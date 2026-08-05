ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) رامبن یونٹ نے پانچ اگست کو بطور 'یوم سیاہ' احتجاج کیا
مظاہرین نے آرٹیکل 370 اور 35A کے تحت حاصل خصوصی آئینی دفعات کی بحالی کا مطالبہ کیا
Published : August 5, 2026 at 5:38 PM IST
رامبن (نواز رونیال ): مرکزی زیرِ انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں جموں و کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی ضلع یونٹ نے ضلع صدر شہباز مرزا کی قیادت میں منگل کے روز 5 اگست کو آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی کی برسی کے موقع پر "یومِ سیاہ" کے طور پر مناتے ہوئے پُرامن احتجاج کیا۔
مظاہرین نے آرٹیکل 370 اور 35A کے تحت حاصل خصوصی آئینی دفعات کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ احتجاج سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت نے غیر جمہوری طریقے سے جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کی، جبکہ اس وقت جموں و کشمیر میں منتخب حکومت موجود نہیں تھی اور گورنر کی سفارش پر نہ صرف آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کیا گیا بلکہ ریاست کا درجہ بھی ختم کر دیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ گزشتہ سات برسوں کے دوران جموں و کشمیر کے تاجروں، دکانداروں، ہوٹل مالکان اور دیگر کاروباری طبقے کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، جبکہ بے روزگاری میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مرکزی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ جموں و کشمیر میں روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے، بڑے صنعتی منصوبے قائم کیے جائیں گے اور خطے کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتے ہوئے خود کفیل بنایا جائے گا، تاہم سات سال گزرنے کے باوجود زمینی حقائق ان دعوؤں کے برعکس ہیں۔
مزید پڑھیں:پانچ اگست جموں و کشمیر کے عوام کو بے اختیار کرنے کی ایک دردناک یاد دہانی ہے: میرواعظ
انہوں نے مزید کہا کہ پی ڈی پی جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی اور عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر جمہوری پلیٹ فارم پر آواز بلند کرتی رہے گی۔ احتجاج کے دوران کارکنوں نے اپنا یادداشت نامہ (میمورنڈم) پیش کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر (ڈی سی) کے دفتر کی جانب مارچ کرنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے انہیں دفتر پہنچنے سے قبل ہی روک دیا۔احتجاج میں پی ڈی پی کے سینئر رہنما الطاف لون، طارق سلیم ملک، عبدالحفیظ کٹوچ سمیت پارٹی کے متعدد کارکنان اور عہدیداران نے شرکت کی۔