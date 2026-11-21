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جموں و کشمیر پولیس سربراہ نے جموں زون میں جاری سیکورٹی آپریشنز کا جائزہ لیا
یہ جائزہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی زیرصدارت ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کے بعد لیا گیا ہے۔
Published : November 21, 2026 at 2:48 PM IST|
Updated : November 21, 2026 at 3:07 PM IST
جموں: جموں و کشمیر کے پولیس ڈائریکٹر جنرل نلین پربھات نے ہفتہ کو یہاں سینئر پولیس افسران کے ساتھ جموں زون میں جاری سیکورٹی آپریشنز کا جائزہ لیا۔جموں زون پولیس کے مطابق، پولیس سربراہ نے اسپیشل ڈی جی کوآرڈینیشن، آئی جی پی ریلوے، آئی جی پی سیکیورٹی اور آئی جی پی جموں زون کے ہمراہ جاری آپریشنز کا جائزہ لیا اور خطے میں نافذ کیے جانے والے حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا۔
یہ جائزہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی زیرصدارت ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کے بعد ہوا، جس نے پولیس اور سول انتظامیہ کو سیکورٹی فریم ورک کو مزید مضبوط کرنے اور خطے میں پائیدار امن کو یقینی بنانے اور ترقی کو تیز کرنے کے لیے قابل عمل روڈ میپ کو نافذ کرنے کی ہدایت کی۔
میٹنگ کے دوران، لیفٹیننٹ گورنر نے حکام کو ہدایت کی کہ وہ روایتی پولیسی سے بالاتر ہو کر دہشت گردی اور علیحدگی پسند ماحولیاتی نظام کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے کام کریں۔انہوں نے موسم سرما کی نگرانی کو تیز کرنے، سیکورٹی کی تیاریوں کو بڑھانے اور مکمل آپریشنل کنٹرول پر بھی زور دیا۔
سنہا نے پولیس افسران کو ہدایت دی کہ "ہمارا مقصد دہشت گردوں کو بے اثر کرنے سے نہیں روک سکتا۔ ہمیں پورے دہشت گرد، علیحدگی پسند ماحولیاتی نظام کو ختم کر دینا چاہیے جو انہیں برقرار رکھتا ہے۔انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ منشیات کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کو مسلسل جاری رہنا چاہیے، جس کا مقصد منشیات کے دہشت گردی کے ماحولیاتی نظام کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر سنہا نے مزید ڈپٹی کمشنروں اور پولیس کے سینئر سپرنٹنڈنٹس کو ہدایت دی کہ وہ وقف نوڈل افسران کا تقرر کریں اور ملک دشمن عناصر سے جڑی جائیدادوں کو ضبط کرنے اور ضبط کرنے کے لیے ضلع کے لیے مخصوص اہداف مقرر کریں۔
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انہوں نے لائن آف کنٹرول (ایل او سی) اور بین الاقوامی سرحد (آئی بی) کے ساتھ تجاوزات کے خلاف سخت چوکسی اختیار کرنے کے علاوہ غیر قانونی کان کنی، منشیات کی اسمگلنگ اور گائے کی اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کا بھی مطالبہ کیا۔