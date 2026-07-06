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جموں و کشمیر کے ارکان پارلیمنٹ کے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سست، فنڈز کے باوجود کام ادھورے
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بیشتر ارکان پارلیمنٹ نے فنڈز مختص کیے ہیں، مگر ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کی رفتار انتہائی سست ہے۔
Published : July 6, 2026 at 5:01 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے لوک سبھا ارکان پارلیمنٹ نے اپنے حلقوں میں ممبرز آف پارلیمنٹ لوکل ایئریا ڈیولپمنٹ اسکیم (MPLADS) کے تحت نصف سے زیادہ فنڈز مختلف منصوبوں کے لیے مختص کیے ہیں، لیکن سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ترقیاتی کاموں کی تکمیل کی رفتار انتہائی سست رہی ہے۔
منسٹری آف اسٹیٹکس اینڈ پروگرام امپلی منٹیشن، حکومت ہند کے اعداد و شمار کے مطابق 2024 میں منتخب ہونے والے جموں و کشمیر کے پانچوں ارکان پارلیمنٹ کو دو برس کے لیے فی کس 14.70 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ ان فنڈز کو نکاسی آب، بجلی کی بہتری، پینے کے پانی، صحت، سڑکوں، گلیوں، کھیلوں اور سیلاب سے تحفظ جیسے عوامی فلاحی منصوبوں پر خرچ کرنے کی سفارش کی گئی تھی۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق آغا روح اللہ مہدی، جو سرینگر لوک سبھا حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں، نے 8.54 کروڑ روپے کی لاگت سے 176 منصوبوں کی سفارش کی۔ ان میں سے 130 منصوبے 5.40 کروڑ روپے کی لاگت سے منظور ہوئے، تاہم صرف 21 منصوبے 59 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل ہو سکے۔
آغا روح اللہ کے دفتر کے ایک معاون نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ رکنِ پارلیمنٹ اب تک 10 کروڑ روپے جاری کر چکے ہیں، لیکن متعلقہ محکموں کی جانب سے ٹینڈر، منظوری، تخمینہ سازی اور تکمیل میں تاخیر کے باعث کام کی رفتار سست ہے۔
نیشنل کانفرنس کے ہی ایک اور رکن پارلیمنٹ میاں الطاف، جو اننت ناگ لوک سبھا حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں، نے 11.41 کروڑ روپے کی لاگت سے 76 منصوبوں کی سفارش کی۔ ان میں سے 55 منصوبے 8.60 کروڑ روپے کی لاگت سے منظور ہوئے، لیکن صرف 9 منصوبے 36 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل ہوئے۔
میاں الطاف نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ جن محکموں کو منصوبوں پر عمل درآمد کی ذمہ داری دی گئی ہے، وہاں عمل درآمد کی سطح پر مسائل ہیں۔ انہوں نے کہا: "میں نے اس سست رفتاری پر کئی بار حکام کے ساتھ میٹنگیں کی ہیں، لیکن اس کا مناسب حل نہیں نکالا جا رہا۔"
کام میں تاخیر کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے راجوری اور اننت ناگ کے گورنمنٹ میڈیکل کالجوں میں مریضوں کے تیمارداروں کے لیے سرائے تعمیر کرنے کے لیے فنڈز مختص کیے تھے، لیکن دونوں منصوبے اب بھی نامکمل ہیں۔ ان کے مطابق راجوری میں ابھی تک کام شروع نہیں ہوا، جبکہ اننت ناگ میں کچھ کام ضرور ہوا ہے، تاہم متعلقہ محکموں کی جانب سے منصوبوں پر عمل درآمد کی رفتار بہت سست ہے۔
بارہمولہ لوک سبھا حلقے کے آزاد رکنِ پارلیمنٹ عبدالرشید شیخ (المعروف انجینئر رشید) نے 14.70 کروڑ روپے میں سے 5.79 کروڑ روپے کے منصوبوں کی سفارش کی۔ انہوں نے مجموعی طور پر 128 منصوبوں کی سفارش کی، جن میں سے صرف 15 منصوبے 56 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل ہوئے، جبکہ 96 منصوبے، جن کی لاگت 4.68 کروڑ روپے ہے، تخمینہ، فزیبلٹی اور عمل درآمد کے لیے متعلقہ محکموں کو بھیجے گئے ہیں۔ اب تک مکمل اور جاری منصوبوں پر 2.10 کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔
انجینئر رشید کے پبلک ریلیشنز آفیسر اور عوامی اتحاد پارٹی (AIP) کے ترجمان فردوس بابا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ رکنِ پارلیمنٹ نے جیل میں ہونے کے باوجود بارہمولہ کے لوگوں کی نشاندہی پر مختلف منصوبوں کے لیے فنڈز مختص کیے، تاہم سرکاری تاخیر اور ٹینڈر کے عمل کے باعث کام میں وقت لگ رہا ہے۔
جموں لوک سبھا حلقے سے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے رکنِ پارلیمنٹ جگل کشور شرما نے 10.81 کروڑ روپے کی لاگت سے 203 منصوبوں کی سفارش کی۔ ان میں سے 168 منصوبے 8.65 کروڑ روپے کی لاگت سے منظور ہوئے، جبکہ صرف 27 منصوبے 82 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل ہوئے۔ جگل کشور شرما اس معاملے پر اپنا موقف دینے کے لیے دستیاب نہیں ہو سکے۔
پانچوں ارکانِ پارلیمنٹ میں مرکزی وزیر اور ادھم پور لوک سبھا حلقے سے بی جے پی کے رکنِ پارلیمنٹ جتیندر سنگھ کی کارکردگی نسبتاً بہتر رہی۔ انہوں نے 10.47 کروڑ روپے کی لاگت سے 331 منصوبوں کی سفارش کی۔ ان میں سے 277 منصوبے 8.04 کروڑ روپے کی لاگت سے منظور ہوئے، جبکہ 177 منصوبے 3.27 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل کیے جا چکے ہیں۔
ایم پی ایل اے ڈی ایس (MPLADS) مرکزی حکومت کی مکمل مالی اعانت سے چلنے والی ایک اسکیم ہے، جس کے تحت ارکانِ پارلیمنٹ اپنے حلقوں کی ضروریات کے مطابق صحت، صفائی، تعلیم، پینے کے پانی اور دیگر بنیادی عوامی سہولیات سے متعلق ترقیاتی منصوبوں کی سفارش کرتے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت متعلقہ ضلع انتظامیہ فزیبلٹی جانچنے کے بعد منصوبوں کی منظوری اور عمل درآمد کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اسکیم کے رہنما اصولوں کے مطابق منظور شدہ منصوبے عموماً منظوری کے ایک سال کے اندر مکمل کیے جانے چاہییں۔
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