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جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے کانگریس لیڈر پیرزادہ سید کو راحت دینے سے کیا انکار، جانیں پورا معاملہ
جسٹس ایم اے چودھری نے کہا کہ قانون اب ملکیتی زمین کے بدلے چرائی زمین پر قبضے کی اجازت نہیں دیتا۔
Published : June 6, 2026 at 3:49 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے پیرزادہ محمد سعید، ایک سینئر کانگریس لیڈر اور ضلع اننت ناگ کے ایم ایل اے کی طرف سے دائر کی گئی ایک عرضی کو خارج کر دیا ہے، جس میں سیکورٹی اور حکام کو ان کی ذاتی زمین کے تبادلے پر غور کرنے کی ہدایت مانگی گئی ہے۔
سات صفحات پر مشتمل فیصلے میں جسٹس ایم اے چوہدری نے کہا کہ قانون اب مقبوضہ "کچھرائی" زمین کے لیے نجی زمین کے تبادلے کی اجازت نہیں دیتا، اور عدالتیں حکام کو ایسے مطالبات پر غور کرنے پر مجبور نہیں کر سکتیں۔
تاہم، عدالت نے یہ ہدایت دے کر کچھ راحت فراہم کی کہ درخواست گزار کو قانون کے مطابق عمل کیے بغیر بے دخل نہیں کیا جا سکتا۔
سینئر کانگریس لیڈر پیرزادہ محمد سید، جو جنوبی کشمیر کے اننت ناگ اسمبلی حلقہ کی نمائندگی کرتے ہیں، نے 2015 میں ایک درخواست کے ساتھ عدالت سے رجوع کیا تھا جس میں حکام کو فرینڈس انکلیو ہمہامہ میں ان کے الاٹ شدہ رہائشی پلاٹ سے متصل این۔23 کے نام سے شناخت شدہ زمین کے ایک ٹکڑے پر تعمیر شدہ ڈھانچوں کو گرانے سے روکنے کی ہدایت کی درخواست کی گئی تھی۔
درخواست کے مطابق سید نے کہا کہ وہ ریاستی یوتھ کانگریس کے صدر اور آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی ریاستی یونٹ کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ انہیں کئی سالوں سے دہشت گردی کی دھمکیاں مل رہی تھیں اور دہشت گردوں نے ان پر حملہ کیا تھا، اور کوکرناگ (ضلع اننت ناگ میں) میں ان کے گھر پر کئی بار حملہ کیا گیا تھا۔
درخواست گزار نے کہا کہ جے اینڈ کے کوآپریٹو ہاؤسنگ کارپوریشن نے ان کو فرینڈز انکلیو، ہمہامہ میں پلاٹ نمبر 21 الاٹ کیا اور انہوں نے وہاں ایک گھر بنایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ 2010 میں، سیکورٹی وجوہات کی بناء پر، انہیں قریبی زمین کا ایک ٹکڑا (تقریباً 9 سے 10 مرلہ) الاٹ کیا گیا تھا اور یہ کہ انہوں نے اس زمین پر سیکورٹی اہلکاروں کے لیے کچھ ڈھانچے تعمیر کیے تھے۔
تاہم، حکومت نے درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار نے 'کچھرائی' کی 17 مرلہ زمین پر غیر قانونی طور پر قبضہ کیا ہے اور بغیر اجازت کے وہاں تعمیراتی کام کرایا ہے۔
حکام نے عدالت کو بتایا کہ زمین کی پیمائش (حد بندی) سے یہ بات سامنے آئی کہ درخواست گزار کو صرف 1 کنال، 9 مرلہ اور 6 سرسائیاں اراضی الاٹ کی گئی تھی، جب کہ سروے نمبر 1076/2 میں اضافی 17 مرلہ اراضی، جو 'کہچرائی' اراضی کے طور پر درج ہے، پر غیر قانونی قبضہ کیا گیا تھا۔
جواب دہندگان نے مزید بتایا کہ بڈگام کے تحصیلدار کی سربراہی میں ایک کمیٹی نے تجاوزات کی تصدیق کی اور بڈگام کے ڈپٹی کمشنر کے حکم پر غیر قانونی تعمیرات ہٹا دی گئیں۔
ریکارڈ کی جانچ پڑتال کے بعد جسٹس چودھری نے پایا کہ یہ تنازعہ اس وقت پیدا ہوا جب حکام نے درخواست گزار کو الاٹ کردہ پلاٹ سے ملحق 'کچھرائی' (مویشی چرانے) کی زمین پر تجاوزات کا پتہ لگایا۔
عدالت نے نوٹ کیا کہ اگرچہ ہاؤسنگ کارپوریشن نے ان کو 2010 میں ملحقہ زمین کی الاٹمنٹ سے آگاہ کیا تھا، لیکن درخواست گزار خود جانتے تھے کہ زمین 'کچھرائی' نوعیت کی ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی ذاتی زمین کو اس زمین کے بدلے دینے کے لیے ضلع کلکٹر کو درخواست دی تھی۔
فیصلے میں کہا گیا کہ ڈسٹرکٹ کلکٹر نے 27 جون 2016 کو تبادلے کے لیے عرضی گزار کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا، کیونکہ تبادلے کے لیے کسی مخصوص اراضی کے عنوان کی نشاندہی نہیں کی گئی تھی۔
لینڈ ریونیو ایکٹ کے سیکشن 133 (2) کا حوالہ دیتے ہوئے، جسٹس چوہدری نے نوٹ کیا کہ اکتوبر 2020 میں اس کی ترمیم سے پہلے، یہ شق کسی شخص کو "کچھرائی" زمین کے بدلے مساوی زمین کے قبضے میں رکھنے کی اجازت دیتی تھی۔ تاہم، اس شق کو بعد میں ایک نئے قانونی ڈھانچے سے بدل دیا گیا جس کا مقصد سرکاری زمین اور سرکاری اراضی پر تجاوزات کو روکنا تھا۔
عدالت نے کہا کہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے سیکشن 133(2) میں ترمیم کے پیش نظر، فی الحال ملکیتی اراضی کے لیے "فضلہ" زمین کا تبادلہ کرنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔عدالت نے مزید کہا کہ اس لیے تبادلے کی تجویز پر غور کرنے کی ہدایت کی درخواست گزار کی درخواست اب درست نہیں ہے۔جسٹس چودھری نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کے تبادلوں کو کنٹرول کرنے والا قانونی فریم ورک اب ختم ہو چکا ہے۔
عدالت نے قرار دیا کہ ایکٹ کی مذکورہ شق کا سادہ مطالعہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ مقبوضہ 'کچرائی' اراضی کے بدلے اپنی زمین کا تبادلہ اب جائز نہیں ہے اور متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو ایسی کوئی پیشکش قبول کرنے کا اختیار نہیں ہے۔
اس میں مزید کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کی تجویز پر غور کرنے کے لیے کوئی قانونی بنیاد یا قانونی ڈھانچہ نہ ہونے کی صورت میں، یہ عدالت جواب دہندگان کے خلاف 'کچھرئی' زمین کے بدلے اپنی زمین کا تبادلہ کرنے کی درخواست گزار کی تجویز کو قبول کرنے کے لیے 'رٹ آف مینڈیمس' جاری نہیں کر سکتی۔
یہ کہتے ہوئے کہ درخواست گزار قانونی اختیار کے بغیر زمین پر قبضہ کر رہا تھا، عدالت نے نتیجہ اخذ کیا: اس طرح، درخواست گزار کو زیر بحث زمین پر غیر مجاز قبضے میں پایا گیا ہے، جو 'کہچرائی' (مویشی چرانے کی زمین) کے زمرے میں آتا ہے۔
بہر حال، عدالت نے درخواست گزار کے طریقہ کار کے حقوق کا تحفظ کیا اور ہدایت کی کہ کسی بھی قسم کی بے دخلی قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ درخواست نمٹاتے ہوئے جسٹس چوہدری نے حکم دیا کہ درخواست گزار کو قانون کے مطابق عمل کیے بغیر بے دخل نہیں کیا جائے گا۔