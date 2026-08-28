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جموں کشمیر: نئے چیلنجوں کے درمیان محکمہ پولیس میں بڑی تبدیلیاں
امرناتھ یاترا کے اختتام پذیر ہوتے ہی کشمیر میں محکمہ پولیس میں بڑی تبدیلیاں سامنےآئی ہیں۔ سوجیت کمار وی کے برڈی کی جگہ لیں گے۔
Published : August 28, 2026 at 7:29 AM IST
سرینگر: جموں کشمیر محکمہ پولیس میں بدھ کو بڑے پیمانے پر ردوبدل کے احکامات منظر عام پر آئے۔ سوجیت کمار کو کشمیر کے لیے پولیس کا نیا انسپکٹر جنرل (آئی جی) اور تیجندر سنگھ کو جموں خطے کے لیے اسی عہدے پر مقرر کیا گیا ہے۔
اس تبدیلی کے مرکز میں سوجیت کمار ہیں، جو پہلے جموں و کشمیر میں پولیس کے آئی جی (سیکیورٹی) کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وہ وی کے برڈی کی جگہ لیں گے، جنہیں دو ماہ قبل مرکزی ڈیپوٹیشن کے لیے واپس بلایا گیا تھا اور امرناتھ یاترا کے ہموار انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے برقرار رکھا گیا تھا۔ امرناتھ یاترا اب ختم ہو چکی ہے۔
2007 بیچ کے انڈین پولیس سروس (آئی پی ایس) افسر، کمار نے اپنے پورے کیریئر میں جموں و کشمیر پولیس، نیم فوجی دستوں اور دیگر شعبوں میں اہم ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ انہوں نے جھارکھنڈ کے نکسل متاثرہ علاقوں میں خدمات انجام دی ہیں اور اسپیشل پروٹیکشن گروپ (ایس پی جی) کے ساتھ بھی کام کیا ہے۔ ایس پی جی وزیر اعظم کی حفاظت کے لیے ذمہ دار ایجنسی ہے۔
انہوں نے جمعرات کی سہ پہر کو چارج سنبھالا اور اب وہ وادی کے تمام سیکورٹی کی نگرانی کریں گے۔
کمار کے مینڈیٹ میں داخلی سلامتی کو مضبوط بنانا اور کشمیری پنڈتوں کو درپیش خطرات سے نمٹنا شامل ہوگا۔ دہشت گرد تنظیموں نے کشمیری پنڈتوں کو پوسٹروں کے ذریعے دھمکیاں جاری کی ہیں جن میں ذاتی تفصیلات جیسے کہ فون نمبر اور پتے ظاہر کیے گئے ہیں۔ نتیجتاً، حکام نے وزیر اعظم کے روزگار پیکج کے تحت کام کرنے والے اقلیتی ملازمین کو پانچ اگست سے شروع ہونے والی دو ہفتے کی مدت کے لیے ڈیوٹی کے لیے رپورٹ کرنے کی ہدایت کی تھی۔
کمار کو ایک تجربہ کار افسر سمجھا جاتا ہے جنھوں نے 2019 کی آئینی تبدیلیوں کے بعد کشمیر میں ابھرنے والے چیلنجوں کو نیویگیٹ کیا ہے۔ 2021 اور 2024 کے درمیان، وہ شمالی کشمیر (لائن آف کنٹرول کے ساتھ) اور وسطی کشمیر، دارالحکومت سرینگر کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل (ڈی آئی جی) کے طور پر پولیسنگ اور لاء اینڈ آرڈر کی نگرانی کر چکے ہیں۔
ان کے دور میں انسداد دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں اور "ہائبرڈ دہشت گردوں" پر مشتمل نیٹ ورکس کو ختم کیا گیا۔ ان کی موجودگی کو وادی میں اقلیتی ملازمین اور دیگر کی ٹارگٹ کلنگ کے سلسلے میں اہم مانی جارہی ہے۔
وادی کے نئے آئی جی کے ساتھ کام کرنے والے ایک افسر نے کہا، "کمار اپنی پیشہ ورانہ پولیسنگ اور پرسکون رویے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کا کردار عوامی اعتماد کو برقرار رکھنا ہو گا، جس کام میں وہ 2019 سے مصروف ہیں۔"
اہلکار نے مزید کہا کہ، "وہ محکمہ پولیس میں گہری اور باریک بینی سے تفتیش کرنے کی صلاحیت کے لیے جانے جاتے ہیں، ایک ایسا ہنر جس کے لیے انہیں کافی پذیرائی ملی ہے۔" انہیں 2025 میں شاندار خدمات کے لیے صدر کے گیلنٹری ایوارڈ اور سروس میڈل سے نوازا گیا تھا۔
دریں اثنا، محکمہ داخلہ نے جے اینڈ کے سی آئی ڈی کے سربراہ کے طور پر نتیش کمار کی جگہ اے ڈی جی پی ایم کے سنہا کی تقرری کا بھی حکم دیا ہے۔ سنہا اب مرکز کے زیر انتظام علاقے کے انٹیلی جنس چیف کے طور پر کام کریں گے۔
اس کے علاوہ، اتم چند، جو فی الحال پی ایچ کیو میں آئی جی پی (پولیس آپریشنز اینڈ سروسز) ہیں، کو وویک گپتا کی جگہ جموں و کشمیر میں آئی جی پی (ریلوے) کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ وہ آئی جی پی (آپریشنز اینڈ سروسز) کا اضافی چارج برقرار رکھیں گے۔
جموں زون کے آئی جی پی بھیم سین ٹوٹی کو جموں و کشمیر میں آئی جی پی (ہیڈ کوارٹر) کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ آئی جی پی (ریلویز) وویک گپتا کو جموں و کشمیر میں آئی جی پی (سیکیورٹی) کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔
شکتی کمار پاٹھک کو انسداد بدعنوانی بیورو کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا ہے۔
مبشر لطیفی امیر کو ڈی آئی جی، آئی آر کشمیر تعینات کیا گیا ہے۔ ساحل سرنگل کو ایس ایس پی، پلوامہ تعینات کیا گیا ہے۔ سنی گپتا کو ایس ایس پی، کشتواڑ مقرر کیا گیا ہے۔ طاہر سلیم خان کو ایس ایس پی، ہندواڑہ تعینات کیا گیا ہے۔ مظفر احمد شاہ کو آئی جی کشمیر زون کا ایس او مقرر کیا گیا ہے۔ نریش سنگھ کو ایس ایس پی، راجوری مقرر کیا گیا ہے۔
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