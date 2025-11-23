ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رامبن: الکلیہ الکشفیہ مرکز تعلیم و الدعوۃ مالیگام پوگل میں سالانہ جلسے کا اہتمام
ادارے میں جمعیت اہل حدیث کی نگرانی میں 'تکریم اہل علم و تعظیم اہل قرآن' کے عنوان سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔
Published : November 23, 2025 at 12:07 PM IST|
Updated : November 23, 2025 at 12:32 PM IST
رامبن (نواز رونیال): مرکزی جمعیت اہلحدیث کے زیر اہتمام جموں و کشمیر کے ضلع رام بن میں قائم جمعیت اہل حدیث کے علمی ادارے الکلیہ الکشفیہ مرکز تعلیم و الدعوۃ مالیگام پوگل کی سالانہ تقریب 'تکریم اہل علم و تعظیم اہل قرآن' کے عنوان سے پورے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقعے پر علماء، دانشوران اور مفکرین نے کانفرنس میں شرکت کی۔
صدر جمعیت اہلحدیث جموں و کشمیر ڈاکٹر عبدالطیف الکیندی نے اس موقعے پر اپنے خطاب میں 'علم، اہل علم اور تعظیم اہل قران' کے موضوع پر خطاب فرمایا اور کہا کہ اس خطے میں علم کی مشعل نور انتہائی نامساعد حالات اور مشکلات کی آندھیوں کے بیچ بھی جلتی رہی۔ انہوں نے اس ادارے اور اس کے موسسین اور ان طلباء کی ستائش کی جو یہاں زیور علم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔
عالم دین مولانا مشتاق احمد ویری بھی عوام سے خطاب کیا۔ انہوں نے قران و سنت کے کئی گوشوں کو واضح کرتے ہوئے علم و تعلم کی اہمیت، فضیلت اور ضرورت کو مخصوص لہجے میں اجاگر کیا۔
صدر ضلع عبدالقیوم سراجی نے علم واہل علم کی فضیلت اور اسلاف کی اس تعلق سے جدوجہد پر اپنے مخصوص انداز میں سامعین محظوظ کیا۔ دیگر مقررین جن کے خطابات یادگار رہے ان میں الاستاذ عبدالقدیر المدنی، ظہور احمد سلفی، ڈاکٹر محمد اشرف کشف، عبدالوحید کشفی جاوید احمد سلفی اور امان اللہ سلفی صاحب شامل ہیں۔
آخر میں چیرمین کشفیہ ٹرسٹ بشیر احمد رونیال صاحب نے ذمہ داران جماعت اور علماء کرام کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب میں علمی مسابقون اور دیگر امور میں امتیاز پانے والے طلباء کو اعزازات سے نوازا گیا۔ اس موقعے پر چیرمین کشفیہ ٹرسٹ مالیگام بشیر احمد رونیال نے کہا یہ عظیم کانفرنسیں ملت کی تن مردہ میں تازہ روح پھونکتی ہیں اور دین حق کے حوالے سے امت کو اس کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتی ہیں۔
