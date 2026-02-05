ETV Bharat / jammu-and-kashmir
فیڈریشن کپ میں جموں کشمیر کے کھلاڑیوں نے تاریخ رقم کی
ان کھلاڑیوں نے راجستھان کے جے پور میں منعقدہ دوسرے فیڈریشن کپ میں اپنی بہترین کار کردگی سے23 میڈلزحاصل کر کےجموں کشمیرکا نام روشن کیا
Published : February 5, 2026 at 4:34 PM IST
سرینگر (پرویز الدین ): اپنے مدمقابل کو پچھاڑتے ہوئے اور پریکٹس میں مشغول یہ ہیں وہ ٹائیکانڈو کھلاڑی جنہوں نے حال ہی میں راجستھان کے جے پور میں منعقدہ دوسرے فیڈریشن کپ میں اپنی بہترین کار کردگی سے 23 میڈلز حاصل کر کے جموں وکشمیر کا نام روشن کیا ہے۔ ان میں 6 سونے اور 9 چاندی اور 8 کانسی کے تمغے شامل ہیں اور یہ پہلی مرتبہ دیکھنے کو ملا کہ جموں وکشمیر کےٹائیکانڈو کھلاڑیوں نے تقریباً دو درجن تمغے اپنے نام کیے۔
دوسرے فیڈریشن کپ میں 65 کھلاڑیوں نے شرکت کی جن میں 18 بچے سمیت ،جونئر اور سب جونئیر زمرے کے علاوہ دیگر زمرے کے کھلاڑیوں نے بھی جموں وکشمیر کی نمائندگی کرکے ٹائیکانڈو کے منعقدہ مقابلوں میں اپنی بھر پور صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ایسے میں کھلاڑیوں کی یہ کامیابی ٹائیکانڈو کے تئیں دلچسپی اور جنون کو ظاہر کرتی ہے
اپنی اس کامیابی پر نہ صرف سینئیر زمرے کے ٹائیکانڈو کھلاڑی بلکہ ننھے کھلاڑی بھی بے حد خوش نظر آرہے ہیں۔ننھے کھلاڑی محمد شعیب اور محمد شہران نے کہا
اس قومی سطح کی مقابلے نے ہمیں مزید محنت کرنے کی تحریک دی ،مقابلہ سخت تھا اس بار ہم نے چاندی اور کانسے کا ہی تمغہ جیتا لیکن اگلی بار ہمارا حدف گولڈ ہے۔
مختلف زمرے کے یہ کھلاڑی ماہر کوچ منشا بشیر کی نگرانی میں تربیت حاصل کررہے ہیں۔ کیا بڑے اور کیا چھوٹے سبھی کڑی مشقت کرتے ہوئے اس کھیل میں اپنا نام کمانا چاہتے ہیں۔ وہیں پریکٹس کررہے ان ننھے بچوں کا جذبہ بھی قابل دید ہے۔ یہ سبھی ٹائیکانڈو میں اپنا مسقبل سنوارنے کی خواہش رکھتے ہیں۔
زینب عارف اور سمر ورما کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ فخر کا لمحہ ہے کہ ہم انڈیا کپ کے لیے منتخب ہوئے۔ ایسے میں ہماری اور کوچ منشا بشیر کی اب تک کی محنت رنگ لائی۔ اس پیش رفت سے نہ صرف ہمیں کھیل کی نئی نئی تکنیکز سیکھنے کا موقعہ ملے گا بلکہ مزید بہترین کوچنگ سہولیات بھی میسر ہوپائے گی۔دوسری جانب انڈیا کیپ ہمیں ایسشن گیمز کے لیے بھی راہ ہموار کرسکتا ہے ۔
اس موقعہ ان کھلاڑیوں کو کوچ منشا بشیر کہتی ہیں کہ فیڈریشن کپ میں مقابلہ سخت تھا، لیکن میرے کھلاڑیوں نے بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کر کے میرا سر فخر سے اونچا کیا۔ان میں ایسے کئی کھلاڑی ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ کسی قومی سطح کے مقابلے میں شرکت کی اور میڈل حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔
انہوں نے کہا کہ منعقدہ فیڈریشن کپ سے قبل یہاں باضابطہ ٹرائلز ہوئی تھیں۔ جن کھلاڑیوں میں بہتر کارگردگی دکھائی وہیں بچے وہاں سے کامیاب ہوکر لوٹے۔ تاہم اس مرتبہ ایک ویٹ کیٹگری میں ایک سے زیادہ کھلاڑی بھی شامل ہوئے ۔ایسے میں ان کھلاڑیوں کی محنت اور بہترین تربیت سے مقابلے میں نہ صرف اپنے مدمقابل کو چونکا دیا بلکہ کامیابی بھی حاصل کی وہیں ان میں دو کھلاڑی انڈیا کپ کے لیے بھی منتخب ہوئے۔جو کہ میرے کے لیے فخر کی بات ہے۔
کشمیر کے نوجوان کرکٹ، فٹ بال اور ہاکی وغیرہ کے علاوہ دیگر کھیلوں میں بھی کافی دلچسپی دکھارہے ہیں۔ اب اسکولی بچے اور بچیاں روایتی کھیلوں سے ہٹ کر مارشل آرٹ، جوڈو کراٹے، وشو، کک بوسکنگ، بیڈمنٹن اور رگبی وغیرہ سیکھتے ہیں۔ ان کھیلوں کی جانب بچوں کی بڑھتی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے سرینگر میں کئی مقامات پر نجی اکیڈمیاں بھی قائم کی گئی ہیں جن میں کھلاڑیوں کو تربیت فراہم کی جارہی ہے۔