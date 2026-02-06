ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سندھ طاس معاہدے کی معطلی سے جموں و کشمیر کو کوئی فائدہ نہیں ملا: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ
وزیراعلیٰ نے کہاکہ دریائے جہلم پر وولر جھیل کے مقام پر بیراج کی تعمیر ناگزیر ہے، جس سے بجلی منصوبوں کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔
جموں: (عامر تانترے) جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ سندھ طاس معاہدے (انڈس واٹر ٹریٹی) کی معطلی کے باوجود جموں و کشمیر کو اب تک کوئی ٹھوس فائدہ حاصل نہیں ہو سکا، کیونکہ موجودہ پن بجلی منصوبوں کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ممکن نہیں ہے۔
جموں میں کنونشن سینٹر میں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دریائے جہلم پر وولر جھیل کے مقام پر بیراج کی تعمیر ناگزیر ہے، جس کے ذریعہ لوئر جہلم، اوڑی-1 اور اوڑی-2 پن بجلی منصوبوں کی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دریائے چناب سے اکھنور کے قریب پانی موڑ کر جموں کے مزید علاقوں کو سیراب کیا جا سکتا ہے۔
وزیر اعلیٰ کے ساتھ ان کی کابینہ، مشیران اور محکمہ مالیات کے افسران بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ متعدد چیلنجز کے باوجود حکومت نے ایسا بجٹ تیار کیا ہے جو جموں و کشمیر کے غریب عوام کو ریلیف فراہم کرنے پر مرکوز ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ برس بیسرن پہلگام میں دہشت گرد حملے اور اگست و ستمبر کے دوران آنے والے سیلاب نے جموں و کشمیر کی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا، جس کے باعث معاشی سرگرمیاں ٹھپ ہو گئیں۔
ریاستی درجہ بحال نہ ہونے سے متعلق سوال پر عمر عبداللہ نے کہا کہ وہ اب بھی پرامید ہیں کہ جموں و کشمیر کو دوبارہ ریاست کا درجہ دیا جائے گا، اور انہوں نے اس امید سے دستبردار ہونے کی بات کبھی نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جموں و کشمیر کی معیشت زراعت پر مبنی ہے، تاہم زرعی زمین میں مسلسل کمی ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ زمین کے استعمال پر مکمل پابندی عائد نہیں کی جا سکتی، کیونکہ عوام کو اپنے گھروں کی تعمیر اور زمین کے استعمال کا حق حاصل ہے، البتہ حکومت زرعی اور باغبانی زمین کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ پاہلگام اور شوپیاں کے لیے مجوزہ ریلوے منصوبوں کو اس لیے معطل کرایا گیا کیونکہ یہ زرخیز زرعی اور باغبانی زمین سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے اس فیصلے پر ریلوے وزیر اشونی ویشنو کا شکریہ ادا کیا۔ ڈیلی ویجروں کی مستقلی سے متعلق سوال پر عمر عبداللہ نے کہا کہ ایک کمیٹی مرحلہ وار پالیسی تیار کر رہی ہے تاکہ انہیں کسی قانونی پیچیدگی میں نہ ڈالا جائے۔
وزیر اعظم نریندر مودی کی تعریف پر کانگریس کی ناراضگی کے سوال پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان کی تربیت احترام پر مبنی ہے، اور جو بھی جموں و کشمیر کی مدد کرتا ہے، وہ اس کی ستائش کریں گے۔ انہوں نے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کا بھی حوالہ دیا جنہوں نے دو مرکزی جامعات فراہم کیں۔ صحت کے شعبہ پر گفتگو کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ وہ بڑے نجی اسپتالوں کے حق میں نہیں ہیں، بلکہ سرکاری میڈیکل کالجوں اور ایمس کو مضبوط بنانے کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ عوام کو سستی اور معیاری صحت سہولیات فراہم کی جا سکیں۔