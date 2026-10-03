چھتوں پر شمسی توانائی کے شعبے میں جموں و کشمیر ’ٹیک آف اسٹیج‘ پر پہنچ گیا، راجباغ میں آگاہی پروگرام کا انعقاد

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چھتوں پر شمسی توانائی کے شعبے میں جموں و کشمیر ’ٹیک آف اسٹیج‘ پر پہنچ گیا، راجباغ میں آگاہی پروگرام کا انعقاد
چھتوں پر شمسی توانائی کی اسکیم کے مستحقین کی جانب سے سبسڈی کی ادائیگی میں تاخیر کی شکایات سامنے آئیں ہیں۔
Published : October 3, 2026 at 7:27 PM IST
سری نگر: (جاوید احمد ڈار) مرکزی وزیر پنکج اگروال نے کہا ہے کہ جموں و کشمیر نے پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا کے تحت چھتوں پر شمسی توانائی کے استعمال کے معاملے میں ’ٹیک آف اسٹیج‘ میں داخل ہو گیا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ مرکز کے زیرِ انتظام علاقے میں اس شعبے کو مزید رفتار دینے کی ضرورت ہے۔
اگروال نے یہ بات سری نگر کے راجباغ میں جوگرز پارک میں پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا کے تحت منعقدہ سیوا سیتو ابھیان کیمپ کے دورے کے بعد کہی۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کا دورہ کرنے کا مقصد بجلی کے شعبے میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لینا تھا، جس میں مرکز کی ری ویمپڈ ڈسٹری بیوشن سیکٹر اسکیم (آر ڈی ایس ایس) اور چھتوں پر شمسی توانائی کے پروگرام کے تحت جاری کام بھی شامل ہیں۔
اگروال نے کہا، "جموں و کشمیر میں مرکزی حکومت کی آر ڈی ایس ایس اسکیم کے تحت کافی کام ہو رہا ہے اور آج ہم پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا کے تحت جو کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی کافی حوصلہ افزا ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ جائزہ اجلاس سے انہیں پیش رفت کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملے گی۔
چھتوں پر شمسی توانائی کی اسکیم کے مستحقین کی جانب سے سبسڈی کی ادائیگی میں تاخیر کی شکایات کے جواب میں اگروال نے کہا کہ وزارتِ نئی اور قابلِ تجدید توانائی (ایم این آر ای ) کا سبسڈی کی تقسیم کا نظام مکمل طور پر پورٹل پر مبنی ہے اور مرکزی سبسڈی کی فراہمی کا عمل ہموار ہے۔
انہوں نے کہا، "جہاں تک ہماری سمجھ ہے ایم این آر ای کا سبسڈی کی تقسیم کا نظام مکمل طور پر پورٹل پر مبنی ہے اور اسے کافی بہتر انداز میں منظم کیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے سبسڈی کی فراہمی کا عمل کافی ہموار ہے اور رقم براہِ راست مستحقین کو دی جاتی ہے۔"
تاہم، اگروال نے کہا کہ جموں و کشمیر انتظامیہ کی جانب سے اضافی سبسڈی فراہم کرنے کے معاملے پر چیف سیکریٹری کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے۔انہوں نے کہا، "ایک شخص نے تجویز دی کہ اگر یو ٹی کی اضافی سبسڈی کو بہتر بنایا جا سکے تو اس معاملے پر چیف سیکریٹری کے ساتھ ملاقات کے دوران بات کریں گے۔"
ملک میں شمسی توانائی کی مجموعی پیش رفت کے حوالے سے اگروال نے کہا کہ بھارت میں بڑے پیمانے پر نصب کی جانے والی شمسی توانائی کی صلاحیت زیادہ تر گراؤنڈ ماؤنٹڈ سولر پر مشتمل ہے، خاص طور پر راجستھان، گجرات، کرناٹک اور آندھرا پردیش جیسی ریاستوں میں۔
انہوں نے کہا، "164 گیگا واٹ شمسی توانائی گراؤنڈ ماؤنٹڈ سولر سے منسلک ہے، جو راجستھان، گجرات، کرناٹک اور آندھرا پردیش میں نمایاں ہے۔ ان تمام ریاستوں میں گراؤنڈ ماؤنٹڈ سولر کا وسیع پیمانے پر استعمال کیا گیا ہے۔"تاہم، انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں شمسی توانائی کی سمت مختلف ہے، جہاں چھتوں پر شمسی توانائی کا اہم کردار متوقع ہے۔ اگروال نے کہا کہ جموں و کشمیر نے پی ایم سوریہ گھر یوجنا کے تحت ایک اچھی شروعات کی ہے، تاہم رفتار پیدا کرنے میں وقت لگتا ہے۔
انہوں نے کہا، "جموں و کشمیر نے پی ایم سوریہ گھر کے تحت اچھی شروعات کی ہے اور کسی بھی ریاست میں رفتار پیدا کرنے میں وقت لگتا ہے۔ اب ہم ٹیک آف اسٹیج پر ہیں اور یہ بہت اچھی کارکردگی دکھائے گا۔