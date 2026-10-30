جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے 2017 کی پی آئی ایل میں جہلم کے تحفظ سے متعلق حقائق طلب کیے، ای پی جی نے مداخلت کی تعریف کی

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے 2017 کی پی آئی ایل میں جہلم کے تحفظ سے متعلق حقائق طلب کیے، ای پی جی نے مداخلت کی تعریف کی
ای پی جی نےعدالت کی مداخلت کا خیرمقدم کرتےہوئےکہا کہ یہ مسائل جہلم کےتحفظ اور اس کے طویل مدتی ماحولیاتی تحفظ کے لیے اہم ہیں۔
Published : October 30, 2026 at 9:00 PM IST
سری نگر: انوائرمنٹ پالیسی گروپ (ای پی جی) نے جمعہ کو جموں و کشمیر ہائی کورٹ کے اس حکم کا خیرمقدم کیا ہے جس میں حکومت سے کان کنی کی سرگرمیوں، سیوریج ٹریٹمنٹ کی سہولیات اور دریائے جہلم کے کنارے سیلاب سے بچاؤ کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔
29 اکتوبر کو مفاد عامہ کی عرضی (پی آئی ایل) نمبر 8/2017 کے ایک حکم میں، ہائی کورٹ نے جواب دہندگان کو کارروائی کے دوران اٹھائے گئے مسائل پر حقائق پر مبنی بیانات جمع کرنے کے لیے تین دن کا وقت دیا۔ ایمیکس کیوری ندیم قادری نے یہ سوالات عدالت کے سامنے رکھے۔
یہ سوالات جہلم کے ساتھ قانونی اور غیر قانونی کان کنی کی نوعیت اور حد، دریا کے کنارے مجوزہ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس کی تعداد اور سیلاب سے بچاؤ کے اقدامات کے تحت بنائے گئے یا ہٹائے گئے پشتوں کی حالت سے متعلق ہیں۔
ایک بیان میں، ای پی جی نے عدالت کی مداخلت کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ مسائل جہلم کے تحفظ اور اس کے طویل مدتی ماحولیاتی تحفظ کے لیے اہم ہیں۔ گروپ نے کہا کہ حکومت کو واضح جوابات فراہم کرنا ہوں گے اور دریا کو درپیش ماحولیاتی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ایک وقتی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔
ای پی جی نے کہا کہ ان خدشات کو صرف انتظامی یقین دہانیوں کے ذریعے دور نہیں کیا جا سکتا اور اس کے لیے شفاف طریقے سے باخبر سائنسی تشخیص اور زمین پر موثر نفاذ کی ضرورت ہے۔ تازہ ترین کارروائی 2017 میں جہلم کے ماحولیاتی تحفظ اور تحفظ کے حوالے سے دائر کی گئی پی آئی ایل کا حصہ ہے۔
حقائق پر مبنی بیان کے لیے عدالت کا یہ حکم دریا کی ماحولیاتی حالت، کان کنی اور سیوریج کے اخراج کے اثرات اور سیلاب سے نمٹنے کے اقدامات کی تاثیر پر تشویش کے درمیان آیا ہے۔
قادری کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات دریا کے کنارے کان کنی کی سرگرمیوں، منصوبہ بند سیوریج ٹریٹمنٹ انفراسٹرکچر اور کمزور علاقوں کو سیلاب سے بچانے کے لیے پشتوں کی پوزیشن کے بارے میں وضاحت طلب کرتے ہیں۔
ای پی جی نے کہا کہ غیر قانونی کان کنی، غیر علاج شدہ سیوریج کا اخراج اور دریا کے پشتوں کی حالت دریا کی ماحولیاتی صحت، لے جانے کی صلاحیت اور سیلاب سے نمٹنے کے نظام پر نمایاں اثر ڈالتی ہے۔
گروپ نے کہا کہ حکومت کو امیکس کیوری کے ذریعہ اٹھائے گئے ہر سوال پر عدالت کے سامنے مخصوص اور قابل تصدیق معلومات رکھنی چاہئیں۔
ای پی جی نے ڈویژنل کمشنر، کشمیر کی طرف سے جمع کرائے گئے تعمیل حلف نامہ کا بھی نوٹس لیا، جس میں سیلاب کے انتظام، ویٹ لینڈ کے تحفظ اور دریا کے تحفظ سے متعلق مختلف سرکاری محکموں کے اقدامات کی تفصیل دی گئی ہے۔
گروپ نے کہا کہ حکومت کو حلف نامہ میں بیان کردہ اقدامات کے تحت حاصل ہونے والی پیشرفت کی وضاحت کرنی چاہئے اور ان کے نفاذ کی واضح تفصیلات فراہم کرنی چاہئے۔ اس بات پر زور دیا گیا کہ محکموں کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات کی رپورٹنگ کے ساتھ حاصل شدہ نتائج کی تصدیقی معلومات بھی ہونی چاہئیں۔
جہلم کشمیر کے پانی کے نظام میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور علاقے کے نکاسی آب اور سیلاب کے انتظام میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی حالت کے اثرات ریپیرین کمیونٹیز، گیلے علاقوں اور وسیع ماحول پر پڑتے ہیں۔
سرگرمی کے مقام اور پیمانے پر منحصر ہے، دریا کے کنارے کان کنی اس کے چینل اور کناروں کو متاثر کر سکتی ہے۔ غیر علاج شدہ سیوریج کا اخراج پانی کے معیار کو خراب کر سکتا ہے، جبکہ پشتوں کی حالت سیلاب سے بچاؤ اور پانی کی نقل و حرکت کو متاثر کر سکتی ہے۔
ای پی جی نے کہا کہ دریا کے تحفظ کے لیے حکومتی محکموں کی مربوط کارروائی، ماحولیاتی قوانین کے سخت نفاذ اور دریا کی بحالی اور سیلاب کے انتظام کے لیے ایک جامع نقطہ نظر کی ضرورت ہے۔ گروپ نے ہائی کورٹ کی طرف سے کیس کی مسلسل نگرانی کا بھی خیر مقدم کیا اور کہا کہ احتساب کو یقینی بنانے اور ماحولیاتی وعدوں کو نتائج میں تبدیل کرنے کے لیے عدالتی نگرانی اہم ہے۔
گروپ نے کہا کہ متعلقہ محکموں کے درمیان جوابدہی کو یقینی بنانے اور ماحولیاتی وعدوں کو ٹھوس نتائج میں تبدیل کرنے کے لیے عدالتی نگرانی اہم ہے۔ ای پی جی کے کنوینر فیض بخشی نے کہا کہ کشمیر کے لیے قدرتی آبی وسائل کے طور پر اس کی اہمیت کی وجہ سے جہلم کا تحفظ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔
گروپ نے معلومات کے شفاف افشاء، ماحولیاتی خطرات کا سائنسی جائزہ لینے اور دریا کے تحفظ کے اقدامات کے موثر نفاذ پر زور دیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ عدالت میں اٹھائے گئے سوالات کے جواب میں حکومت کی جانب سے کان کنی کی سرگرمیوں، سیوریج ٹریٹمنٹ انفراسٹرکچر اور سیلاب سے بچاؤ کے پشتوں کی اصل حیثیت کا تعین کرنا چاہیے۔
ای پی جی نے کہا کہ جہلم کو درپیش ماحولیاتی دباؤ سے نمٹنے کے لیے مسلسل ادارہ جاتی ہم آہنگی اور جوابدہی ضروری ہو گی۔ گروپ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ تحفظ کی کوششوں کو سرکاری یقین دہانیوں سے آگے جانا چاہیے اور دریا کی ماحولیاتی حالت اور سیلاب سے نمٹنے کے نظام میں قابل پیمائش بہتری لانا چاہیے۔
یہ بھی پڑھیں: عدالت کو تازہ ترین معلومات دیں: جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے پہلگام حملے کے بعد پاکستان بھیجے گئے نوجوانوں کے معاملے پر اپ ڈیٹ طلب کیا