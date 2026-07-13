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جموں و کشمیر کی وزیر سکینہ ایتو پر تیرہ جولائی کو سری نگر میں مزارِ شہداء جانے پر پابندی

جموں و کشمیر کی وزیر سکینہ ایتو کو 13 جولائی کو سری نگر میں شہداء قبرستان جانے سے روک دیا گیا۔

Jammu and Kashmir Minister Sakina Itoo Restricted From Visiting Martyrs Graveyard in Srinagar on July 13 Urdu News
جموں و کشمیر کی وزیر تعلیم سکینہ ایتو (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 13, 2026 at 10:11 AM IST

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"وہ جو ظلم کے سامنے کبھی نہ جھکے

انہی کے قدم راستوں کا نور بن گئے

سری نگر، (میر فرحت مقبول): 13 جولائی کو ہم ان بہادر روحوں کو عقیدت کے ساتھ یاد کرتے ہیں جنہوں نے جموں و کشمیر میں انصاف، وقار اور جمہوریت کے حصول میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان کی قربانی نے ایک اجتماعی ضمیر کو بیدار کیا جسے وقت کبھی مٹا نہیں سکتا۔ ان کی ہمت نسلوں کو متاثر کرتی رہتی ہے، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انصاف کے لیے جدوجہد کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اپنے شہداء کی عزت صرف یاد کے ذریعے نہیں کرتے بلکہ ان اقدار کو آگے بڑھاتے ہوئے کرتے ہیں جن کے لیے انہوں نے آخری قربانیاں دیں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے 13 جولائی کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا۔

دوسری جانب جموں و کشمیر کی وزیر صحت اور طبی تعلیم سکینہ ایتو نے کہا کہ انہیں 13 جولائی کے موقع پر آج صبح کے اوقات میں مزار شہداء (شہداء کے قبرستان) میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ سکینہ اپنی پارٹی کی ساتھی اور خواتین ونگ کی صوبائی صدر صبیہ قادری کے ساتھ صبح 4.30 بجے قبرستان گئی لیکن انہیں داخلے سے منع کر دیا گیا۔

قبروں کے ارد گرد خاردار تار اور وسیع رکاوٹیں

ایتو نے X پر پوسٹ کیا، "میں نے 13 جولائی کے اپنے شہداء کو عاجزانہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج صبح 4:30 بجے مزار شہدا پر جانے کی کوشش کی۔ تاہم، سکیورٹی فورسز کی بھاری تعیناتی اور قبروں کے ارد گرد خاردار تاروں کی وسیع رکاوٹوں کی وجہ سے، مجھے اندر جانے سے روک دیا گیا"۔

رکاوٹیں شہداء کی عظیم قربانیوں کا احترام کرنے سے نہیں روک سکتیں

ایتو نے لکھا کہ جسمانی رکاوٹیں ہمیں اپنے شہداء کی عظیم قربانیوں کا احترام کرنے سے نہیں روک سکتیں۔ انہوں نے کہا، "ان کی یاد، ہمت اور میراث ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی۔ ہم وقار اور غیر متزلزل احترام کے ساتھ اپنا خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔"

نقشبند صاحب کے مزار کی طرف جانے والا راستہ سیل

وادیٔ کشمیر میں حکام نے سری نگر کے مرکزی شہر نوہٹہ میں نقشبند صاحب کے مزار پر قبرستان کی طرف جانے والے داخلے کو سیل کر دیا ہے۔ پولیس اور نیم فوجی اہلکاروں کو اتوار کی شام قبرستان کے ارد گرد تعینات کیا گیا تھا۔

دریں اثنا، علاقائی سیاسی جماعتوں بشمول نیشنل کانفرنس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے کہا کہ انہیں قبرستان جانے کی اجازت نہیں دی گئی اور امکان ہے کہ وہ اس دن کو منائیں گے اور اپنی پارٹی کے ہیڈکوارٹر سے شہداء کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔

شہیدوں کو فاتحہ خوانی اور خراج عقیدت

این سی نے آج صبح 8 بجے شہداء قبرستان میں 22 شہیدوں کو فاتحہ خوانی اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک پروگرام طے کیا تھا جو 14 جولائی 1931 کو ڈوگرہ مہاراج ہری سنگھ کے مسلح اہلکاروں کے ہاتھوں سری نگر کی سینٹرل جیل کے باہر شہید ہوئے تھے۔

ہمیں رہائش گاہ پر نظر بند کر دیا گیا: التجا مفتی

اس سے قبل اتوار کو پی ڈی پی رہنما التجا مفتی نے کہا کہ انہیں اور ان کی والدہ، پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کو اتوار کی شام سری نگر کے مضافات میں کھمبر میں واقع ان کی رہائش گاہ پر نظر بند کر دیا گیا تھا۔ پی ڈی پی قائدین نے نظر بندی کی مذمت کی۔

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TAGGED:

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