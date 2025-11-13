ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر پولیس نے سوپور میں دو ہائبرڈ دہشت گردوں کو کیا گرفتار، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد
ملزمان کے قبضے سے ایک پستول، ایک میگزین، بیس لائیو راؤنڈز اور دو دستی بم سمیت مجرمانہ مواد، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔
Published : November 13, 2025 at 10:50 PM IST
سوپور: شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور میں جموں و کشمیر پولیس نے فوج اور سی آر پی ایف کے ساتھ مشترکہ کارروائی کے دوران مومن آباد سوپور کے صادق کالونی میں مشترکہ ناکہ آپریشن کے دوران دو ہائبرڈ دہشت گردوں کو گرفتار کیا۔ دراصل علاقے میں مشکوک افراد کی نقل و حرکت کے حوالے سے مخصوص ان پٹ کے بعد ناکا بندی کرکے دونوں کو گرفتار کیا۔
اس موقع پر چیکنگ کے دوران فروٹ منڈی سوپور سے آہت بابا کراسنگ کی طرف آنے والے دو افراد نے پولیس اور سیکورٹی فورسز کی موجودگی کو دیکھ کر فرار ہونے کی کوشش کی۔ مشترکہ ٹیم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دونوں افراد کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا۔
گرفتار افراد کی شناخت شبیر احمد نجار ولد محمد اکبر نجار ساکنہ محلہ توحید کالونی مزبغ اور شبیر احمد میر ولد محمد سلطان میر ساکن براٹھ سوپور کے طور پر کی گئی ہے۔ ملزمان کے قبضے سے ایک پستول، ایک میگزین، بیس لائیو راؤنڈز اور دو دستی بم سمیت مجرمانہ مواد، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔
J&K | Two hybrid terrorists, Shabir Najar & Shabir Mir, arrested during a joint operation launched by Police and Security Forces in Moominabad, Sopore. Incriminating materials, arms & ammunition recovered. Investigation going on: Kashmir Zone Police pic.twitter.com/BEhLL7e2cd— ANI (@ANI) November 13, 2025
اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن سوپور میں قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ ایف آئی آر نمبر 253/2025 درج کیا گیا ہے اور تحقیقات شروع کردی گئی ہے۔ جموں و کشمیر پولیس پوری وادی میں امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتی ہے۔