ایل جی منوج سنہا اور عمر عبداللہ سمیت جموں و کشمیر کی اہم شخصیات نے رمضان کی مبارکباد پیش کی

جموں و کشمیر کی اہم شخصیات لیفٹننٹ گورنر وزیراعلی نائب وزیراعلی سریندر چودھری نے مقدس ماہ رمضان کی مبارکباد دی۔

جموں وکشمیر کے لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا، نے رمضان کی مبارکباد دی
جموں وکشمیر کے لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا، نے رمضان کی مبارکباد دی ((فائل فوٹو))
Published : February 19, 2026 at 1:57 PM IST

جموں : ایک پیغام میں، لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ "رمضان کے مقدس مہینے کے آغاز پر لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور نیک خواہشات۔ دعا اور بخشش کا یہ وقت ضرورت مندوں کی مدد کرنے اور بھائی چارے کے بندھن کو مضبوط کرنے کے لیے ہماری رہنمائی کرے۔ خدا کرے کہ یہ مقدس مہینہ باہمی خیر سگالی، محبت، ہمدردی کے جذبے کو پروان چڑھائے۔"

وہیں وزیر اعلیٰ عمر عبد اللہ نے اپنے پیغام میں رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس کی روحانی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نظم و ضبط، ہمدردی اور خود شناسی کا وقت ہے۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اتحاد کے بندھن کو مضبوط کریں، ایک دوسرے کی حمایت کریں، اور باہمی احترام، امن اور ہم آہنگی کی فضا کو فروغ دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ "اتحاد کا یہ جذبہ ہمارے معاشرے کو مزید مضبوط کرے گا اور جموں و کشمیر میں لچک میں اضافہ کرے گا۔

لوگوں کی خیر و عافیت کی دعا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے روزے اور عبادات قبول فرمائے، ان کی دعاؤں کو پورا فرمائے اور خطے کو امن، خوشحالی اورنصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتیں نازل فرمائے۔

وہیں یو ٹی کے نائب وزیر اعلی سریندر چودھری نے بھی مقدس مہینے کے آغاز پر جموں و کشمیر کے لوگوں کو مبارکباد پیش کی۔

