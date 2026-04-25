سنٹرل جیل سرینگر میں چھاپہ، خفیہ ڈیجیٹل آلات ضبط
حکام کا کہنا ہے کہ اس ضمن میں ڈیجیٹل آلات کی ضبطی سے متعلق دہشت گرد نیٹ ورک اور سہولت کاروں کی تلاش جاری ہے۔
Published : April 25, 2026 at 2:09 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر پولیس کی کاؤنٹر انٹیلی جنس ونگ، کشمیر (CIK) نے دہشت گردی کے ایک معاملے میں سنٹرل جیل سرینگر کے اندر چھاپے مار کر ڈیجیٹل آلات ضبط کیے ہیں۔
ہفتہ کے روز، CIK کو مشتبہ ڈیجیٹل سگنلز کی موجودگی کے بارے میں تکنیکی معلومات ملنے کے بعد سنٹرل جیل کی بیرکس (barracks) میں تلاشی لی گئی۔ CIK کے اہلکاروں نے جیل انتظامیہ کے ساتھ مل کر یہ کارروائی انجام دی۔
حکام کے مطابق، تفتیش سے جڑے ڈیجیٹل مواصلاتی آلات کی شکل میں قابل اعتراض مواد برآمد کر کے ضبط کیا گیا۔ تحقیقات جاری ہونے کی وجہ سے ضبط کیے گئے آلات کی تعداد ظاہر نہیں کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ "ان آلات کا تفصیلی فارنزک معائنہ کیا جائے گا تاکہ ممکنہ روابط سامنے آ سکیں اور کسی بڑے دہشت گرد نیٹ ورک کا پتہ چل سکے۔"
یہ چھاپے سرینگر میں این آئی اے ایکٹ کے تحت مقرر خصوصی جج کی جانب سے جاری سرچ وارنٹ کے تحت مارے گئے، جو CIK کی جانب سے 2023 میں یو اے پی اے (UAPA)کے تحت درج کیس سے متعلق ہے۔
انٹیلی جنس یونٹ کی جانب سے اس سیکیورٹی خامی کی بھی جانچ کی جا رہی ہے جس کے باعث یہ آلات ہائی سیکیورٹی جیل میں داخل ہوئے۔ حکام نے مزید کہا کہ اس معاملے میں شامل سہولت کاروں اور مددگاروں کی بھی مکمل تحقیقات کی جائے گی اور مناسب قانونی کارروائی ہوگی۔
ان کے مطابق یہ چھاپے اہم شواہد جمع کرنے، غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے اور حساس مقامات خصوصاً جیلوں میں مواصلاتی آلات کے غلط استعمال کو روکنے کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ان آلات کی ضبطی کا مقصد دہشت گردی کے پورے نیٹ ورک کو توڑنا اور ایسے ساتھیوں اور اوور گراؤنڈ ورکرز (OGWs) کی شناخت اور قانونی کارروائی کرنا ہے جو غیر قانونی سرگرمیوں میں مدد کرتے ہیں۔
