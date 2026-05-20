جموں میں بین الاقوامی سرحد کے قریب ڈرون سے گرائی گئی ہیروئن ضبط
پولیس کے مطابق ضبط کی گئی ہیروئن کا وزن تقریباً ڈیڑھ سے دو کلوگرام کے درمیان ہے۔
Published : May 20, 2026 at 3:41 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) سرحد پار سے منشیات اسمگلنگ کے خلاف ایک بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے جموں ہیڈکوارٹر زون پولیس نے ضلع جموں کے بشناہ سیکٹر میں پاکستان سرحد کے قریب ڈرون کے ذریعے گرائی گئی ہیروئن کے ایک بڑے ذخیرے کو برآمد کر لیا۔
پولیس کے سرکاری بیان کے مطابق ضبط کی گئی ہیروئن کا وزن تقریباً ڈیڑھ سے دو کلوگرام کے درمیان بتایا جا رہا ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق یہ کارروائی گذشتہ ایک ہفتے کے دوران ملی خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر عمل میں لائی گئی۔ اطلاع ملنے کے بعد بشناہ کے مشتبہ سرحدی علاقوں میں پولیس کی خصوصی ٹیموں نے چوبیس گھنٹے سخت نگرانی کی۔
پولیس نے بتایا کہ ''بدھ کی صبح پولیس کو اس وقت بڑی کامیابی ملی جب ڈرون کے ذریعے گرائے گئے منشیات کے اس ذخیرے کو بروقت ضبط کر لیا گیا، اس سے پہلے کہ یہ اپنے مطلوبہ نیٹ ورک تک پہنچ پاتا۔
پولیس کے مطابق موقعے پر فارنسک سائنس لیبارٹری (ایف ایس ایل) کی ٹیم کو بھی طلب کیا گیا ہے، جو برآمد شدہ منشیات کا سائنسی تجزیہ کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر اہم شواہد اکٹھا کرے گی۔
ابتدائی تحقیقات سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس اسمگلنگ کے پیچھے سرحد پار سرگرم ایک منظم نیٹ ورک ملوث ہے، جو جدید ٹیکنالوجی خصوصاً ڈرون کے ذریعے منشیات کی ترسیل کی کوشش کر رہا تھا۔
جموں پولیس نے اس کارروائی کو نارکو ٹیررزم کے خلاف ایک اہم کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ فورس سرحد پار سے ہونے والی ڈرون سرگرمیوں اور منشیات اسمگلنگ پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ پولیس کے مطابق اس معاملے کی جامع تحقیقات جاری ہیں تاکہ اس نیٹ ورک کے تمام روابط کا پتہ لگایا جا سکے۔
