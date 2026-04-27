وزیراعظم انٹرن شپ اسکیم، جموں و کشمیر کے نوجوانوں کے لیے انٹرن شپ مواقع بڑھنے کا امکان
حکام، تاجری برادری نے انٹرن شپ اسکیم میں توسیع کیے جانے کو جموں کشمیر کے بے روزگار نوجوانوں کیلیے خوش آئند قرار دیا ہے۔
Published : April 27, 2026 at 8:23 PM IST
سرینگر: وزیراعظم انٹرن شپ اسکیم کے تحت جموں و کشمیر کے نوجوانوں کے لیے مواقع میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت جموں و کشمیر کے طلبہ کے لیے بیرون ریاست کمپنیوں میں تقریباً 132 اسامیاں دستیاب ہیں، جہاں تعلیم یافتہ نوجوانوں کو معاوضے کے ساتھ انٹرن شپ دی جاتی ہے۔
یہ اسکیم ملک بھر کے نوجوانوں کو کمپنیوں میں عملی تربیت فراہم کرنے کے لیے شروع کی گئی ہے۔ انٹرنز کو ہر ماہ 9 ہزار روپے کا وظیفہ دیا جاتا ہے۔ حکام کے مطابق 300 سے زائد کمپنیاں ہزاروں نوجوانوں کو انٹرن شپ دے رہی ہیں تاکہ انہیں صنعت کا تجربہ اور ان کی مہارتوں میں اضافہ ہو، جس سے وہ نجی شعبے میں روزگار کے قابل بن سکیں۔
جموں و کشمیر کے نوجوانوں کے لیے مزید اسامیوں کے مطالبے کے بعد متعلقہ وزارت اس تعداد میں اضافہ کر سکتی ہے۔ رجسٹرار آف کمپنیز (ROC) حمید بخاری نے کہا کہ وہ جموں و کشمیر بینک کے ایم ڈی اور چیف سیکریٹری سے ملاقات کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسامیاں حاصل کی جا سکیں اور انہیں 20 اضلاع میں منصفانہ طور پر تقسیم کیا جا سکے۔
پہلے یہ مواقع صرف گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ طلبہ کے لیے ہی دستیاب تھے، لیکن اب تعلیم کے آخری آخری سال کے طلبہ کو بھی درخواست دینے کی اجازت دے دی گئی ہے۔
کاروباری آسانیوں سے متعلق شکایات پر بخاری نے کہا کہ حکومت کے لیے "ایز آف ڈوئنگ بزنس" ایک اہم ترجیح ہے۔ کمپنیوں اور تاجروں کی شکایات سننے کے لیے جموں و کشمیر، لداخ اور اتراکھنڈ کے لیے علاقائی ڈائریکٹر کا الگ دفتر قائم کیا گیا ہے۔
انہوں نے افسر شاہی نظام میں درخواستوں کے پھنسنے کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ درخواستوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے، جبکہ اس میں کوئی بدنظمی نہیں ہے۔ ریجنل ڈائریکٹر رمیش شرما نے کہا کہ کاروباری برادری کی شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر اور مقررہ وقت میں حل کیا جائے گا۔
سرینگر میں ایک اجلاس کے دوران تاجروں نے کمپنی رجسٹریشن کے دوران پیش آنے والی مشکلات کو اجاگر کیا۔ کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر جاوید ٹینگا نے عملے کی کمی کا مسئلہ اٹھایا اور کہا کہ اس سے شکایات بروقت حل نہیں ہوتیں۔
انہوں نے مطالبہ کیا کہ سرینگر دفتر کو فعال بنایا جائے اور لداخ میں بھی دفتر قائم کیا جائے۔ حمید بخاری نے کاروباری برادری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر کی کوئی کمپنی ROC کی تحقیقات کے دائرے میں نہیں، جو قوانین کی پابندی کو ظاہر کرتا ہے۔
