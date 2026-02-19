ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایل جی منوج سنہا اور عمر عبداللہ سمیت جموں و کشمیر کی اہم شخصیات نے رمضان کی مبارکباد پیش کی
جموں و کشمیر کی اہم شخصیات لیفٹننٹ گورنر وزیراعلی نائب وزیراعلی سریندر چودھری نے مقدس ماہ رمضان کی مبارکباد دی۔
By PTI
Published : February 19, 2026 at 1:57 PM IST
جموں : ایک پیغام میں، لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ "رمضان کے مقدس مہینے کے آغاز پر لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور نیک خواہشات۔ دعا اور بخشش کا یہ وقت ضرورت مندوں کی مدد کرنے اور بھائی چارے کے بندھن کو مضبوط کرنے کے لیے ہماری رہنمائی کرے۔ خدا کرے کہ یہ مقدس مہینہ باہمی خیر سگالی، محبت، ہمدردی کے جذبے کو پروان چڑھائے۔"
Heartiest greetings and best wishes to the people on the commencement of the holy month of Ramzan. May this sacred month foster a spirit of mutual goodwill, love, compassion and bring harmony and kindness to all.— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) February 18, 2026
Ramzan Mubarak!
وہیں وزیر اعلیٰ عمر عبد اللہ نے اپنے پیغام میں رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس کی روحانی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نظم و ضبط، ہمدردی اور خود شناسی کا وقت ہے۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اتحاد کے بندھن کو مضبوط کریں، ایک دوسرے کی حمایت کریں، اور باہمی احترام، امن اور ہم آہنگی کی فضا کو فروغ دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ "اتحاد کا یہ جذبہ ہمارے معاشرے کو مزید مضبوط کرے گا اور جموں و کشمیر میں لچک میں اضافہ کرے گا۔
Chief Minister extends warm greetings to the people of Jammu & Kashmir on the holy month of Ramadan. He prayed for peace, unity, and prosperity across the region, urging everyone to embrace compassion, harmony, and togetherness. pic.twitter.com/SkuSEmmcGW— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) February 18, 2026
مزید پڑھیں: جموں و کشمیر میں دہشت گردوں پر نظر رکھنے کیلئے 43 اونچے پہاڑی سکیورٹی اڈوں کا قیام، جانیں تعمیر کب ہوئی
لوگوں کی خیر و عافیت کی دعا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے روزے اور عبادات قبول فرمائے، ان کی دعاؤں کو پورا فرمائے اور خطے کو امن، خوشحالی اورنصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتیں نازل فرمائے۔
وہیں یو ٹی کے نائب وزیر اعلی سریندر چودھری نے بھی مقدس مہینے کے آغاز پر جموں و کشمیر کے لوگوں کو مبارکباد پیش کی۔