں نے سخت تنقید کی تھی۔
یہ بھی پڑھیں: دربار موو کی واپسی، جموں کے تاجروں میں خوشی، بڑے اقتصادی فروغ کی اُمید
شہر کے متعدد راستوں اور سڑکوں کی مرمت جاری ہے جو اگست کی شدید بارشوں میں خراب ہو گئی تھیں۔ مزدور صفائی اور سڑکوں کے کناروں کو رنگنے کے کاموں میں مصروف ہیں، تاکہ تین نومبر کو دربار موو کے آغاز سے پہلے شہر مکمل طور پر تیار ہو۔