'عمر عبد اللہ قرآن کی قسم کھا کر بتائیں کہ انہوں نے بی جے پی سے اتحاد کی کوشش نہیں کی'، بھاجپا اور پی ڈی پی کا چیلنج
بی جے پی لیڈر سنیل شرما نے وزیر اعلیٰ کو بھاجپا سے اتحاد کی کوشش سے انکار پر قرآن کی قسم کھانے کا چیلنج دیا۔
Published : November 10, 2025 at 8:19 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں سیاسی حریفوں نے ایک دوسرے کو قرآن کی قسم کھانے کا چیلنج دیا ہے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ وہ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں حکومت سازی کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہتے تھے۔
قرآن کی قسم کھانے کا یہ چیلنج بی جے پی کے رہنما اور جموں و کشمیر اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سنیل شرما نے شروع کیا، جس نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور نیشنل کانفرنس کے رہنما کو قرآن کی قسم کھانے کا چیلنج دیا کہ انہوں نے حکومت سازی کے لیے سال 2024 میں بی جے پی کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش نہیں کی۔
بڈگام میں اسمبلی ضمنی انتخابات کے لیے تشہیری مہم کے دوران نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے شرما نے کہا کہ عمر عبداللہ کو مسجد میں یا قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانی چاہیے کہ وہ سال 2024 میں ریاستی درجے کی بحالی کے بدلے حکومت سازی کے لیے بی جے پی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے دہلی نہیں گئے تھے۔ شرما نے کہا کہ ''وہ (عمر عبداللہ) ایسا نہیں کریں گے، جہاں آپ چاہیں گے، میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔''
I swear on the Holy Quran that I didn’t seek an alliance with the BJP in 2024 for Statehood or for any other reason. Unlike Sunil Sharma I don’t tell lies for a living. https://t.co/qEMAcRvzCV— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) November 9, 2025
وہیں بی جے پی کے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے، عمر عبد اللہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر لکھا کہ وہ ریاستی درجے کی بحالی کے لیے بی جے پی کے ساتھ اتحاد نہیں چاہتے۔
"میں قرآن پاک کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے سال 2024 میں بی جے پی کے ساتھ ریاستی درجے یا کسی اور وجہ سے اتحاد نہیں کرنا چاہا۔ سنیل شرما کے برعکس، میں روزی روٹی کے لیے جھوٹ نہیں بولتا۔" - عمر عبد اللہ، وزیر اعلیٰ، جموں و کشمیر
Sir, @OmarAbdullah Now swear for 2014, that you never tried to ally with BJP, the truth your own friend Late Devinder Singh Rana had already told. https://t.co/nYt2FKy9mO— Waheed Para (@parawahid) November 9, 2025
اس کے فوراً بعد پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی بھی قسم کے اس چیلنج میں کود پڑی۔ پی ڈی پی لیڈر اور قانون ساز وحید پرہ نے وزیر اعلیٰ کو سال 2014 کے لیے قرآن کی قسم کھانے کا چیلنج دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ قرآن کی قسم کھا کر بتائیں کہ انہوں نے سال 2014 میں بی جے پی کے ساتھ حکومت بنانے کی کوشش نہیں کی تھی۔
"جناب عمر عبداللہ اب آپ سال 2014 کے لیے قسم کھائیں کہ آپ نے کبھی بھی بی جے پی کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش نہیں کی، یہ حقیقت ہے جو آپ کے وفات پا چکے دوست دیویندر سنگھ رانا نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔" وحید پرہ، پی ڈی پی لیڈر
You are following @BJP4India really well. Sunil Sharma must be really happy with you.— Imran Nabi Dar (@ImranNDar) November 9, 2025
Why dont you leave the Holy Quran out and keep your hand on your heart to swear that @jkpdp MLA's did not vote for BJP or deliberately cancelled vote in recent RS polls? https://t.co/jhv6vH50PL
ہرہ آنجہانی بی جے پی لیڈر دیویندر سنگھ رانا کے انٹرویوز کا حوالہ دے رہے تھے، جس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ عمر عبد اللہ نے حکومت سازی کے لیے سال 2014 میں دہلی میں بی جے پی کے کئی سرکردہ رہنماؤں سے ملاقات کی تھی۔ تاہم، بعد میں پی ڈی پی اور بی جے پی نے حکومت بنا لی، جو سال 2018 تک تین سال تک چلی۔
پرہ پر جوابی حملہ کرتے ہوئے این سی کے ترجمان عمران نبی ڈار نے پی ڈی پی لیڈر پر حالیہ راجیہ سبھا انتخابات میں بی جے پی امیدوار کو ووٹ دینے کا الزام لگایا۔
"آپ قرآن پاک کو کیوں نہیں چھوڑتے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں کہ @jkpdp ایم ایل ایز نے بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا یا حالیہ آر ایس انتخابات میں جان بوجھ کر ووٹ منسوخ کیا؟" عمران نبی ڈار، این سی ترجمان
قابل ذکر ہے کہ جموں و کشمیر کی چار سیٹوں کے لیے حال ہی میں ہونے والے راجیہ سبھا انتخابات میں حکمراں جماعت این سی نے تین سیٹوں پر جیت درج کی جب اس نے کشمیر کی تمام بی جے پی مخالف جماعتوں کی حمایت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے باوجود بی جے پی نے چوتھی سیٹ جیت لی۔ بعد ازاں این سی نے کراس ووٹنگ اور پی ڈی پی کے قانون سازوں پر ووٹوں کو جان بوجھ بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کا الزام لگایا۔
