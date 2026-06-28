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آؤٹ سورسنگ تنازع: عمر حکومت نے بیک ڈور بھرتیوں کے الزامات مسترد کر دیے، پی ڈی پی کو ثبوت پیش کرنے کا چیلنج
ریاستی وزیر سکینہ ایتو نے واضح کیا کہ آؤٹ سورسنگ ایک عارضی انتظامی طریقہ کار ہے، یہ مستقل سرکاری ملازمت نہیں ہے۔
Published : June 28, 2026 at 11:35 AM IST
سرینگر: (میر فرحت / جاوید ڈار)مرکز کے زیر انتظام خطہ جموں و کشمیر کی گرمائی راجدہانی سرینگر میں آج اتوار کے جموں و کشمیر حکومت نے بیک ڈور تقرریوں کے الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کے دوران تمام بھرتیاں شفاف طریقۂ کار کے تحت صرف میرٹ کی بنیاد پر کی جا رہی ہیں، جب کہ آؤٹ سورسنگ اور بھرتی کو دو الگ الگ عمل قرار دیا۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی ہدایت پر منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، وزیراعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے کہا کہ حکومت کی روزگار پالیسی کو جان بوجھ کر غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے اور بھرتیوں کے حوالے سے بے بنیاد غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے تحت تمام تقرریاں مکمل شفافیت اور مرحلہ وار طریقے سے صرف میرٹ کی بنیاد پر کی جا رہی ہیں۔ ناصر اسلم وانی نے کہا کہ موجودہ حکومت کا بیک ڈور تقرریوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور انہوں نے خصوصاً پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کو چیلنج کیا کہ اگر ان کے پاس الزامات کے حق میں کوئی ثبوت ہے تو وہ عوام کے سامنے پیش کریں۔
انہوں نے کہا کہ جو لوگ موجودہ حکومت پر بیک ڈور تقرریوں کے الزامات لگا رہے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی روایات ان کے اپنے دورِ حکومت سے وابستہ رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپوزیشن کی جانب سے مبینہ بیک ڈور تقرریوں کے حوالے سے پیش کیے گئے اعداد و شمار کو حکومت مکمل طور پر مسترد کرتی ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ بھرتی اور آؤٹ سورسنگ دو بالکل مختلف عمل ہیں اور موجودہ حکومت نے ایک بھی بیک ڈور تقرری نہیں کی۔
اس موقع پر وزیر سکینہ ایتو نے کہا کہ بیک ڈور تقرریوں کو باقاعدہ سرکاری بھرتیوں کے برابر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ آؤٹ سورسنگ صرف ایک عارضی انتظامی بندوبست ہے۔
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انہوں نے کہا کہ تمام مستقل سرکاری بھرتیاں صرف جموں و کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ (JKSSB) اور جموں و کشمیر پبلک سروس کمیشن (JKPSC) کے ذریعے کی جا رہی ہیں۔ سکینہ ایتو نے واضح کیا کہ آؤٹ سورسنگ مختلف مرکزی معاونت یافتہ اسکیموں کے تحت اختیار کیا جانے والا ایک انتظامی طریقہ کار ہے اور اسے مستقل سرکاری ملازمت نہیں سمجھا جا سکتا۔
انہوں نے کہا کہ آؤٹ سورسنگ کا نظام 2015 سے 2018 کے دوران متعارف کرایا گیا تھا اور الزام لگایا کہ پی ڈی پی حکومت نے ہی کیژول مزدوروں اور ڈیلی ویجروں کی تعیناتی سے متعلق اختیارات واپس لیے تھے۔ اپوزیشن کی جانب سے 25 ہزار بیک ڈور تقرریوں کے دعوے پر ردعمل دیتے ہوئے سکینہ ایتو نے کہا کہ یہ اعداد و شمار اپوزیشن کے اپنے ہیں، لہٰذا وہ بے بنیاد الزامات لگانے کے بجائے ان کے ثبوت عوام کے سامنے پیش کرے۔
انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بعض سیاسی رہنما آؤٹ سورسنگ کو JKPSC اور JKSSB کے ذریعے ہونے والی باقاعدہ بھرتیوں کا متبادل ظاہر کر رہے ہیں، جو گمراہ کن اور غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ وزیر نے 23 فروری 2018 کے ایک سرکاری حکم نامے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ اُس وقت کی حکومت کی پالیسیوں کی بنیاد پر جاری کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں موجودہ نظام میں نمایاں تبدیلیاں کی گئی تھیں۔
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سکینہ ایتو نے کہا کہ انہیں نوجوانوں کی فکر ہے، جنہیں جذباتی نعروں اور جھوٹے بیانیوں کے ذریعے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی اولین ترجیح نوجوانوں کو منشیات کی لعنت سے بچانا اور شفاف بھرتیوں کے ذریعے انہیں بہتر روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "اصل قصوروار ہی سب سے زیادہ شور مچا رہے ہیں"۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اپوزیشن کے ایک رکنِ اسمبلی نے اپنے چار قریبی رشتہ داروں کو سرکاری ملازمتیں دلوائیں، جس کی اینٹی کرپشن بیورو (ACB) تحقیقات کر رہا ہے۔
وزیر جاوید احمد ڈار نے بھی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ وہ آؤٹ سورسنگ اور باقاعدہ بھرتی کے درمیان فرق کو سمجھیں۔
انہوں نے کہا کہ آؤٹ سورسنگ پورے ملک میں رائج ایک انتظامی نظام ہے، جسے مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں منظور شدہ آسامیوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
جاوید ڈار نے الزام لگایا کہ اس معاملے پر عوام کو جان بوجھ کر گمراہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آؤٹ سورسنگ کا نظام دراصل پی ڈی پی کی قیادت والی حکومت نے، خصوصاً 2017 کے آس پاس، کابینہ کی منظوری کے بعد متعارف کرایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت صرف سابقہ حکومت سے ورثے میں ملنے والے اسی پالیسی فریم ورک کو جاری رکھے ہوئے ہے۔
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