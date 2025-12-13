ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دہشت گردی سے متاثرہ کنبوں کی چھینی جائیدادیں انہیں لوٹائی جائیں گی: منوج سنہا
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سرینگرمیں دہشت گردی متاثرہ 39کنبوں میں سرکاری نوکریوں کے آفر لیٹر تقسیم کیے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 13, 2025 at 3:38 PM IST|
Updated : December 13, 2025 at 3:55 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ہفتہ کے روز سرینگر کے لوک بھون آڈیٹوریم میں دہشت گردی سے متاثرہ کنبوں کے اہلک خانہ کو سرکاری نوکری کا آفر لیٹر تقسیم کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ’’انتظامیہ انصاف، روزگار اور وقار کی فراہمی کے لیے ان متاثرہ خاندانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔‘‘
منعقدہ تقریب کے دوران منوج سنہا نے بتایا کہ دہشت گردی متاثرہ کنبوں کی معاونت کی یہ مہم تقریباً 13 ماہ قبل شروع ہوئی تھی جب کچھ متاثرہ خاندانوں کے نمائندوں نے ان سے ملاقات کی اور اپنے دکھ بیان کیے۔
ہفتہ کو منعقدہ تقریب کے دوران کشمیر ڈویژن کے 39 خاندانوں کو سرکاری ملازمت کے اپائنٹمنٹ لیٹر دیے گئے، جبکہ جموں میں پہلے 41 خاندانوں کو یہ سہولت دی جا چکی ہے۔ وہیں نوگام پولیس اسٹیشن دھماکے کے متاثرہ 9 کنبوں کو بھی جمعہ کی شام گورنمنٹ نوکری کے اپائنٹمنٹ لیٹرز دیے گئے۔ اب تک 200 سے زائد ایسے افراد کو سرکاری نوکریاں فراہم کی گئی ہیں۔
سنہا نے کہا کہ ’’جن خاندانوں کی جائیدادیں دہشت گردی کے دوران ضبط کی گئیں، انہیں بھی واپس کیا جائے گا۔‘‘ انہوں نے کہا کہ ’’ماضی میں اصل متاثرین کو نظرانداز کیا گیا جبکہ دہشت گردی سے وابستہ عناصر فوائد حاصل کرتے رہے۔‘‘
انہوں نے مزید کہا: ’’دہشت گردی کے حامیوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی اور ایسے سرکاری ملازمین کو برطرف کیا گیا ہے جن کے تعلقات براہ راست یا بالواسطہ دہشت گردی کے ساتھ پائے گئے۔‘‘ انہوں نے عہد کیا کہ ’’جموں و کشمیر کو دہشت گردی اور اس کے نظام سے مکمل طور پر پاک کیا جائے گا تاکہ کوئی خاندان دوبارہ ایسے حالات کا شکار نہ ہو۔‘‘
پروگرام میں ڈویژنل کمشنر کشمیر انشول گرگ، دیگر سیول سروسز افسران کے علاوہ متاثرہ کنبوں کے ارکان نے شرکت کی۔ اختتام پر گورنر نے کہا کہ ’’یہ اقدام ہمدردی نہیں بلکہ متاثرین کی قربانیوں کو خراج تحسین ہے۔‘‘
