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جموں کشمیر میں انسان اور جنگلی جانوروں کا بڑھتا تصادم، پانچ برس میں 17ہزار سے زائد حملے، سو سے زیادہ جانیں تلف
سال 2020 سے جولائی 2025 تک جموں کشمیر میں جنگلی جانوروں کے 17,200 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔
Published : July 28, 2026 at 8:56 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں انسان اور جنگلی جانوروں کے درمیان بڑھتا تصادم (Human Wildlife Conflict) ماحولیات اور عوامی تحفظ کے لیے بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2020 سے جولائی 2025 تک اس طرح کے 17,200 سے زائد واقعات و حادثات پیش آئے۔ ان واقعات میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے جبکہ تقریباً 1,100 زخمی ہوئے۔ گزشتہ برسوں کے دوران جنگلی جانوروں کا دیہات و قصبہ جات اور باغات و رہائشی علاقوں میں داخل ہونے کے واقعات میں مسلسل اضافہ دیکھا گیا ہے۔
محکمہ وائلڈ لائف پروٹیکشن، جموں و کشمیر ،کے اعداد و شمار کے مطابق زیادہ تر حملے ایشیائی کالے ریچھ اور عام تیندوے نے کشمیر وادی اور جموں کے بعض علاقوں میں کیے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اراضی خاص کر جنگلات کے استعمال میں تبدیلی، جانوروں کا جنگلات کے قدرتی مسکن کا سکڑنا اور جنگل میں خوراک کی کمی جانوروں کو انسانی آبادیوں کے قریب آنے پر مجبور کر رہی ہے۔
این جی ٹی میں جمع رپورٹ
محکمہ نے نیشنل گرین ٹریبونل میں جمع کرائی گئی اپنی رپورٹ میں انسان اور جنگلی جانوروں کے درمیان تصادم کو خطے کے سب سے سنگین تحفظِ ماحول کے چیلنجز میں سے ایک قرار دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایشیائی کالا ریچھ اور عام تیندوا سب سے زیادہ حملوں، انسانی زخمیوں اور اموات کے علاوہ فصلوں اور مویشیوں کو بھی سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق اراضی کے استعمال میں تیز رفتار تبدیلی، قدرتی مسکن کی تباہی، جنگلات کے قریب انسانی سرگرمیوں میں اضافہ اور جنگل میں قدرتی خوراک کی کمی نے گزشتہ چند برسوں میں انسان اور جنگلی جانوروں کے درمیان تصادم مزید بڑھا دیا ہے۔
سرکاری اعداد و شمار
ای ٹی وی بھارت کو حاصل سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پانچ سالہ مدت کے دوران شمالی کشمیر میں 8,000 سے زیادہ واقعات پیش آئے، جو پورے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں درج کل واقعات کا تقریباً نصف ہیں۔
جنوبی کشمیر میں 6,600 سے زائد واقعات درج کیے گئے، جن میں شوپیان ضلع میں ہی 2,900 سے زیادہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسی عرصے کے دوران وسطی کشمیر میں تقریباً 630 واقعات رونما ہوئے ہیں۔
سرکاری اعداد و شمار یہ بھی بتاتے ہیں کہ گزشتہ دو مالی برسوں میں انسان اور جنگلی جانوروں کے تصادم کے 15,661 واقعات رپورٹ ہوئے۔ واقعات کی تعداد 2023-24 میں 9,301 سے کم ہو کر 2024-25 میں 6,360 رہ گئی، تاہم ان حملوں میں ہلاکتوں اور زخمیوں کا سلسلہ جاری رہا۔
سال 2023-24 میں 18 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 137 افراد زخمی ہوئے۔ 2024-25 میں 14 افراد کی جان گئی اور 213 افراد زخمی ہوئے۔
عوام میں خوف
ان حملوں کے اثرات صرف ہلاکتوں اور زخمیوں تک محدود نہیں ہیں۔ جنگلات سے متصل دیہات میں کئی باغ مالکان صبح سویرے یا شام ڈھلنے کے بعد سیب کے باغات میں جانے سے گریز کرتے ہیں۔ مکئی، اخروٹ اور دیگر فصلوں کی کٹائی کرنے والے کسان اُن ایام میں جب ریچھ کے حملوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، خطرے سے بچنے کے لیے اکثر یکجا طور پر گروہوں میں کام کرتے ہیں اور تنہا باہر جانے میں خوف محسوس کرتے ہیں۔
وائلڈ لائف اہلکاروں کو اکثر ایسے ہنگامی فون موصول ہوتے ہیں جن میں انہیں زیادہ تر ریچھ کی ہی خبریں دی جاتی ہیں کہ وہ گھروں، اسکولوں، گؤ خانوں یا تجارتی عمارتوں میں داخل ہوئے ہیں۔ رہائشی علاقوں میں تیندوؤں کے داخل ہونے کے واقعات بھی اب عام ہوتے جا رہے ہیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ ریچھوں اور تیندوں کا دیہات، باغات اور یہاں تک کہ شہری علاقوں میں داخل ہونے کے باعث ریسکیو کارروائیوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
ریسکیو سہولیات کا وسیع پھیلاؤ
ہنگامی صورتحال سے تیزی سے نمٹنے کے لیے محکمہ وائلڈ لائف پروٹیکشن نے یونین ٹیریٹری میں اپنی ریسکیو سہولیات کو مزید مضبوط کیا ہے۔
حکام کے مطابق وائلڈ لائف سے متعلق ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے تقریباً 50 کنٹرول روم قائم کیے گئے ہیں، جو چوبیس گھنٹے خدمات فراہم کرتے ہیں۔ ان مراکز میں بے ہوش کرنے والی دوائی سے لیس بندوقیں، ادویات، پکڑنے والے جال، پنجرے، ریسکیو آلات اور گاڑیاں موجود ہیں، جبکہ تربیت یافتہ عملہ ہر وقت تیار رہتا ہے۔
تصادم سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں خصوصی پنجرے اور دیگر آلات بھی نصب کیے گئے ہیں۔ حکام کے مطابق خطرناک جانوروں کو ضرورت پڑنے پر بے ہوش کر کے پکڑا جاتا ہے اور وائلڈ لائف کے تحفظ کے اصولوں کے مطابق مناسب جنگلات یا ریسکیو مراکز میں منتقل کیا جاتا ہے۔
اب حساس اضلاع میں فوری کارروائی کرنے والی ٹیمیں بھی کام کر رہی ہیں، جو جانوروں کو محفوظ طریقے سے پکڑ کر جنگلات میں واپس چھوڑنے اور حملوں کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔
حکومتی احتیاطی تدابیر
گزشتہ پانچ برسوں کے دوران حکومت نے احتیاطی اقدامات میں بھی اضافہ کیا ہے، جن میں حساس مقامات پر پنجرے نصب کرنا، قدرتی مسکن کی بحالی، ریسکیو کنٹرول روم قائم کرنا اور متاثرہ دیہات میں عوامی بیداری مہم چلانا شامل ہے۔
آگاہی پروگرامز
فاریسٹ، ایکالوجی اینڈ اینوارنٹمنٹ محکمہ کے مطابق محکمہ وائلڈ لائف پروٹیکشن نے گزشتہ پانچ برسوں میں 553 بیداری پروگرام منعقد کیے، جن میں 6,923 افراد نے شرکت کی۔
انتظامیہ نے متاثرین اور ان کے اہل خانہ کو مالی امداد بھی فراہم کی۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق گزشتہ پانچ برسوں میں ہلاکتوں کے مقدمات میں 40.5 لاکھ روپے بطور معاوضہ ادا کیے گئے، جبکہ جنگلی جانوروں کے حملوں میں زخمی ہونے والے افراد کو 1.34 کروڑ روپے سے زائد کی مالی امداد دی گئی۔
ہنگامی ردعمل کو مزید مضبوط بنانے کے لیے حساس علاقوں میں آٹھ ریسکیو کنٹرول روم بھی قائم کیے گئے ہیں۔
اسی ماہ جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں ایک شخص سیب کے باغ میں کام کرتے ہوئے کالے ریچھ کے حملے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب چند روز قبل ہی وائلڈ لائف کی ٹیم نے ایک رہائشی علاقے میں داخل ہونے والے تیندوے کو پکڑ کر منتقل کیا تھا، جس سے مقامی لوگوں میں خوف پھیل گیا تھا۔
سرینگر کے گالف کورس کا واقعہ
جون میں سرینگر کے رائل اسپرنگس گالف کورس میں رات کی ڈیوٹی انجام دینے والا ایک عارضی مزدور کالے ریچھ کے حملے میں زخمی ہوگیا تھا۔
اسی موسم کے دوران گاندربل، کپوارہ اور بارہمولہ اضلاع میں بھی ایشیائی کالے ریچھوں کے باغات اور رہائشی علاقوں میں داخل ہونے کی متعدد اطلاعات موصول ہوئیں۔ ریسکیو ٹیموں نے بے ہوش کرنے والی ادویات اور پنجروں کی مدد سے کئی جانوروں کو محفوظ طریقے سے پکڑ کر قریبی جنگلات میں منتقل کیا۔
حکام کا کہنا ہے کہ پھلوں کے موسم میں جب ریچھ خوراک کی تلاش میں بالائی علاقوں خاص کر جنگلات سے نشیبی علاقوں کا رخ کرتے ہیں تو ایسے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
ریچھوں سے متعلق زیادہ تر ہنگامی واقعات بہار سے خزاں تک پیش آتے ہیں، جب باغات، مکئی کے کھیت اور جنگلات سے ملحق دیہات تصادم کے بڑے مراکز بن جاتے ہیں۔
'تیندوے مختلف چیلنج'
حکام کے مطابق اب تیندوں کو دیہات اور قصبوں کے مضافات میں زیادہ دیکھا جا رہا ہے، جہاں آوارہ کتے اور مویشی ان کے لیے آسان شکار بنتے ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں اکثر گنجان آبادی والے علاقوں میں داخل ہونے والے تیندوؤں کو بے ہوش کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کرتی ہیں۔
وائلڈ لائف کے محقق منصور صوفی کا کہنا ہے کہ "بڑھتا ہوا تصادم قدرتی مسکن پر بڑھتے دباؤ کی عکاسی کرتا ہے۔" ان کے مطابق: "جموں و کشمیر میں انسان اور جنگلی جانوروں کے درمیان بڑھتا ہوا تصادم زمین کے استعمال میں تبدیلی، قدرتی مسکن کی تباہی اور موسمیاتی تبدیلی کے باعث پیدا ہونے والے دباؤ کا نتیجہ ہے۔"
انہوں نے کہا کہ طویل مدتی حل کے لیے سائنسی نگرانی، قدرتی مسکن کی بحالی، مقامی آبادی کی شمولیت اور مؤثر حفاظتی اقدامات ضروری ہیں۔ صرف ریسکیو کارروائیوں اور معاوضے پر انحصار کافی نہیں ہوگا۔ ان کے بقول: "جنگلی حیات کا تحفظ اور مقامی آبادی کی سلامتی ساتھ ساتھ چلنی چاہیے تاکہ دونوں کے درمیان پائیدار ہم آہنگی قائم ہو سکے۔"
"برڈز آف کشمیر" گروپ کے بانی اور پرندوں کی حیات و مسکن پر ماہر کہلانے والے عرفان جیلانی نے خبردار کیا کہ مستقبل میں ایسے واقعات مزید بڑھ سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ جنگلات کے کناروں پر زرعی زمینوں کو باغات میں تبدیل کرنے سے پھلوں کے موسم میں ریچھ ان علاقوں کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنگلات کے اندر باڑ لگانے سے جانوروں کی قدرتی نقل و حرکت متاثر ہوئی ہے اور وہ اب انہی راستوں سے گزرتے ہیں جہاں انسان آتے جاتے ہیں۔
شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی، کشمیر، کے شعبۂ وائلڈ لائف سائنسز کے سربراہ خورشید احمد شاہ نے کہا کہ بہت سے تیندوے اب انسانی آبادیوں کے قریب رہنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ "بہت سے تیندوے اب شہری آبادیوں کے قریب رہتے اور افزائش نسل بھی کرتے ہیں۔ وہ خوراک کے لیے آوارہ کتوں پر انحصار کرتے ہیں جبکہ باغات انہیں سال بھر خوراک فراہم کرتے ہیں۔ دھان کے کھیتوں اور چراگاہوں کا میوہ باغات میں تبدیل ہونے سے یہ تبدیلی مزید آسان ہو گئی ہے۔"
جموں و کشمیر میں وائلڈ لائف ایس او ایس کی ایجوکیشن آفیسر اور پروگرام ہیڈ عالیہ میر نے کہا کہ اس مسئلے کا حل صرف ریسکیو کارروائیوں سے ممکن نہیں۔ "انسان اور جنگلی جانوروں کے تصادم پر کام کرنے کے اپنے تجربے سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ اس کی وجہ صرف جنگلی جانور نہیں ہوتے بلکہ یہ زمین کے بہتر انتظام کا مسئلہ ہے، جس میں جانوروں کا رویہ، انسانی سرگرمیاں، زمین کے استعمال میں تبدیلی اور وسائل کی دستیابی سب شامل ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ مستقل حل کے لیے عوامی بیداری، جانوروں کو متوجہ کرنے والے عوامل پر قابو، سائنسی نگرانی، فیلڈ عملے کی بہتر تربیت اور سرکاری اداروں، مقامی تنظیموں اور عوام کے درمیان مضبوط رابطہ ناگزیر ہے۔
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