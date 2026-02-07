ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر پولیس کی جانب سے جبلی پورہ، بیجبہاڑہ میں سرچ آپریشن شروع
اننت ناگ ضلع کے علاقہ جبلی پورہ بیجبہاڑہ میں خفیہ اطلاع کی بنیاد پر جموں و کشمیر پولیس تلاشی مہم شروع کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 7, 2026 at 8:21 PM IST
Updated : February 7, 2026 at 8:56 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): جموں و کشمیر پولیس نے ہفتہ کے روز اننت ناگ ضلع کے علاقے جبلی پورہ بیجبہاڑہ میں عسکریت پسندوں کی موجودگی سے متعلق موصول ہونے والی مخصوص خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارڈن اینڈ سرچ آپریشن (CASO) شروع کر دیا ہے۔
سرکاری ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے علاقے کا مکمل محاصرہ کر لیا ہے اور داخلی و خارجی راستوں پر اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے تاکہ علاقے میں کسی بھی قسم کی نقل و حرکت کو روکا جا سکے۔
آپریشن کے دوران مختلف مقامات پر تلاشی کارروائیاں منظم انداز میں جاری ہیں اور مشتبہ مقامات کی باریک بینی سے جانچ کی جا رہی ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
مقامی آبادی کو محفوظ رکھنے کے لیے سیکیورٹی ادارے صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور علاقے میں مکمل چوکس انتظامات کیے گئے ہیں۔
ذرائع نے مزید بتایا کہ سرچ آپریشن مکمل ہونے تک علاقے میں سیکیورٹی انتظامات برقرار رہیں گے۔ آخری اطلاعات موصول ہونے تک علاقے میں تلاشی کارروائیاں جاری تھیں جبکہ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
واضح رہے، گزشتہ تین روز سے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ تین روزہ جموں دورے پر تھے۔ اس دورے میں انھوں نے جمعہ کے روز جموں میں جموں و کشمیر کی مجموعی سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی تھی۔ 8 جنوری کو نئی دہلی میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے امت شاہ نے دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کو مشن موڈ‘‘میں جاری رکھنے اور دہشت گردی کے نیٹ ورک و مالی معاونت کو نشانہ بنانے کی ہدایات دی تھیں۔
