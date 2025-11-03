ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر: اراکین اسمبلی کی تنخواہ 3 لاکھ روپے اور پنشن 1.1 لاکھ روپے کرنے کی سفارش
بی جے پی ایم ایل اے سرجیت سنگھ سلاتھیا کی قیادت والی کمیٹی نے ایم ایل اے کی تنخواہوں کو دوگنا کرنے کی سفارش کی۔
Published : November 3, 2025 at 8:54 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کی مختلف سیاسی جماعتوں کے قانون سازوں نے اپنی تنخواہوں کو دوگنا کرنے کی تجویز کی متفقہ طور پر حمایت کی ہے۔ ان کا موقف ہے کہ انہیں اپنے عوامی فرائض سے وابستہ بڑھتے ہوئے اخراجات کو پورا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے پہاڑی علاقے اور ناکافی الاؤنسز کا بھی حوالہ دیا۔
اس تجویز پر عام لوگوں اور یومیہ اجرت کمانے والوں کی طرف سے تنقید کی گئی ہے، جن کا ریگولرائزیشن کا مطالبہ تین دہائیوں سے زیر التوا ہے اور آنے والی حکومتوں کی جانب سے اس کا وعدہ کیا گیا ہے لیکن وہ پورا نہیں ہوا۔
جموں و کشمیر اسمبلی کی ہاؤس کمیٹی، جس کی صدارت حزب اختلاف کے بی جے پی ایم ایل اے سرجیت سنگھ سلاتھیا نے کی، نے ایم ایل اے کی تنخواہوں کو دوگنا کرنے اور ضرورت کے مطابق الاؤنس بڑھانے کی سفارش کی ہے۔ اس سال جموں و کشمیر اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر کی طرف سے تشکیل دی گئی کمیٹی نے تنخواہوں کو 1.50 لاکھ روپے سے 3 لاکھ روپے تک دو گنا کرنے اور الاؤنسز اور دیگر مراعات میں اضافے کی تجویز پیش کی۔ کمیٹی نے سابق ایم ایل اے کی پنشن کو 60,000 روپے سے بڑھا کر 1.1 لاکھ روپے کرنے کی تجویز بھی پیش کی۔
کمیٹی نے ہاؤسنگ لون کو 10 لاکھ روپئے سے بڑھا کر 5.7 ملین، کار ایڈوانس کو 10 لاکھ روپئے سے بڑھا کر 2.5 ملین کرنے، حلقہ کے ٹرانسپورٹ الاؤنس کو 1.1 ملین، ٹیلی فون الاؤنس کو 30 ہزار روپئے، میڈیکل الاؤنس کو 20 ہزار روپئے تک، مہمان نوازی کے الاؤنس کو 30 ہزار کی سفارش کی۔ کمیٹی نے ممبران اسمبلی کے ذاتی معاونین کی تنخواہ 12,000 روپے سے بڑھا کر 25,000 روپے ماہانہ کرنے کی بھی سفارش کی۔
کمیٹی کے دیگر ارکان میں حکمراں نیشنل کانفرنس پارٹی کے چار ایم ایل ایز شامل تھے۔ علی محمد ساگر، حسنین مسعودی، پیرزادہ فیروز شاہ، اور ارجن سنگھ راجو، کانگریس ایم ایل اے غلام احمد میر، پی ڈی پی ایم ایل اے فیاض میر، پیپلز کانفرنس کے صدر اور ہندواڑہ کے ایم ایل اے سجاد لون اور آزاد ایم ایل اے مظفر اقبال خان شامل ہیں۔
کمیٹی نے اکتوبر کے اسمبلی اجلاس کے دوران اپنی رپورٹ ایوان میں پیش کی، اور حکومت اب تنخواہوں میں اضافے اور جموں و کشمیر لیجسلیچر ایکٹ 1960 کے ممبران کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں ترمیم کے لیے اگلے اجلاس میں ایک بل پیش کرے گی۔
بل کے پیش ہونے کے بعد بی جے پی فیصلہ کرے گی
ان سفارشات کو تمام ایم ایل ایز کی حمایت حاصل ہوئی ہے، پارٹی خطوط سے ہٹ کر بی جے پی ایم ایل اے آر ایس پٹھانیا نے کہا کہ ایم ایل اے کی تنخواہوں میں پچھلے 10 سالوں سے اضافہ نہیں کیا گیا ہے، اور اب کمیٹی نے انہیں دوگنا کرنے کی تجویز دی ہے۔ مزید برآں، بھتے بھی مہنگائی الاؤنس کے مطابق دیئے جائیں، جیسے ملازمین وصول کرتے ہیں۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ٹیلی فون الاؤنس کو بڑھا کر 30,000 روپے کرنے کی تجویز دی گئی ہے کیونکہ ہر ایم ایل اے پانچ موبائل فون استعمال کرتا ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کی جانب سے ایوان میں بل پیش کرنے کے بعد بی جے پی اس پر فیصلہ کرے گی۔
کمیٹی کی رپورٹ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب جموں و کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے کی پہلی منتخب حکومت نے اپنے عہدے کا ایک سال مکمل کر لیا ہے اور اسے عوامی فلاح و بہبود اور حکمرانی سے متعلق اپنے نا مکمل وعدوں پر اپوزیشن اور عوام کی طرف سے تنقید کا سامنا ہے۔ حکومت نے اسمبلی میں یہ بھی کہا کہ ایک لاکھ سے زیادہ یومیہ اجرت والے مزدور اور دیگر عارضی ملازمین ریگولرائزیشن کے منتظر ہیں۔
ڈیلی ویج ورکرز یونین کا بیان
جل شکتی محکمہ میں کام کرنے والے یومیہ اجرت کے کارکن اور ڈیلی ویج ورکرز یونین کے صدر سجاد احمد پرے نے کہا کہ حکومت مسلسل کمیٹیاں بنا کر ریگولرائزیشن میں تاخیر کر رہی ہے، جبکہ اپنے ایم ایل اے کی تنخواہوں میں اضافہ کرنے میں کوئی وقت نہیں لے رہی ہے۔ پارے نے ای ٹی وی بھرت کو بتایا، "ہمیں امید تھی کہ مارچ میں چیف سکریٹری کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنانے کے بعد، حکومت اکتوبر کے اسمبلی اجلاس میں ہماری ریگولرائزیشن کا اعلان کرے گی۔ لیکن اس نے ایم ایل اے کے لیے تنخواہ میں اضافے کی تجویز پیش کی اور ہمیں نظر انداز کر دیا۔"
حکمراں این سی پارٹی کے ایک قانون ساز نذیر احمد خان (گورجی) نے کہا کہ قانون سازوں کی تنخواہوں میں اضافہ یا کمی سے یومیہ اجرت والے مزدوروں کو باقاعدہ بنانے کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ حکومت نے انہیں ریگولرائز کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔
کنٹریکٹر کوآرڈینیشن کمیٹی کے چیئرمین فاروق ڈار نے کہا کہ حکومت 2014 سے اب تک سیکڑوں ٹھیکیداروں کے 1,050 کروڑ روپے کی مقروض ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریٹائرڈ ملازمین پر جنرل پروویڈنٹ فنڈ اور دیگر الاؤنسز کے تحت 4,500 کروڑ روپے واجب الادا ہیں۔ ڈار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "حکومت ہمارے بلوں کی ادائیگی میں تاخیر کرتی ہے، لیکن جب تنخواہ میں اضافے کی بات آتی ہے تو وہ تاخیر نہیں کرتی۔ لوگوں کے مسائل کمیٹیوں اور حکومت کی تاخیر کے نیچے دب جاتے ہیں، جبکہ ترقیاتی کاموں کے ذمہ داروں کو اپنے واجبات وصول کرنے میں اکثر دہائیاں لگ جاتی ہیں۔"