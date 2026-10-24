ETV Bharat / jammu-and-kashmir
تبدیلی لانے کے لیے لوگوں کو ایک ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت، نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بارہمولہ دورہ
خطاب کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا، ہم اس وقت بہت مشکل دور سے گزررہے ہیں۔ کیونکہ ہم سب الگ الگ ہوں چکے ہیں۔
Published : October 24, 2026 at 3:13 PM IST
بارہمولہ، جموں کشمیر (کوثر عرفات): جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ضلع بارہمولہ کا ایک اہم دورہ کیا، جہاں انہوں نے پارٹی کارکنوں اور مقامی لوگوں کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا۔ بارہمولہ میں منعقدہ ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے موجودہ سیاسی اور سماجی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا تھا کہ جموں و کشمیر اس وقت ایک انتہائی مشکل اور نازک دور سے گزر رہا ہے، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے عوام کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔
انہوں نے آپسی اتحاد اور یکجہتی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم اس وقت الگ الگ ہو چکے ہیں۔ جب تک ہم آپس میں ہی دست و گریبان رہیں گے اور ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے، تب تک ہم ایک مضبوط قوم کی شکل میں متحد نہیں ہو سکیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ موجودہ چیلنجز کا سامنا کرنے اور خطے میں کوئی بھی مثبت تبدیلی لانے کے لیے لوگوں کو تمام تر اختلافات بھلا کر ایک ساتھ کھڑے ہونا ہو گا۔
ہم ہر مشکل اور مخالف قوت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے
نیشنل کانفرنس کے صدر نے عوام اور کارکنوں میں جوش و جذبہ پیدا کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ میں ہمت اور حوصلہ ہے تو ہم ہر مشکل اور مخالف قوت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، لیکن اگر آپ نے بزدلی دکھائی تو ہماری بقا خطرے میں پڑ جائے گی۔ انہوں نے لوگوں کو ہمیشہ سچ بولنے اور اپنے حقوق کے لیے مضبوطی سے آواز بلند کرنے پر زور دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مخالفین ہمیں مٹانا چاہتے تھے اور ہم غائب ہو جاتے، لیکن ہماری ہمت اور جوابی جدوجہد ہی ہمیں اپنی زمین پر ثابت قدم رہنے میں مدد فراہم کرے گی۔
حلقہ بندیوں اور انتخابات کے بعد ریاست کا درجہ دینے کا وعدہ
انہوں نے کہا کہ لوگوں کو خود سے تبدیلی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے اجتماعی کوششیں ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ملک کے خلاف نہیں جانا چاہتے لیکن ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ وہ خود کو بدلیں۔
این سی صدر نے کہا کہ مرکز نے حلقہ بندیوں اور انتخابات کے بعد ریاست کا درجہ بحال کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا، "ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ دہلی میں، ہم سے حلقہ بندیوں اور انتخابات کے بعد ریاست کا درجہ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن ایسا کہیں نہیں ہے۔"
مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات سے اوپر اٹھ کر متحد ہوں
ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے لوگوں پر مزید زور دیا کہ وہ مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات سے اوپر اٹھ کر متحد ہو کر آواز اٹھائیں، یہ کہتے ہوئے کہ جموں و کشمیر کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اتحاد ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ "حکمران آتے جاتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ قائم نہیں رہتا،" انہوں نے جموں و کشمیر کی تاریخ کے بارے میں نوجوانوں میں بیداری کی کمی پر بھی تشویش کا اظہار کیا، ان پر زور دیا کہ وہ خطے کے ماضی اور ان حالات کو سمجھیں جنہوں نے اس کے سیاسی سفر کو تشکیل دیا۔
کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے میں پی ڈی پی کا کردار
"ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم ہندوستانی نہیں ہیں، لیکن ہم اس بات کا اعادہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم گاندھی کے ہندوستان، نہرو کے ہندوستان میں شامل ہوئے ہیں"۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پر بھی تنقید کی اور الزام لگایا کہ بی جے پی کے ساتھ اس کے اتحاد نے 2019 میں جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔