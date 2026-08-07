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این ایچ 44 پر چیک پوائنٹ سے فرار ہوئی گاڑی، پولیس نے گاڑی پر فائرنگ کر دی، دھلواس میں حراست میں لیا
پولیس پوچھ گچھ کر رہی ہے اور اب تک یہ معلوم ہوا ہے کہ حراست میں لیا گیا شخص اسمگلنگ سےمتعلق واقعات میں ملوث تھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 7, 2026 at 10:21 AM IST|
Updated : August 7, 2026 at 12:53 PM IST
جموں (عامر تانترے/ نواز رونیال): جموں و کشمیر پولیس نے جموں سرینگر قومی شاہراہ (NH44) پر رامبن ضلع کے چندر کوٹ علاقے میں ایک چلتی گاڑی پر اس وقت گولی چلا دی جب اس نے وارننگ کے باوجود پولیس چوکی کو کراس کر دیا۔
گاڑی کو چند کلومیٹر دور دھلواس میں روکا گیا اور ڈرائیور کو پولیس نے پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا۔
تفصیلات بتاتے ہوئے، پولیس نے بتایا کہ صبح تقریباً 3:30 بجے ایک مہندرا اسکرپیو جس کا رجسٹریشن نمبر Jk02AK-1743 ہے، نے چیک پوائنٹ کو توڑ کر کراس کر دیا اور بار بار وارننگ دینے کے باوجود وہ نہیں رکے۔ ایک پولیس افسر نے بتایا، "پولیس نے چند راؤنڈ فائر کیے لیکن گاڑی آگے نکل گئی۔ پولیس اہلکار نے مزید بتایا کہ، گاڑی کو جموں کی طرف چند کلومیٹر آگے دھلواس میں روکا گیا، اور ڈرائیور کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا گیا۔"
ایک پولیس افسر نے کہا، "پولیس اس شخص سے پوچھ گچھ کر رہی ہے اور اب تک یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ شخص اسمگلنگ سے متعلق واقعات میں ملوث تھا۔ پولیس اس سے پوچھ گچھ کر رہی ہے اور مزید تفصیلات بعد میں دی جائیں گی۔"
ذرائع نے بتایا کہ پولیس اہلکاروں نے فرار ہونے والی گاڑی کو روکنے کی کوشش میں اس پر تین راؤنڈ فائر کیے، لیکن یہ ناشری کی طرف آگے بڑھتی رہی، جس سے ضلع پولیس، سی آر پی ایف اور فوج نے بڑے پیمانے پر تلاشی مہم شروع کی۔
سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) رامبن، ارون گپتا، جو آپریشن کی نگرانی کے لیے موقع پر پہنچے، نے بتایا کہ مشکوک اسکارپیو کو بعد میں دھلواس کے قریب سے پکڑا گیا۔
ایس ایس پی نے کہا، "ضلع پولیس نے دھلواس کے قریب مشکوک اسکارپیو کو قبضے میں لے لیا ہے، اور اس سے مزید تفتیش جاری ہے۔ تفتیش میں پیشرفت کے بعد تفصیلی معلومات شیئر کی جائیں گی۔"
سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں تلاشی کا عمل تیز کردیا ہے، جب کہ گاڑی کے سیکیورٹی چوکی سے فرار ہونے کی کوشش کے پیچھے محرکات کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ پولیس واقعے کی تمام پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے۔
امرناتھ یاترا کی وجہ سے جموں سرینگر قومی شاہراہ پہلے ہی ہائی الرٹ پر ہے اور جب یاترا کی گاڑیاں جموں سرینگر قومی شاہراہ (NH44) پر چلتی ہیں تو دوسری گاڑیوں کو اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ مزید برآں، یوم آزادی کی تقریبات کے لیے پورے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں سیکورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے۔
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