جموں و کشمیر میں مردم شماری 2027 کیلئے شیڈول جاری
پہلے مرحلہ میں گھروں کی تفصیلات جمع ہوں گی جبکہ 2027 میں آبادی کی گنتی مکمل ڈیجیٹل نظام کے تحت کی جائے گی۔
Published : February 19, 2026 at 5:41 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر نے مردم شماری 2027 کے پہلے مرحلے کے آغاز کے لیے باقاعدہ شیڈول جاری کر دیا ہے، جس کے تحت ہاؤس لسٹنگ اور ہاؤسنگ مردم شماری کی مشق مئی اور جون کے درمیان شروع ہوگی۔ مردم شماری کا یہ عمل گزشتہ 16 برس بعد انجام دیا جا رہا ہے۔
سرکاری نوٹیفکیشن کے مطابق مردم شماری سے قبل 15 روزہ ’’سیلف اِنومریشن‘‘ (self-enumeration) مرحلہ 17 مئی سے شروع ہوگا، جس دوران شہری اپنی تفصیلات ڈیجیٹل طریقے سے جمع کرا سکیں گے۔
حکام کے مطابق پہلی بار مردم شماری میں گھر گھر سروے سے پہلے سیلف اِنومریشن شامل کی گئی ہے۔ یہ ملک کی پہلی مکمل ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی جس میں موبائل ایپلی کیشنز اور مرکزی پورٹل کے ذریعے ڈیٹا جمع اور اس کی نگرانی کی جائے گی۔
ڈائریکٹر مردم شماری آپریشنز، جموں و کشمیر اینڈ لداخ، امیت شرما نے بتایا کہ مردم شماری دو مراحل میں مکمل ہوگی۔ پہلے مرحلے میں ہاؤس لسٹنگ اور ہاؤسنگ مردم شماری کے تحت اہلکار ہر گھر کا دورہ کر کے معلومات جمع کریں گے، جبکہ دوسرے مرحلے میں آبادی کی گنتی کی جائے گی۔
یونین ٹیریٹری میں تقریباً تین ہزار اہلکاروں کو تربیت دی جا رہی ہے جو تفصیلی ڈیٹا جمع کرنے کے عمل میں شامل ہوں گے۔ یہ اہلکار ملک بھر میں تقریباً 30 لاکھ افراد پر مشتمل عملے کا حصہ ہوں گے، جس کا مقصد ہر شہری کی شمولیت کو یقینی بنانا ہے۔
مردم شماری کے دو مراحل
مرکزی حکومت کے مطابق مردم شماری دو مراحل پر مشتمل ہوگی، جس میں 2026 کے دوران ہاؤس لسٹنگ اور ہاؤسنگ مردم شماری جبکہ 2027 میں آبادی کی مردم شماری کی جائے گی۔ ہاؤسنگ مردم شماری کا مقصد ملک بھر میں عمارتوں اور گھروں کا جامع ریکارڈ تیار کرنا ہے۔
آبادی کے تعین کی کٹ آف تاریخ یکم مارچ 2027 مقرر کی گئی ہے، تاہم برف پوش مغربی ہمالیائی ریاستوں بشمول جموں و کشمیر، لداخ، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے لیے حوالہ تاریخ یکم اکتوبر 2026 رکھی گئی ہے۔
جموں و کشمیر کے فائنانشل کمشنر پلاننگ، ڈیولپمنٹ اینڈ مانیٹرنگ ڈیپارٹمنٹ نے مردم شماری ایکٹ کی دفعہ 3 اور مردم شماری قواعد 1990 کے تحت اختیارات استعمال کرتے ہوئے یکم جون سے 30 روزہ ہاؤس لسٹنگ آپریشن کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے۔
یہ نوٹیفکیشن دسمبر 2019 کے سابق حکم کی جگہ لے گا، کیونکہ 2021 میں ہونے والی مردم شماری کووڈ-19 وبا کے باعث مؤخر کر دی گئی تھی۔ ملک میں آخری مردم شماری 2011 میں کی گئی تھی، جبکہ نئی مردم شماری کے لیے مرکزی حکومت نے 11,718 کروڑ روپے کا بجٹ منظور کیا ہے۔
ہاؤس لسٹنگ مرحلے کے دوران سرکاری اہلکار 33 سوالات پر مشتمل معلومات حاصل کریں گے، جن میں مکان کی ملکیت، استعمال، تعمیراتی مواد، گھر کے افراد کی تعداد اور سربراہ خاندان کی تفصیلات شامل ہوں گی۔
مردم شماری 2027 ملک کی 16ویں جبکہ آزادی کے بعد آٹھویں مردم شماری ہوگی، جس کے ذریعے رہائش، سہولیات، آبادی، زبان اور دیگر سماجی اشاریوں سے متعلق تفصیلی ڈیٹا جمع کیا جائے گا۔ یہ عمل مردم شماری ایکٹ 1948 اور مردم شماری قواعد 1990 کے تحت انجام دیا جاتا ہے۔
