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جموں و کشمیر: 2026 کے پہلے 10 مہینوں میں 19 عسکریت پسندوں سمیت 23 افراد ہلاک، پولیس رپورٹ جاری
لیفٹیننٹ گورنر نے کشمیر میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا اور حکام کو عسکریت پسند نیٹ ورکس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ہدایت دی۔
Published : October 31, 2026 at 4:28 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر پولیس کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق، مرکز کے زیر انتظام علاقے میں رواں ماہ اب تک دو عسکریت پسند مارے جا چکے ہیں، جس کے ساتھ ہی سال 2026 میں عسکریت پسندی سے جڑے واقعات میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 23 تک پہنچ گئی ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ جنوری سے اکتوبر کے درمیان ہونے والی ہلاکتوں میں 19 عسکریت پسند، سیکیورٹی فورسز کے 2 اہلکار، 2 عام شہری اور ایک نامعلوم شخص شامل ہے۔
اکتوبر میں عسکریت پسندی کا ایک واقعہ سامنے آیا، جس میں شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ کے کیرن سیکٹر میں تصادم کے دوران دو عسکریت پسند مارے گئے۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق 17 اکتوبر کو لائن آف کنٹرول (ایل او سی) پر دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی تھی۔ یہ کارروائی کیلنڈی کے قریب جمگنڈ کے عمومی علاقے میں عمل میں آئی، جہاں تعینات سیکیورٹی دستوں نے مشتبہ نقل و حرکت دیکھتے ہی رات کی تاریکی میں دراندازی کی کوشش کرنے والوں کو للکارا۔ 10 سے 15 منٹ تک جاری رہنے والے دو طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں دونوں عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔
یہ واقعہ ایل او سی پر دراندازی مخالف آپریشنز اور سال بھر کی سیکیورٹی کارروائیوں کا تسلسل ہے۔ جموں و کشمیر پولیس کے مرتب کردہ ماہانہ اعداد و شمار سے عیاں ہوتا ہے کہ رواں سال کے گذشتہ 10 مہینوں میں فروری اور ستمبر عسکریت پسندانہ کارروائیوں اور ہلاکتوں کے لحاظ سے سب سے نمایاں مہینے رہے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق، جموں و کشمیر میں جنوری کے دوران عسکریت پسندی کے تین واقعات پیش آئے جن میں سیکیورٹی فورسز کا ایک اہلکار شہید اور ایک عسکریت پسند ہلاک ہوا۔ اس ماہ شہریوں کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
جنوری نے ایک ایسے سال کی بنیاد رکھی جس میں فورسز نے خطے بھر میں انسداد عسکریت پسندی اور انسداد دراندازی کی مستقل مہم جاری رکھی۔ فروری میں 3 واقعات کے دوران 6 عسکریت پسند مارے گئے۔ اس مہینے کسی شہری یا سیکیورٹی اہلکار کی جان نہیں گئی۔ ستمبر کے ساتھ ساتھ فروری عسکریت پسندوں کے جانی نقصان کے اعتبار سے مہلک ترین مہینہ رہا۔ مارچ میں عسکریت پسندی کے 2 واقعات رونما ہوئے جن میں 2 عسکریت پسند مارے گئے، جبکہ عام شہریوں یا فورسز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اپریل میں واقعات کی تعداد گھٹ کر 1 رہ گئی جس میں ایک عسکریت پسند ہلاک ہوا۔
مئی میں بھی صرف ایک واقعہ سامنے آیا جس میں ایک عسکریت پسند مارا گیا اور شہریوں یا فورسز میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ فروری کے مقابلے مارچ، اپریل اور مئی میں واقعات اور ہلاکتوں کا گراف نیچے رہا۔ پولیس ڈیٹا کے مطابق جون میں عسکریت پسندی کا کوئی واقعہ یا ہلاکت درج نہیں ہوئی۔ تاہم جولائی میں تشدد میں اچانک اضافہ دیکھنے میں آیا۔ جولائی میں 3 واقعات پیش آئے جن میں 2 شہری، سیکیورٹی فورسز کا ایک جوان اور ایک عسکریت پسند مارا گیا (مجموعی ہلاکتیں: 4)۔ پورے 10 ماہ کے عرصے میں شہریوں کی دونوں ہلاکتیں صرف جولائی کے مہینے میں ہوئیں۔ بعد ازاں اگست میں ایک بار پھر تشدد کا کوئی واقعہ یا ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی۔
ستمبر میں عسکری سرگرمیوں میں دوبارہ اضافہ ہوا اور ریاست میں 4 واقعات کے دوران 5 عسکریت پسند ہلاک کیے گئے، جبکہ فورسز یا شہریوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ فروری (6 ہلاکتیں) کے بعد ستمبر عسکریت پسندوں کے لیے سال کا دوسرا سب سے مہلک مہینہ ثابت ہوا۔ سرینگر میں تعینات فوج کے ایک اعلیٰ اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ایل او سی پر کڑی نگرانی رکھنا بدستور ناگزیر ہے کیونکہ ایجنسیاں دراندازی کی ممکنہ کوششوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دراندازی روکنے کے لیے انٹیلی جنس شیئرنگ اور فورسز کا باہمی تال میل ہی زمینی کامیابی کی ضمانت ہے۔
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دوسری جانب، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کشمیر ڈویژن میں سیکیورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا اور حکام کو عسکریت پسند نیٹ ورکس اور ان کے معاون بنیادی ڈھانچے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ہدایت دی۔ ڈپٹی کمشنرز اور ایس ایس پیز کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے ضلعی انتظامیہ، جموں و کشمیر پولیس، فوج اور پیرا ملٹری فورسز کے مابین اشتراک کو مزید مضبوط بنانے، انتظامیہ کے اندر موجود شرپسند عناصر پر کڑی نظر رکھنے اور شدت پسندی کے سدباب پر زور دیا۔ انہوں نے منشیات کے ذریعے عسکریت پسندی کی مالی معاونت (نارکو ٹیررازم) کے خلاف کارروائیوں اور ملوث عناصر کی جائیدادیں ضبط کرنے کی پیش رفت کا ماہانہ جائزہ لینے کا بھی حکم دیا۔