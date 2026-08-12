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جموں و کشمیر بہادری، عزم اور وطن سے وفاداری کی سرزمین ہے: ایل جی منوج سنہا
ایل جی منوج سنہا نےہر گھر ترنگا مہم کو قومی فخر اورعوامی شعورکی علامت قرار دیتے ہوئےلوگوں سےحب الوطنی کےجذبےکو اپنےکردارمیں شامل کرنےکی اپیل کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 12, 2026 at 2:29 PM IST
سرینگر (جاوید احمد ڈار): جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بدھ کے روز کہا کہ ’ہر گھر ترنگا‘ مہم اب عوامی بیداری کے ایک بڑے تہوار اور قومی فخر کی روایت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ ترنگے کا جذبہ صرف اپنے گھروں تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسے اپنی سوچ، کردار اور عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔
سنہا نے سری نگر کے بوٹینیکل گارڈن میں منعقدہ ترنگا مہوتسو سے خطاب کیا۔ اس سے قبل انہوں نے شیرِ کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر سے ترنگا یاترا کو روانہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2022 میں شروع کی گئی ’ہر گھر ترنگا‘ مہم کا مقصد شہریوں اور قومی پرچم کے درمیان جذباتی وابستگی کو مزید مضبوط بنانا تھا۔
انہوں نے کہا، ’’جب لاکھوں گھروں پر ترنگا لہراتا ہے تو صرف پرچم نہیں لہراتا بلکہ 140 کروڑ ہندوستانیوں کے دل بھی ایک جذبے، ایک عقیدے اور ایک عزم کے ساتھ متحد ہوتے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ یہ مہم اب ایک ایسی تحریک بن چکی ہے جو لوگوں کو ملک اور اس کی قومی شناخت سے مزید گہرا تعلق قائم کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔
سنہا نے رواں سال کی تقریبات کو بنکم چندر چٹرجی کے ’وندے ماترم‘ کے 150 سال مکمل ہونے کی یادگاری تقریبات سے بھی جوڑا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں مہمات ہندوستان کے قومی شعور کی عکاس ہیں۔ان کے مطابق یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ’ہر گھر ترنگا‘ کے ساتھ ہم بنکم چندر چٹرجی کے ’وندے ماترم‘ کے 150 شاندار سال بھی منا رہے ہیں۔ اگر ترنگا ہماری قوم کی روح ہے تو ’وندے ماترم‘ اسی روح کی لازوال آواز ہے۔
آزادی کی جدوجہد میں ’وندے ماترم‘ کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے سنہا نے کہا کہ غیر ملکی اقتدار کے دور میں اس نغمے نے ہندوستانیوں کے حوصلے اور عزم کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ’وندے ماترم‘ کی 150 سالہ یادگاری تقریبات محض ایک قومی نغمے کو یاد کرنے کا موقع نہیں بلکہ قومی شعور کی بیداری، بہادری، خود اعتمادی اور خودداری کی اقدار کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کا موقع بھی ہیں۔
سنہا نے کہا کہ ’وندے ماترم‘ ہماری ثقافت کی لازوال آواز اور ہماری قومی یکجہتی کی علامت ہے۔ انہوں نے ’وندے ماترم‘ مہم میں جموں و کشمیر کے عوام کی بھرپور شرکت پر انہیں مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ان کی شمولیت ملک کے دیگر حصوں کے لیے بھی ایک مثال بن چکی ہے۔ انہوں نے کہا ’’آپ نے ثابت کیا ہے کہ جب وطن سے محبت عوام کے شعور کا حصہ بن جاتی ہے تو تاریخ ایک نئی سمت اختیار کرتی ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ انہیں جموں و کشمیر کے نوجوانوں اور عوام کے اس کردار پر فخر ہے, جس کے باعث مرکز کے زیر انتظام علاقے نے اس مہم میں ملک میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ جموں و کشمیر آئندہ مرحلے میں بھی اپنی یہ پوزیشن برقرار رکھتے ہوئے سرفہرست رہے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ اس مقام کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل عوامی شرکت اور مزید محنت درکار ہوگی۔
سنہا نے کہا کہ اس کامیابی کو محض ایک درجہ بندی کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے بلکہ یہ جموں و کشمیر کے ’’ناقابلِ شکست قومی شعور‘‘ کا اظہار ہے۔انہوں نے کہا، ان کامیابیوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ جموں و کشمیر بہادری، عزم اور مادرِ وطن ہندوستان سے وفاداری کی سرزمین ہے۔
انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں کے لوگوں نے مہم میں متحد ہوکر حصہ لیا۔ بانڈی پورہ، بارہمولہ، پلوامہ، پونچھ، راجوری، کشتواڑ، جموں اور سری نگر سمیت مختلف اضلاع سے لوگوں نے ’وندے ماترم‘ کی حمایت میں شرکت کی۔سنہا نے کہا، ’’جب بانڈی پورہ، بارہمولہ، پلوامہ، پونچھ، راجوری، کشتواڑ، جموں اور سری نگر ’وندے ماترم‘ کی حمایت میں ایک ساتھ مارچ کرتے ہیں تو ہندوستان کا جذبہ مزید بلند ہوتا ہے۔
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انہوں نے کہا کہ ’ہر گھر ترنگا‘ اور ’وندے ماترم‘ مہمات لوگوں کو اس بات پر غور کرنے کی ترغیب دیں کہ وہ ملک کی تعمیر میں اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سنہا نے عوام سے سوال کیا کہ کیا وہ ایسا ہندوستان بنانے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں جس کا خواب ملک کے آزادی پسندوں نے دیکھا تھا۔