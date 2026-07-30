ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں آئندہ دنوں بارش کا امکان، جموں میں شدید بارش اور فلیش فلڈ کا الرٹ، اسکولوں کے حوالے سے ہدایات
محکمہ موسمیات نے کہا 30 اور 31 جولائی کے علاوہ 2 اور 3 اگست کو جموں کے کچھ علاقوں میں شدید بارش کا امکان ہے۔
Published : July 30, 2026 at 10:49 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) محکمہ موسمیاتی مرکز سری نگر نے جموں و کشمیر میں آئندہ چند دنوں کے دوران ہلکی سے درمیانی بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ نے جموں خطے کے کچھ علاقوں میں شدید سے موسلادھار بارش کا امکان ظاہر کرتے ہوئے حساس علاقوں میں فلیش فلڈ اور لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات کے پیش نظر احتیاطی الرٹ جاری کیا۔
محکمہ موسمیات کے مطابق 30 اور 31 جولائی کو جموں و کشمیر کے بیشتر مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کے ایک یا دو مرحلے متوقع ہیں، جو خاص طور پر دوپہر، شام اور صبح کے اوقات میں ہو سکتے ہیں۔ اس دوران جموں ڈویژن کے چند مقامات پر مختصر مدت کے لیے شدید بارش اور موسلادھار بارش کا امکان ہے ۔
یکم اگست کو یونین ٹیریٹری کے کچھ علاقوں میں ہلکی بارش یا مختصر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے، جبکہ بعض مقامات پر تیز بارش کے امکانات ہیں محکمہ کے مطابق 2 سے 4 اگست کے دوران جموں و کشمیر کے کئی علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
اس دوران جموں ڈویژن کے چند اضلاع میں شدید بارش، تیز بادل پھٹنے جیسی بارش اور موسلادھار بارش کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ 5 سے 7 اگست کے درمیان بھی کچھ مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے، جبکہ چند ایک مقامات پر مختصر مدت کی شدید بارش ہو سکتی ہے ۔
محکمہ موسمیات نے اپنی ایڈوائزری میں کہا ہے کہ 30 اور 31 جولائی کے علاوہ 2 اور 3 اگست کو جموں ڈویژن کے کچھ علاقوں میں شدید بارش کا امکان ہے، جس کے نتیجے میں حساس علاقوں میں اچانک سیلاب (فلیش فلڈ)، مٹی کے تودے گرنے اور لینڈ سلائیڈنگ جیسے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔
موسم کی خرابی کے پیش نظر راجوری اور پونچھ میں اسکولوں کے حوالے سے ہدایات جاری
خطہ پیر پنجال میں خراب موسمی حالات کے پیش نظر راجوری اور پونچھ اضلاع میں اسکولوں کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ پونچھ ضلع میں چیف ایجوکیشن آفیسر کی جانب سے جاری حکم نامے کے مطابق 31 جولائی 2026 کو ضلع کے تمام سرکاری و نجی اسکول طلبہ، تدریسی اور غیر تدریسی عملے کے لیے بند رہیں گے۔ یہ فیصلہ ضلع ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی موسمی ایڈوائزری اور طلبہ و عملے کی حفاظت کو مدنظر رکھتے ہوئے لیا گیا ہے۔ حکام نے تمام اداروں کے سربراہان کو ہدایت دی ہے کہ وہ خراب موسم کے دوران طلبہ کی حفاظت کو اولین ترجیح دیتے ہوئے احتیاطی اقدامات یقینی بنائیں۔
دوسری جانب راجوری ضلع میں چیف ایجوکیشن آفیسر نے واضح کیا ہے کہ میونسپل حدود کے اندر آنے والے اسکول معمول کے مطابق کام کریں گے اور طلبہ اسکول حاضر ہوں گے، جبکہ میونسپل حدود سے باہر واقع اسکولوں کے سربراہان کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے علاقوں کی موسمی صورتحال کا جائزہ لے کر اسکول کھولنے یا طلبہ کی حاضری کے بارے میں مناسب فیصلہ کریں۔