ETV Bharat / jammu-and-kashmir
عمر عبداللہ حکومت کے ایک سال مکمل، اپوزیشن نے ناکامیاں اجاگر کیں، 'سرکار' نے مجبوریاں، کتنے وعدے وفا ہوئے؟
عمر عبداللہ کی زیر قیادت نیشنل کانفرنس کی حکومت محدود اختیارات، ادھورے وعدوں اور اپوزیشن کی بڑھتی ہوئی تنقید سے دوچار ہے۔
Published : October 16, 2025 at 6:40 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت نے اقتدار میں ایک سال مکمل کر لیا ہے۔ برسراقتدار نیشنل کانفرنس پارٹی نے ستمبر 2024 کے اسمبلی انتخابات میں متعدد وعدے کیے تھے جن میں خصوصی حیثیت اور ریاست کا درجہ بحال کرنے سے لے کر نوجوانوں کو ایک لاکھ سرکاری نوکریاں فراہم کرنے تک شامل تھے۔ حکومت نے "وقار، شناخت اور ترقی" کے اپنے منشور میں کیے گئے وعدوں میں سے کسی ایک کو بھی ترک نہیں کیا۔ تاہم، این سی زیرقیادت حکومت کے پاس یونین ٹیریٹری میں عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنی پہلی سالگرہ منانے کے لیے بہت کم ہے۔
یہ سال وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے لیے بڑھتے ہوئے چیلنجوں سے بھرا ہوا ہے، جس میں ریاست کا درجہ نے ملنے کے نتیجے میں "دوہری کنٹرول" کی بے بسی بھی شامل ہے۔ اپریل میں پہلگام حملے نے سیاحت کو متاثر کیا، اور ستمبر میں سیلاب نے زرعی اور باغبانی کے شعبوں کو تباہ کر دیا، جس سے مقامی معیشت کو کافی نقصان پہنچا۔
پچھلے سال، کابینہ نے ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے مرکزی حکومت کو ایک تجویز پیش کی تھی۔ اور جموں و کشمیر اسمبلی کے پہلے اجلاس میں ایک قرارداد بھی منظور کی گئی جس میں مرکزی حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ جموں و کشمیر کے منتخب نمائندوں سے خصوصی حیثیت کی بحالی کے لیے بات چیت شروع کرے۔ اس کے باوجود سی ایم عمر کے لیے یہ چیلنجز بڑھ گئے ہیں۔
ان علامتی اقدامات کے باوجود ترقی محدود رہی ہے۔ حکمراں جماعت بیواؤں اور بزرگوں کو مالی امداد میں اضافہ، غیر شادی شدہ خواتین کے لیے شادی کے فنڈز اور خواتین کے لیے مفت بس سفر جیسے حکومتی وعدوں کی تکمیل کا حوالہ دیتی ہے، جب کہ بڑے مسائل جیسے کہ سرکاری ملازمین کی برطرفی، باہر جیلوں سے قیدیوں کو واپس لانا، ریزرویشن پالیسیوں پر نظرثانی، اور 13 جولائی کو یوم شہداء کی تعطیل کو بحال کرنا شامل ہیں۔
اننت ناگ ضلع کے بجبہاڑہ سے نیشنل کانفرنس ایم ایل اے سید بشیر ویری نے کہا کہ ریاست کی بحالی پارٹی کے منشور میں کئے گئے بہت سے وعدوں کو پورا کرنے کا پیش خیمہ ہے۔ ویری نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس پہلے سال میں جشن منانے کے لیے بہت کچھ نہ ہو، لیکن ہم اگلے چار سالوں میں اسے حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہماری قیادت کو ریاست کا درجہ بحال کرنے اور ریزرویشن پالیسی پر نظرثانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس نے روزگار اور ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو متاثر کیا ہے۔"
پامپور کے حکمراں این سی ایم ایل اے جسٹس (ریٹائرڈ) حسنین مسعودی نے کہا کہ حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لیفٹیننٹ گورنر کے دفتر سے پیدا ہونے والی رکاوٹوں اور حکومت ہند کی جانب سے ریاست کا درجہ دینے کے وعدے سے مکر جانے کے تناظر میں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا، "گورننس میں سہولت فراہم کرنے کے بجائے، لیفٹیننٹ گورنر کا دفتر رکاوٹ کا کام کرتا ہے۔ فائلوں اور کاروباری قواعد جیسے تجاویز کے الٹ جانے سے لے کر صحت مراکز کی اپ گریڈیشن تک، ہمیں ہر جگہ رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ اس کے باوجود، حکومت صحت کی دیکھ بھال، سڑک کے رابطے، اور تعلیم کے شعبوں میں اچھی کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہی ہے۔
حکومت ریاستی بحث کے پیچھے چھپ رہی ہے
اپوزیشن لیڈروں کا استدلال ہے کہ این سی حکومت گورننس کی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ریاستی بحث کے پیچھے چھپ رہی ہے اور چیف منسٹر کی ثابت قدمی کی کمی ہے جن کی اسمبلی میں مضبوط اکثریت ہے۔ پیپلز کانفرنس کے ترجمان اور سابق ایم ایل اے بشیر احمد ڈار نے کہا کہ این سی حکومت نے اپنا پہلا سال ’’شکار کارڈ‘‘ کھیلتے ہوئے گزارا۔
ڈار نے کہا کہ اروند کیجریوال نے مرکزی زیر انتظام علاقہ دہلی پر تین بار حکومت کی، بی جے پی کی مسلسل مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، پھر بھی انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ عمر عبداللہ کی حکومت ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ سچ یہ ہے کہ وہ بی جے پی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت پروٹوکول سے لطف اندوز ہونا چاہتی ہے، بی جے پی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔
ڈار نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 واضح طور پر منتخب حکومت اور لیفٹیننٹ گورنر کے اختیارات کی وضاحت کرتا ہے، اور یہ کہ ریاست کا درجہ نہ ہونا غیر فعال ہونے کا بہانہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کا درجہ منتخب حکومت کے ہاتھوں نظم و نسق واپس لا سکتا ہے۔ نہ ہی تنظیم نو کا ایکٹ 2019 اور نہ ہی ریاست کا درجہ نہ ہونا حکومت کو کام کرنے سے روکتا ہے۔
محبوبہ مفتی کی حکومت پر تنقید
سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی نے حکومت پر خاموشی اور سر تسلیم خم کرنے کا الزام لگایا۔ مفتی نے کہا کہ لوگوں نے ایسی حکومت کو ووٹ دیا ہے جو ان کے حقوق کے لیے کھڑی ہو گی، ان کی شناخت کی حفاظت کرے گی اور ناانصافی کو چیلنج کرے گی۔ جس چیز کی نیشنل کانفرنس نے کبھی مخالفت کی تھی اسے معمول بنانے سے عوام مزید الگ تھلگ پڑ جائے گی۔
اپوزیشن جماعتوں نے کہا کہ انتخابات کے باوجود جموں و کشمیر کے عوام نے حکمرانی کا ایک اور سال کھو دیا، لیکن حکمران جماعت اب اپنے اگلے چار سالوں پر نظریں جمائے ہوئے ہے۔
مسعودی نے کہا کہ پارٹی نے انتخابات کے بعد ریاست کا درجہ بحال کرنے کے بھارتی حکومت کے وعدے کی بنیاد پر اپنا منشور تیار کیا۔ مسعودی نے کہا، "یہ وعدہ ابھی پورا ہونا باقی ہے۔ ریاست کا درجہ بحال ہونے کے بعد، تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ہمیں اپنے منشور کو پورا کرنے کے لیے بااختیار بنائے گا۔"
پیپلز کانفرنس کے رہنما ڈار نے کہا کہ حکمران جماعت اپنا منشور پورا نہیں کر سکتی کیونکہ اسے بہت زیادہ مالی وسائل کی ضرورت ہے، جسے حکومت اگلے چار سالوں میں بھی سنبھال نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا جیسا کہ کہاوت ہے، ایک اچھی آدھی شروعات پوری ہوتی ہے، لیکن ایک بری شروعات اس سے بھی برے نتائج کی طرف لے جاتی ہے۔"
ویر ی نے ڈار کی بات کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا، "ہمارے بہت سے وعدوں کے مالی مضمرات ہیں۔ مضبوط مالیاتی بنیاد کے بغیر، اگر حالات نہ بدلے تو ہم اگلے چار سالوں میں جدوجہد کریں گے۔"