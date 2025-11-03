جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے پی ایس اے کے تحت پلوامہ کے شہری سجاد بھٹ کی نظر بندی کو منسوخ کر دیا

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
Published : November 3, 2025 at 10:49 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت حراست میں لیے گئے پلوامہ کے رہائشی کی احتیاطی نظر بندی کو منسوخ کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ حکام اس بات کا جواز پیش کرنے میں ناکام رہے کہ عام فوجداری قوانین اس کیس سے نمٹنے کے لیے ناکافی کیوں ہیں۔
جسٹس موکشا کھجوریہ کاظمی نے آٹھ صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا کہ سجاد احمد بٹ، جسے بابر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کے خلاف نظر بندی کا حکم جاری کیا گیا تھا، "فرسودہ احاطے پر مبنی" اور "قانون کے مطابق نہیں"۔
جسٹس کاظمی نے کہا، "جو کچھ یہاں بیان کیا گیا ہے اور سپریم کورٹ کے مذکورہ فیصلوں کے تناسب کے پیش نظر، یہ عدالت مطمئن ہے کہ درخواست گزار نے کامیابی کے ساتھ اپنا مقدمہ پیش کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں، اس موضوع پر قانون اور قانون سازی سے متصادم ہونے کی وجہ سے، نظربندی کا حکم امتناعی کا حقدار ہے۔"
30 اپریل 2025 کو پلوامہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے حراستی آرڈر نمبر 07/DMP/PSA/25 پاس کرتے ہوئے بھٹ کو احتیاطی حراست میں رکھا۔ بھٹ نے اپنے سسر مشتاق احمد ڈار کے ذریعے اس حکم کو چیلنج کرتے ہوئے ایک درخواست دائر کی تھی۔ ضمیر عبداللہ اور ظہیر عبداللہ نے بھٹ کی نمائندگی کی۔ حکومتی وکیل فرقان یعقوب نے حکومت کی نمائندگی کی۔ ضمیر اور ظہیر جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے بیٹے ہیں۔
درخواست گزار کے وکیل نے دلیل دی کہ بھٹ کو پہلے ہی نومبر 2023 میں آرمز ایکٹ اور غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ کے تحت راج پورہ پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر نمبر 119/2020 کے سلسلے میں ضمانت مل چکی ہے۔ اس نے استدلال کیا کہ حراست میں طریقہ کار کے تحفظات کی خلاف ورزی کی گئی اور زیر حراست شخص کو متعلقہ دستاویزات فراہم نہیں کی گئیں، جس سے وہ اپنا کیس مؤثر طریقے سے پیش کرنے کے موقع سے محروم رہا۔
جسٹس کاظمی نے کہا کہ 2025 میں زیر حراست شخص کے خلاف 2020 میں درج مقدمے میں ملوث ہونے کا حکم جاری کیا گیا تھا، اس لیے یہ حکم فرسودہ بنیادوں پر ہے، کیونکہ نظر بندی کا حکم 5 سال بعد دیا گیا تھا۔
جج نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیا، بشمول ریکھا بنام ریاست تمل ناڈو (2011) اور ملاڈا کے سری رام بنام ریاست تلنگانہ (2023)، اس بات پر زور دینے کے لیے کہ جب عام فوجداری قوانین کافی ہوں تو احتیاطی حراست کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔
ریکھا کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے، ہائی کورٹ نے کہا کہ جب بھی روک تھام کے قانون کے تحت کسی حکم کو چیلنج کیا جاتا ہے، تو عدالت کو اس کی صداقت کا تعین کرنے کے لیے ایک سوال پوچھنا چاہیے: کیا زمین کا عام قانون صورت حال سے نمٹنے کے لیے کافی تھا؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو نظر بندی کا حکم غیر قانونی ہو گا۔
ملاڈا سری رام کیس پر بھروسہ کرتے ہوئے، عدالت نے اس بات کا اعادہ کیا کہ واقعہ اور حراست کے درمیان زندہ اور قریبی تعلق کی جانچ کیے بغیر نظر بندی کا حکم جاری کرنا بغیر تفتیش کے سزا دینے کے مترادف ہے۔
جسٹس کاظمی نے کہا کہ سجاد احمد بھٹ کے 2020 میں کیے گئے مبینہ اقدامات اور 2025 میں احتیاطی اقدام کے طور پر ان کی حراست میں کوئی قریبی تعلق نہیں ہے۔ انھوں نے کہا، "یہ حقیقت بتاتی ہے کہ حراست میں لیے گئے مبینہ اقدامات کے درمیان کوئی قریبی تعلق نہیں ہے، جنہیں ریاست کی سلامتی کے لیے متعصب سمجھا جاتا تھا۔"
جسٹس کاظمی نے ہدایت کی، "اس طرح، درخواست کی اجازت دی جاتی ہے اور نظربندی کے حکم نمبر 07/DMP/PSA/25 مورخہ 30.04.2025 کو ضلع مجسٹریٹ، پلوامہ کے ذریعہ جاری کیا گیا تھا، کو منسوخ کر دیا جاتا ہے اور جواب دہندگان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ نظربند کو فوری طور پر رہا کیا جائے جب تک کہ کسی اور معاملے میں اس کی ضرورت نہ ہو۔"