اکتوبر2025کشمیر میں پچیس برسوں کا پُرامن مہینہ، صرف دو ہلاکتیں ریکارڈ
جموں کشمیر پولیس کے مطابق اکتوبر2025 میں کسی بھی شہری یا سیکورٹی اہلکار کی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔
Published : November 1, 2025 at 7:04 PM IST|
Updated : November 1, 2025 at 7:25 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں گزشتہ 25 برسوں کا سب سے پرامن اکتوبر اور 2025 کا اب تک کے سب سے پُرسکون مہینے کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ جموں و کشمیر پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق ماہ اکتوبر کے دوران صرف دو ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں: ’’دونوں دہشت گرد تھے جو کہ کنٹرول لائن (LoC) پر دراندازی کرکے اِس پار آنے کی کوشش کے دوران کپوارہ ضلع میں سکیورٹی فورسز کی فائرنگ میں مارے گئے۔‘‘
ایک سینئر پولیس آفیسر نے ای ٹی وی بھارت کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا: ’’یہ دو دہشت گرد شمالی کشمیر کے مچھیل (Machil) سیکٹر میں دراندازی کی کوشش کے دوران 13 اور 14 اکتوبر کی درمیانی شب مارے گئے۔‘‘
آفیسر نے مزید کہا: ’’پورے ماہ کے دوران کسی بھی شہری یا سکیورٹی فورس اہلکار کی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی، جو کہ 2000 کے بعد سے سب سے پُرامن اکتوبر ہے، ایک ایسا سال جب 315 افراد مارے گئے تھے جن میں 31 شہری، 37 سکیورٹی اہلکار اور 246 دہشت گرد شامل تھے۔‘‘
گزشتہ برس میں ہوئی ہلاکتیں
اکتوبر 2024 میں جموں و کشمیر بھر میں 18 افراد مارے گئے تھے، جن میں 10 شہری، دو سکیورٹی فورس اہلکار اور چھ دہشت گرد شامل تھے۔ اکتوبر 2023 میں 15 ہلاکتیں ہوئیں، جبکہ 2022 میں 16 ریکارڈ ہوئے۔
مذکورہ اعداد و شمار کے مطابق 2000 سے 2006 تک اعداد تین ہندسوں کو پہنچ رہے تھے اور 2007 سے پچھلے سال تک ہلاکتیں ہمیشہ دو ہندسوں میں رہی ہیں۔ مثال کے طور پر اکتوبر 2021 میں اس دہائی میں سب سے زیادہ 41 ہلاکتیں درج ہوئیں، جن میں شہریوں اور سکیورٹی اہلکاروں کی برابر تعداد 12-12 تھی اور دہشت گردوں میں 17 تھے۔ 2018 میں تشدد ایک بار پھر عروج پر پہنچا جب 54 افراد مارے گئے، جن میں 13 شہری، 11 سکیورٹی فورس کے اہلکار اور 30 دہشت گرد شامل تھے۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2019 میں آئینی حیثیت کے خاتمے کے بعد کے برسوں میں نسبتاً پر امن حالات کے دوران بھی اکتوبر میں کبھی یک ہندسہ ہلاکتیں نہیں دیکھنے میں آئیں۔
یہ اعداد و شمار سال 2000 کے بعد سے تشدد میں بتدریج، مگر غیر یکساں کمی کی واضح تصویر پیش کرتے ہیں۔ اکتوبر 2000 میں جموں و کشمیر میں 315 افراد مارے گئے تھے، جن میں 31 شہری، 37 سکیورٹی فورس اہلکار، 246 دہشت گرد اور ایک نامعلوم فرد شامل تھا۔ 2001 زیادہ مہلک سال تھا جب 425 افراد مارے گئے، جن میں 95 شہری، 76 سکیورٹی فورس اہلکار اور 254 دہشت گرد شامل تھے۔
2002 میں ہلاکتوں کی تعداد 265 رہی، جن میں 44 شہری، 54 سکیورٹی فورس اہلکار اور 166 دہشت گرد شامل تھے؛ گرچہ یہ تعداد پچھلے سال کے مقابلے کم ہوئی مگر پھر بھی ہلاکتوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ 2003 میں 231 ہلاکتیں، 2004 میں 145 اور 2005 میں 148 درج ہوئیں، اور ہلاکتوں میں کمی کا رجحان جاری رہا۔ ان برسوں کے دوران تقریباً روزانہ جھڑپوں اور بار بار دراندازی کی کوشش کے دوران مجموعی طور پر 317 دہشت گرد مارے گئے۔
2006 تک مجموعی تعداد 111 تک گر گئی، جس میں 23 شہری، 27 سکیورٹی اہلکار اور 61 دہشت گرد شامل تھے۔ 2007 میں تعداد مزید کم ہو کر 84 ہوئی 8 شہری، 20 سکیورٹی اہلکار اور 56 دہشت گرد۔ 2008 میں کمی تیز ہوئی جب 50 افراد مارے گئے، جن میں 3 سکیورٹی اہلکار، 43 دہشت گرد اور 4 شہری شامل تھے، اور 2009 میں یہ تعداد 35 رہی، جن میں محض ایک شہری اور ایک سکیورٹی اہلکار اور 33 دہشت گرد شامل تھے۔
2010 کی دہائی کے اوائل سابق دہائی کے مقابلے نسبتاً پر سکون تھے۔ اکتوبر 2010 میں 28 ہلاکتیں ہوئیں، جن میں 24 دہشت گرد شامل تھے، جبکہ 2011 میں 14 دہشت گرد مارے گئے۔ اگلے برسوں میں اعداد عام طور پر 2012، 2013 اور 2014 میں تقریباً 11 کے قریب رہے۔ ان برسوں کے دوران شہری ہلاکتیں (2) انتہائی کم تھیں اور زیادہ تر اموات دہشت گردوں میں ہی محدود رہی (26)۔ ان برسوں کے اکتوبر میں 5 سکیورٹی فورس اہلکار بھی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
تاہم، 2015 کے اکتوبر میں 20 ہلاکتیں ہوئیں، جن میں سات سکیورٹی اہلکار اور 13 دہشت گرد شامل تھے۔ اکتوبر 2016 میں بھی 20 ہلاکتیں درج ہوئیں، جن میں پانچ سکیورٹی اہلکار اور 13 دہشت گرد شامل تھے، جو اس موسم گرما میں دہشت گرد کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد پھیلنے والی بے چینی کے ساتھ موافق تھیں۔
2017 میں ہلاکتوں کی تعداد 31 ہو گئی، جن میں 5 شہری، 8 سکیورٹی اہلکار اور 18 دہشت گرد شامل تھے۔ 2018 میں تشدد نے مزید شدت اختیار کی اور 54 اموات ریکارڈ ہوئیں - 13 شہری، 11 سکیورٹی فورس اہلکار اور 30 دہشت گرد۔ 2019 کے اکتوبر میں، جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد، 24 ہلاکتیں ہوئیں، جن میں 12 شہری، ایک سکیورٹی اہلکار اور 11 دہشت گرد شامل تھے۔
اگلے برسوں میں تشدد کے واقعات میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملا۔ اکتوبر 2020 میں 28 ہلاکتیں ریکارڈ ہوئیں، جن میں 3 شہری، 4 سکیورٹی فورس اہلکار اور 21 دہشت گرد شامل تھے۔ اسی طرح 2021 میں 41 ہلاکتیں ہوئیں، جن میں 12 شہری، 12 سکیورٹی فورس اہلکار اور 17 دہشت گرد شامل تھے، جبکہ 2022 اور 2023 میں معمولی طور پر کم تعداد 16 (جن میں 3 شہری، 2 سکیورٹی اہلکار اور 11 دہشت گرد) اور 15 (جن میں 2 شہری، ایک سکیورٹی اہلکار اور 12 دہشت گرد) ریکارڈ ہوئی۔
اکتوبر 2024 میں 18 ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں، جن میں شہری ہلاکتوں کی تعداد زیادہ رہی؛ 10 شہری جبکہ دو سکیورٹی فورس اہلکار اور چھ دہشت گرد بھی گزشتہ برس اکتوبر میں مارے گئے تھے۔
اس سال اکتوبر 2025، ایک واقعے کو چھوڑ کر پر سکون رہا۔ گزشتہ ماہ محض دو دہشت گرد مارے گئے اور نہ تو کسی شہری کی اور نہ کسی سکیورٹی فورس اہلکار کی موت واقع ہوئی، جس سے یہ نہ صرف پچھلے پچیس برسوں کا سب سے پُرامن اکتوبر بنا بلکہ 2025 کا اب تک کا سب سے کم پر تشدد مہینہ بھی۔
دریں اثنا، پولیس کے ریکارڈ ظاہر کرتے ہیں کہ رواں سال اب تک جموں و کشمیر میں مجموعی طور پر 114 افراد مارے جا چکے ہیں، جن میں 53 شہری، 20 سکیورٹی فورس اہلکار، 40 دہشت گرد اور ایک نامعلوم شخص شامل ہیں۔
اکتوبر 2000 تا 2025 میں رپورٹ شدہ ہلاکتیں
|سال
|شہری ہلاکتیں
|سیکورٹی اہلکار
|دہشت گرد
|نامعلوم
|کُل ہلاکتیں
|2025
|0
|0
|2
|0
|2
|2024
|10
|2
|6
|0
|18
|2023
|2
|1
|12
|0
|15
|2022
|3
|2
|11
|0
|16
|2021
|12
|12
|17
|0
|41
|2020
|3
|4
|21
|0
|28
|2019
|12
|1
|11
|0
|24
|2018
|13
|11
|30
|0
|54
|2017
|5
|8
|18
|0
|31
|2016
|2
|5
|13
|0
|20
|2015
|0
|7
|13
|0
|20
|2014
|0
|4
|7
|0
|11
|2013
|0
|1
|10
|0
|11
|2012
|2
|0
|9
|0
|11
|2011
|0
|0
|14
|0
|14
|2010
|1
|3
|24
|0
|28
|2009
|1
|1
|33
|0
|35
|2008
|4
|3
|43
|0
|50
|2007
|8
|20
|56
|0
|84
|2006
|23
|27
|61
|0
|111
|2005
|44
|26
|78
|0
|148
|2004
|31
|22
|92
|0
|145
|2003
|17
|21
|147
|0
|231
|2002
|44
|54
|166
|0
|265
|2001
|95
|76
|254
|0
|425
|2000
|31
|37
|246
|1
|315
(سورس: جموں و کشمیر پولیس)
