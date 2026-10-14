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جموں کشمیر میں 90 فیصد بجلی صارفین اضافی بیس فیصد ٹیرف سے باہر
بجلی حکام کے مطابق جموں و کشمیر میں اسمارٹ میٹروں کی مکمل تنصیب کی کمی کے باعث ٹائم آف ڈے ٹیرف نافذ نہیں ہو سکتا۔
Published : October 14, 2026 at 8:53 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں بجلی نرخوں میں تقریباً 7 فیصد اضافے کے باوجود، صارفین سے مصروف اوقات میں بجلی استعمال کرنے پر 20 فیصد اضافی چارج وصول نہیں کیا جائے گا۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ "گھریلو صارفین میں سے 90 فیصد سے زائد مقررہ حد سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں، اس لیے وہ اضافی ٹیرف کے دائرے میں نہیں آتے۔"
جوائنٹ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن (جے ای آر سی) نے یکم ستمبر سے ٹائم آف ڈے (ToD) ٹیرف متعارف کرایا تھا۔ اس کا اطلاق زراعت کے شعبے کو چھوڑ کر تمام زمروں کے ان صارفین پر ہونا تھا جن کی منظور شدہ بجلی کی گنجائش 10 کلوواٹ سے زیادہ ہے، بشرطیکہ اس کے لیے موزوں میٹرنگ اور بلنگ کا نظام دستیاب ہو۔
تاہم، محکمہ بجلی کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں 10 کلوواٹ سے زیادہ بجلی استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد 10 فیصد سے بھی کم ہے۔ اس وجہ سے صارفین کی اکثریت ٹائم آف ڈے ٹیرف کے دائرے سے باہر ہے۔
ٹائم آف ڈے (ToD) ٹیرف کا نیا نظام مرکزی وزارت بجلی نے بجلی (صارفین کے حقوق) قواعد، 2020 میں ترمیم کے ذریعے متعارف کرایا تھا۔ اس نظام کے تحت دن کے مختلف اوقات میں بجلی کی قیمتیں الگ الگ مقرر کی جاتی ہیں۔ بجلی کی زیادہ طلب والے مصروف اوقات میں موجودہ توانائی چارجز کے علاوہ 20 فیصد اضافی رقم وصول کی جاتی ہے، جبکہ دن کے بعض اوقات میں بجلی استعمال کرنے پر رعایت دی جاتی ہے۔
دس کلوواٹ سے زیادہ تجارتی اور صنعتی صارفین کے لیے زیادہ سے زیادہ طلب رکھنے والی یہ ٹیرف یکم اپریل 2024 سے ہی نافذ ہے۔ تاہم معلوم ہوا ہے کہ تجارتی اور گھریلو شعبوں کے وہ صارفین بھی، جو ٹائم آف ڈے ٹیرف کے اہل ہیں، مناسب بنیادی ڈھانچے کی کمی کے باعث 20 فیصد اضافی چارج ادا نہیں کر رہے ہیں۔
اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے تمام صارفین کے ہاں اسمارٹ میٹر لگانا ضروری ہے، تاکہ مصروف اور کم طلب والے اوقات میں بجلی کے استعمال کا ریکارڈ دور سے ہی حاصل کیا جا سکے۔
سو فیصد میٹرنگ نہیں ہوئی
محکمہ بجلی کے اصلاحاتی پروگرام سے وابستہ ایک سینئر انجینئر نے کہا: "تکنیکی طور پر میٹر کی ریڈنگ ہاتھ سے لینا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس سے ٹائم آف ڈے ٹیرف کے نفاذ میں یکسانیت متاثر ہو سکتی ہے، اس لیے ڈیٹا سینٹروں سے منسلک اسمارٹ میٹرنگ نظام ضروری ہے۔" جموں و کشمیر میں بجلی صارفین کی مجموعی تعداد 25 لاکھ ہے، جن میں سے تقریباً نصف کے ہاں ابھی تک میٹر نہیں لگائے گئے ہیں۔ ان میں بعض صارفین اب بھی پرانے میٹروں سے بجلی استعمال کر رہے ہیں۔
محکمہ بجلی کے سابق تکنیکی سیکریٹری اور ماہر انجینئر بشیر احمد ڈار نے بتایا کہ ٹائم آف ڈے ٹیرف کے لیے ایسے اسمارٹ میٹر درکار ہیں جو ہر آدھے گھنٹے بعد بجلی کے استعمال کا ریکارڈ متعلقہ ڈیٹا سینٹر کو بھیج سکیں۔ "اسمارٹ میٹر چار اوقات، یعنی صبح، شام، دن اور رات کے لیے پروگرام کیے جاتے ہیں۔ اسی کے مطابق صارفین سے بجلی کے چارجز وصول کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن پرانے میٹروں کو آٹھ مختلف اوقات کے لیے ترتیب دیا گیا تھا، اس لیے اب وہ اس نظام کے لیے پرانے ہو چکے ہیں۔"
بشیر احمد ڈار نے ٹائم آف ڈے ٹیرف کے نفاذ کے لیے تمام صارفین کے ہاں اسمارٹ میٹر لگانے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ یہ نظام اس خطے کے لیے موزوں ہے، جہاں بجلی کی کھپت بنیادی ضروریات اور موسمی حالات سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ "اگر تجارتی ادارے صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک، یعنی کم طلب والے اوقات میں کام کریں تو انہیں 10 فیصد تک رعایت مل سکتی ہے۔"
پن بجلی کی بڑی صلاحیت کے باوجود بجلی کی قلت
جموں و کشمیر میں پن بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 18,000 میگاواٹ ہے، جس میں سے 14,867 میگاواٹ کی صلاحیت کی نشاندہی ترقی کے لیے کی جا چکی ہے، لیکن اب تک صرف 3,540.15 میگاواٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت سے ہی استفادہ کیا جا چکا ہے۔ اور جموں کشمیر میں موجود زیادہ تر پن بجلی منصوبوں کی بیشتر بجلی جموں کشمیر کو دستیاب نہیں کیونکہ بیشتر منصوبے این ایچ پی سی کے زیر اہتمام چلائے جا رہے ہیں۔
پن بجلی کی اتنی بڑی صلاحیت کے باوجود جموں و کشمیر میں بجلی کی شدید کمی ہے اور بالخصوص سردیوں میں زیادہ سے زیادہ طلب پوری کرنے کے لیے بڑی حد تک باہر سے بجلی خریدنے پر انحصار کرتا ہے۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، 2026 میں بجلی کی زیادہ سے زیادہ طلب 3,063 میگاواٹ تک پہنچ گئی، جبکہ بجلی کی کمی 200 میگاواٹ سے زیادہ رہی۔
کشمیر میں بجلی کی زیادہ سے زیادہ طلب 1,800 میگاواٹ یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ بجلی فراہم کرنے والا ادارہ اس طلب کو پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے، جس کے نتیجے میں غیر اعلانیہ بجلی کٹوتی کی نوبت آتی ہے۔
دوسری جانب، بجلی فراہم کرنے والا ادارہ صارفین کو کم نرخوں پر بجلی دیتا ہے۔ صارفین کو بجلی کا ایک یونٹ 2 روپے سے چار روپے میں فراہم کیا جاتا ہے، جبکہ ادارہ یہی بجلی تقریباً 10 روپے فی یونٹ کے حساب سے خریدتا ہے۔ اس فرق کے باعث سرکاری خزانے پر مالی بوجھ بڑھ رہا ہے۔
حال ہی میں جوائنٹ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن نے آمدنی اور اخراجات کے درمیان فرق کم کرنے کے لیے گھریلو اور تجارتی دونوں شعبوں میں بجلی کے نرخوں میں 6.83 فیصد اضافہ کیا۔
اعداد و شمار کے مطابق، بجلی کی مجموعی لاگت کا تخمینہ 10,275.72 کروڑ روپے ہے، جبکہ صارفین سے 7,352.87 کروڑ روپے کی آمدنی متوقع ہے۔ اس کے باوجود 2,922.85 کروڑ روپے کا خسارہ باقی رہ جاتا ہے، جس کا بوجھ سرکاری خزانے کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔
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