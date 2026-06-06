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ٹی ای ٹی معاملہ: حکومت نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخوست دائر کر دی
سکینہ ایتو نے مزید کہا کہ ماضی میں بھی حکومت نے اساتذہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے ہیں۔
Published : June 6, 2026 at 3:39 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): جموں و کشمیر کی وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے ہفتے کو کہا کہ حکومت نے ٹیچر ایلیجیبیلٹی ٹیسٹ (ٹی ای ٹی) معاملے میں سپریم کورٹ میم نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی ہے اور اساتذہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے حکومت پوری طرح پر عزم ہے۔ وزیر تعلیم کے سماجی رابطہ ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ حکومت نے ایسا ہی کیا جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کرے گی اور حکومت مسلسل اس معاملے کی پیروی کرتی رہی ہے۔ واضح رہے کہ 30 مئی کو حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ٹی ای ٹی معاملے پر سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کی جائے گی۔
سکینہ ایتو نے مزید کہا کہ ماضی میں بھی حکومت نے اساتذہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ حکومت نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کی منظوری دی ہے۔ جب کہ محکمہ قانون، انصاف و پارلیمانی امور نے 26 مئی 2026 کو اپنے اسٹینڈنگ کونسل کو ضروری قانونی کارروائی شروع کرنے کی ہدایت جاری کی تھی۔
وزیر کے مطابق نظر ثانی کی درخواست تیار کر لی گئی تھی اور اس سے رواں ہفتے سپریم کورٹ میں دائر کیا جانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اساتذہ کے حقوق اور مفادات لے تحفظ کے لیے پوری طرح پاپند عہد ہے۔
قابل ذکر ہے کہ فروری کے آخری ہفتے میں محکمہ اسکولی تعلیم نے ٹی ای ٹی سے متعلق اپنے حکم نامے کو اگلے احکامات تک معطل رکھا تھا۔ اس ضمن میں اسکولی تعلیم محکم سیکریٹری نے ایک حکم نامے کی کہا تھا کہ جموں وکشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن اور اسٹیٹ اسکول اسٹینڈرڈز اتھارٹی (ایس ایس ایس اے) کو ٹی ای ٹی منعقد کرنے کے لئے نوڈل ایجنسی مقرر کرنے سے متعلق حکومتی حکم کو اگلے احکامات تک موخر رکھا جاتا ہے۔