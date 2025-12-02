ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں راج بھون کا نام تبدیل، اب "لوک بھون" کہلائے گا
سرینگر ڈل جھیل کے کنارے واقع راج بھون کی یہ تاریخی عمارت اب سرکاری طور پر ’لوک بھون، جموں و کشمیر‘ کہلائے گی۔
Published : December 2, 2025 at 8:38 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر انتظامیہ نے ایک اہم فیصلے کے تحت لیفٹیننٹ گورنر کی سرکاری رہائش گاہ اور دفتر راج بھون کا نام تبدیل کرکے لوک بھون رکھ دیا ہے۔ یہ فیصلہ وزارتِ داخلہ، حکومتِ ہند کی ہدایات اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی منظوری کے بعد نافذ کیا گیا ہے۔
سرینگر کے دلکش زابرون پہاڑیوں کے دامن میں اور ڈل جھیل کے کنارے واقع یہ تاریخی عمارت اب سرکاری طور پر لوک بھون، جموں و کشمیر کہلائے گی۔ پرنسپل سیکریٹری برائے لیفٹیننٹ گورنر، مندیپ کمار بھنڈاری نے ایک باضابطہ حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہاکہ "اس بات کا باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ 'راج بھون، جموں و کشمیر' کا نام تبدیل کرکے 'لوک بھون، جموں و کشمیر' رکھا گیا ہے۔ آئندہ تمام سرکاری دستاویزات، خط و کتابت اور حوالہ جات میں اسی نام کا استعمال کیا جائے گا۔"
یہ تبدیلی اُس سلسلے کی ایک کڑی ہے جو حال ہی میں لداخ میں شروع ہوئی، جہاں دو روز قبل راج بھون کو تبدیل کرکے لوک بھون (یا لوک نیواس) کا نام دیا گیا تھا۔ لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کے دفتر نے اسے "عوامی مرکزیت اور جامع ترقی کے عزم" کی علامت قرار دیا تھا۔
جموں و کشمیر میں اس تبدیلی کو ایک علامتی قدم سمجھا جا رہا ہے، جس کا مقصد حکومت کو عوام سے مزید قریب کرنے اور "لوک مرکزیت" کے تصور کو مضبوط کرنا ہے۔ اس اقدام کے بعد اب یونین ٹیریٹری کے دونوں خطوں جموں و کشمیر اور لداخ میں گورنر ہاؤس کو لوک بھون / لوک نیواس کے نام سے جانا جائے گا۔
یہ بھی پڑھیں: رام بن سیلاب متاثرہ 189 کنبوں کو چھ ماہ کے اندر نئے گھر ملیں گے: منوج سنہا
حکام کے مطابق یہ تبدیلی انتظامی اصلاحات اور طرزِ حکمرانی کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی پالیسی کا حصہ ہے۔ اس تبدیلی کے بعد عوامی ردعمل ملے جلے مگر دلچسپ ہیں، جبکہ سرکاری حلقے اسے انتظامیہ کے "عوام دوست" رخ کی ایک علامتی وضاحت قرار دے رہے ہیں۔