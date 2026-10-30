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عدالت کو تازہ ترین معلومات دیں: جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے پہلگام حملے کے بعد پاکستان بھیجے گئے نوجوانوں کے معاملے پر اپ ڈیٹ طلب کیا
پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے بعد انتظامیہ نے کئی پاکستانی نژاد افراد کو یونین ٹیریٹری سے ملک بدر کر دیا۔
Published : October 30, 2026 at 5:35 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے انتظامی حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ پاکستان بھیجے گئے نوجوان کی واپسی سے متعلق اپنے پہلے حکم کی تعمیل کے بارے میں اسٹیٹس رپورٹ پیش کریں۔
جسٹس راہول بھارتی نے راجوری کے رہائشی سجاد احمد کی طرف سے دائر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے حکام کو ہدایت کی کہ وہ اس معاملے میں دستیاب تازہ ترین معلومات سے عدالت کو آگاہ کریں۔ احمد نے اپنی درخواست میں الزام لگایا کہ ان کے بیٹے عاصم سجاد (جنہیں فردین سجاد بھی کہا جاتا ہے) کے بارے میں عدالت کی سابقہ ہدایات پر عمل نہیں کیا گیا ہے۔
جسٹس راہول بھارتی نے حکم دیا، "یہ عدالت چاہتی ہے کہ مسز مونیکا کوہلی، سینئر اے اے جی، ضلع مجسٹریٹ، راجوری کے سامنے پیش ہوں، عدالت کو تازہ ترین معلومات فراہم کریں کہ ضلع مجسٹریٹ، راجوری (جواب دہندہ نمبر 5) نے 22 مارچ کو 26 مارچ کو دیے گئے فیصلے میں دی گئی ہدایات کی تعمیل کرنے کے لیے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں۔ درخواست گزار کے بیٹے عاصم سجاد عرف فردین سجاد کی وطن واپسی جسے پاکستان ڈی پورٹ کر دیا گیا تھا، عدالت نے ان کی وطن واپسی کی ہدایت کی ہے تاکہ وہ اپنے والدین کے پاس واپس آ سکیں۔
عدالت نے ہدایت کی کہ آئندہ سماعت کی تاریخ 2 نومبر 2026 تک ضروری سٹیٹس رپورٹ پیش کی جائے۔ سینئر ایڈوکیٹ اسیم کمار ساہنی، ایڈوکیٹ انیل کمار اور کاشف ملک کے ساتھ درخواست گزار کی طرف سے پیش ہوئے۔ نازیہ فضل انتظامیہ کی طرف سے پیش ہوئیں، ان کی معاونت سینئر ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل مونیکا کوہلی نے کی۔
توہین عدالت کی کارروائی جسٹس ایم اے چوہدری کے 25 مارچ 2026 کو سنائے گئے فیصلے سے ہوئی ہے۔ اس فیصلے میں، ہائی کورٹ نے مرکزی وزارت داخلہ کو ہدایت کی کہ وہ درخواست گزار کے بیٹے کو آٹھ ہفتوں کے اندر پاکستان سے واپس لانے پر غور کرے۔ انسانی اقدار اور حقوق کے تقدس کو مدنظر رکھتے ہوئے عدالت مداخلت کرے اور کچھ ہدایات جاری کرے، جسٹس ایم اے چودھری نے 25 مارچ 2026 کے فیصلے میں یہ مشاہدہ کیا تھا۔
عدالت نے وزارت داخلہ کو اپنے سکریٹری کے ذریعے عاصم سجاد کو 25 اپریل 2025 کے بھارت چھوڑنے کے نوٹس کے تحت واپس لانے پر غور کرنے کی ہدایت کی۔ یہ حکم اس شخص کو اس قابل بنانے کے لیے جاری کیا گیا تھا کہ وہ اپنے طویل مدتی ویزا میں توسیع کے لیے اپنی درخواست اور سیکشن 5(1)(d) کے سیکشن 5(1)(d) کے تحت دائر زیر التواء شہریت کی درخواست کو آگے بڑھا سکے۔
کیس کے ریکارڈ کے مطابق، راجوری ضلع کے راج نگر گاؤں کے ایک سرکاری استاد سجاد احمد 8 دسمبر 2005 کو ایک درست پاسپورٹ کے ساتھ پاکستان گئے تھے۔ انہوں نے شبنم کوثر سے 11 دسمبر 2005 کو گوجرانوالہ، پاکستان میں شادی کی۔ ان کے بیٹے فردین سجاد کی پیدائش 26 اکتوبر 2006 کو پاکستان میں ہوئی۔عدالت نے وزارت داخلہ کو اپنے سکریٹری کے ذریعے عاصم سجاد کو 25 اپریل 2025 کے بھارت چھوڑنے کے نوٹس کے تحت واپس لانے پر غور کرنے کی ہدایت کی۔ یہ حکم اس شخص کو اس قابل بنانے کے لیے جاری کیا گیا تھا کہ وہ اپنے طویل مدتی ویزا میں توسیع کے لیے اپنی درخواست اور سیکشن 5(1)(d) کے تحت دائر زیر التواء شہریت کی درخواست کو آگے بڑھا سکے۔
کیس کے ریکارڈ کے مطابق، راجوری ضلع کے راج نگر گاؤں کے ایک سرکاری استاد سجاد احمد 8 دسمبر 2005 کو ایک درست پاسپورٹ کے ساتھ پاکستان گئے تھے۔ انہوں نے شبنم کوثر سے 11 دسمبر 2005 کو گوجرانوالہ، پاکستان میں شادی کی۔ ان کے بیٹے فردین سجاد کی پیدائش 26 اکتوبر 2006 کو پاکستان میں ہوئی۔
ماں اور بچہ 9 اکتوبر 2007 کو درست پاکستانی دستاویزات کے ساتھ ہندوستان پہنچے۔ انہوں نے وقتاً فوقتاً مجاز حکام سے ویزے میں توسیع حاصل کی۔ شبنم کوثر بیماری کے باعث 5 جون 2013 کو بھارت میں انتقال کر گئیں۔ ان کی موت کے بعد، والد نے اپنے نابالغ بیٹے کے ویزا میں توسیع کی درخواست دی، جو 20 اپریل 2015 تک منظور کر لی گئی۔
اس کے بعد، والد نے اپنے بیٹے کے لیے ہندوستانی شہریت حاصل کرنے کے لیے متعدد درخواستیں دائر کیں، جن میں وزارت داخلہ کے پورٹل پر 4 مئی 2024 کو جمع کرائی گئی آن لائن درخواست بھی شامل ہے۔ 29 اپریل، 2025 کو، پولیس افسران نے نوجوان کو حراست میں لیا اور 25 اپریل 2025 کو وزارت داخلہ کے جاری کردہ حکم کے مطابق، اسے واہگہ بارڈر کے راستے پاکستان بھیج دیا۔
درخواست کے جواب میں، فارنرز ریجنل رجسٹریشن آفیسر (ایف آر آر او) اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے دلیل دی کہ نوجوان کا ہندوستان میں قیام اس کے ویزا کی میعاد ختم ہونے کی وجہ سے غیر مجاز ہو گیا تھا، اور اسے ملک بدر کرنا ریاست کے خود مختار اختیارات کے اندر ہے۔
ہائی کورٹ نے اپنے 25 مارچ کے فیصلے میں کہا کہ نوجوان 2007 سے 2025 تک ہندوستان میں رہا اور تعلیم حاصل کی۔ پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے بعد، جس میں 26 شہریوں کی جانیں گئیں، انتظامیہ نے کئی پاکستانی نژاد افراد کو یونین ٹیریٹری سے ملک بدر کر دیا جن کی شادی جموں و کشمیر کے رہائشیوں سے ہوئی تھی۔