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'نیپال کا سیلاب ایک سنگین وارننگ'، کشمیر کے مفتی اعظم کا حکومت سے خطے میں ماحولیاتی توازن برقرار رکھنے کا مطالبہ
مفتی اعظم فاروقی نے کہا کہ بے تحاشہ تعمیرات، جنگلات کی کٹائی، ماحولیاتی تبدیلی اور قدرتی وسائل کا استحصال انسانی تباہی میں بدل سکتا ہے۔
Published : August 30, 2026 at 2:52 PM IST
سرینگر: نیپال میں آنے والے ہلاکت خیز سیلاب جس میں اب تک 700 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، کے بعد جموں و کشمیر کے مفتی اعظم نے حکومتِ ہند اور جموں و کشمیر حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ اس تباہی کو ایک سنگین وارننگ کے طور پر لیتے ہوئے ایک جامع ہمالیائی ماحولیاتی پالیسی شروع کریں۔
جموں و کشمیر کے گرینڈ مفتی ناصر الاسلام فاروقی کا کہنا ہے کہ یہ پالیسی سائنسی تجزیے، (زمین کی) برداشت کرنے کی صلاحیت کے مطالعہ، ذمہ دارانہ ترقی اور جنگلات، ندیوں اور پہاڑی رہائش گاہوں کے تحفظ پر مبنی ہونی چاہیے۔
فاروقی نے کہا کہ "نیپال میں رونما ہونے والی اس تباہی کو محض ایک الگ قدرتی آفت کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ یہ آفت حکومتوں اور معاشرے کو ہمالیائی خطے کی ماحولیاتی حدود پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہمالیہ ایک انتہائی حساس اور زندہ نظام ہے۔ غیر سائنسی تعمیرات، جنگلات کی کٹائی، ماحولیاتی تبدیلی (کلائمیٹ چینج)، قدرتی وسائل کا حد سے زیادہ استحصال اور (زمین کی) برداشت کرنے کی صلاحیت کو نظر انداز کرنا ماحولیاتی دباؤ کو انسانی تباہی میں بدل سکتا ہے۔"
انہوں نے مرکزی حکومت اور جموں و کشمیر سرکار پر زور دیا کہ وہ اسے ایک سنگین انتباہ کے طور پر لیں اور ایک جامع ہمالیائی ماحولیاتی پالیسی مرتب کریں۔ انہوں نے کہا کہ "کشمیر ہمالیہ میں ہونے والے واقعات سے لاتعلق نہیں رہ سکتا۔ ہمارا ماحول، آبی نظام اور روزگار ان پہاڑوں کی صحت کے ساتھ گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔"
ان کا مزید کہنا تھا کہ اگرچہ ترقی ضروری ہے، لیکن جو ترقی اپنے ہی ماحولیاتی وجود کو تباہ کر دے، وہ آخر کار تباہی کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ "قدرت ہمیشہ سمجھوتہ نہیں کرتی۔ جب انتباہات کو نظر انداز کیا جائے تو فطرت اپنے نتائج کے ساتھ جواب دیتی ہے۔"
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قابل ذکر ہے کہ تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق، نیپال کے ضلع رسووا میں بھوٹے کوشی ندی میں آنے والے ہلاکت خیز اچانک سیلاب کے چند دنوں بعد، نیپال اور تبت میں مجموعی طور پر ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 750 ہو گئی ہے اور تقریباً 25000 افراد لاپتہ ہیں۔
فاروقی سے قبل، جموں و کشمیر کے ممتاز مذہبی رہنما میرواعظ عمر فاروق نے بھی سرینگر کی جامع مسجد میں اپنے ہفتہ وار خطبۂ جمعہ کے دوران نیپال کے سیلاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ پورے ہمالیائی خطے کے لیے ایک انتباہ ہے، جس کا جموں و کشمیر بھی ایک حصہ ہے۔
میرواعظ نے جموں و کشمیر کے راجوری، پونچھ، کشتواڑ اور دیگر حصوں میں حال ہی میں بادل پھٹنے، مٹی کے تودے گرنے اور اچانک آنے والے سیلاب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمام آفات ماحولیاتی تبدیلی کا نتیجہ ہیں۔
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واضح رہے کہ رواں مانسون کے دوران موسلا دھار بارشوں کے بعد جولائی میں راجوری اور پونچھ میں اچانک آنے والے سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کے واقعات میں 30 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ جولائی کے دوران جموں و کشمیر کے دیگر اضلاع میں بھی اچانک سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات پیش آئے جنہوں نے املاک، فصلوں اور سیب کے باغات کو تباہ کر دیا، جس سے کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔
انہوں نے کہا کہ "کشمیر کو خوبصورت پہاڑوں، جنگلات، جھیلوں اور آبی ذخائر سے نوازا گیا ہے۔ سیاحت ہماری معیشت میں اپنا حصہ ڈالتی ہے، لیکن ماحول تباہی کے دہانے پر ہے۔ ماہرین پائیدار ترقی اور متوازن نقطہ نظر اپنانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ پہاڑوں کے اندر تک سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، تعمیرات کے لیے جنگلات کاٹے جا رہے ہیں، ہوٹلوں کی بے تحاشہ تعمیر اور پہلگام جیسی جگہوں پر غیر قانونی تعمیرات ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں۔"
میرواعظ نے پالیسی سازوں پر زور دیا کہ وہ ماحولیاتی اور معاشی توازن کو برقرار رکھیں اور کشمیر کو صرف سیاحت کے لیے "استحصال" کا نشانہ نہ بنائیں۔
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