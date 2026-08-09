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جموں و کشمیر میں 17 اگست تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان، 9 سے 11 اگست تک شدید بارش کی وارننگ
جموں ڈویژن کے بعض اضلاع میں شدید سے بہت شدید بارش جبکہ کشمیر کے کچھ علاقوں میں تیز بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
Published : August 9, 2026 at 7:06 PM IST
جموں: (اشرف غنائی) جموں و کشمیر میں آنے والے دنوں میں موسم کے مزید خراب رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ 17 اگست تک یونین ٹیریٹری کے بیشتر علاقوں میں بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے، جبکہ 9 سے 11 اگست کے دوران جموں ڈویژن کے کچھ حصوں اور کشمیر کے بعض علاقوں میں شدید سے بہت شدید بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق 12 سے 17 اگست تک بھی کئی مقامات پر ہلکی بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان برقرار رہے گا، جس سے جموں و کشمیر میں موسم بدستور مرطوب رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں و کشمیر کے کئی علاقوں میں ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش آج ریکارڈ کی گئی۔
جنوبی کشمیر میں بارش کی شدت زیادہ رہی، جہاں کوکرناگ میں 24 گھنٹوں کے دوران 11 ملی میٹر، قاضی گنڈ میں 8.6 ملی میٹر اور پہلگام میں 5.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سری نگر میں 1.6 ملی میٹر جبکہ گلمرگ میں 0.8 ملی میٹر بارش ہوئی جموں خطے میں بٹو ٹ میں سب سے زیادہ 18.4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ بانہال میں 16 ملی میٹر، بھدرواہ میں 13.6 ملی میٹر، کٹرا میں 7 ملی میٹر اور جموں شہر میں 4 ملی میٹر بارش ہوئی بارشوں کے باعث کشمیر کے کئی علاقوں میں دن کے درجہ حرارت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔
سری نگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.1 ڈگری سیلسیس رہا، جو معمول سے 3.8 ڈگری کم تھا۔ قاضی گنڈ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو معمول سے 5.4 ڈگری کم رہا، جبکہ پہلگام میں درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس رہا جو معمول سے 5.7 ڈگری کم تھا کوکرناگ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری سیلسیس، گلمرگ میں 18.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
جموں ڈویژن میں جموں شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.5 ڈگری سیلسیس رہا، جبکہ بانہال میں 20.9، بٹو ٹ میں 20.3، کٹرا میں 27.2 اور بھدرواہ میں 22 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے 9 سے 11 اگست کے دوران کئی مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس دوران کچھ مقامات پر مختصر وقت کے لیے شدید بارش ہو سکتی ہے۔
جموں ڈویژن کے بعض اضلاع میں شدید سے بہت شدید بارش جبکہ کشمیر کے کچھ علاقوں میں تیز بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ نے کہا ہیں کہ شدید بارش کے باعث حساس علاقوں میں اچانک سیلاب (فلیش فلڈ)، لینڈ سلائیڈنگ اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔
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