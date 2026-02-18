ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر حکومت نے دیہی صفائی کے لیے 10 فیصد فنڈنگ کا اعلان کیا
سری نگر: جموں و کشمیر حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ مرکزی علاقے کے دیہاتوں میں صفائی کے لیے ناکارہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ انفراسٹرکچر کو چلانے کے لیے کیپیکس بجٹ سے 10 فیصد فنڈز مختص کرے گی۔
اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے، دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے وزیر جاوید ڈار نے کہا کہ ضلع کیپیکس بجٹ کا 10 فیصد دیہی صفائی کے لیے سوچھ بھارت مشن کے تحت بنائے گئے بنیادی ڈھانچے کی دیکھ بھال اور آپریشن کے لیے مختص کیا جائے گا۔
ڈار نے دیہی ترقی اور زراعت کے محکموں کے لیے گرانٹ پیش کرتے ہوئے کہا، قانون ساز اسمبلی میں دیہی صفائی کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایس بی ایم کے تحت انفراسٹرکچر بنانے کے لیے فنڈز ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کی دیکھ بھال اور آپریشن کے لیے رقم نہیں ہے۔ میں وزیر اعلیٰ (عمر عبداللہ) کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ سے اس معاملے پر بات کرنے کے بعد، ضلع کے کیپیکس بجٹ کا 10 فیصد مختص کرنے پر غور کیا،" ۔
اسے ایک "بڑی کامیابی" قرار دیتے ہوئے، وزیر نے تمام ایم ایل ایز کو اس کامیابی پر مبارکباد دی، جب کہ اسمبلی میں موجود تمام پارٹیوں کے ایم ایل ایز نے تالیاں بجا کر وزیر کی تعریف کی۔
جموں و کشمیر میں کل 4,291 پنچایتیں اور 287 بلاکس ہیں، جن میں دیہی ترقی کا محکمہ گاؤں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے سوچھ بھارت مشن کے تحت سیگریگیشن شیڈ اور کمیونٹی سیکیج پٹس بنا رہا ہے۔
محکمہ دیہی ترقی نے ان پنچایتوں میں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہوئے، جموں و کشمیر میں 113 پلاسٹک ویسٹ مینجمنٹ یونٹ بنائے اور 1,453 گاڑیاں خریدیں، جن میں ٹرائی سائیکل (637)، ای-رکشا (458) اور موٹرائزڈ گاڑیاں (358) شامل ہیں۔
دیہی صفائی کے محکمہ کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، یوٹی کے 287 بلاکس میں 2,800 سیگریگیشن شیڈ بنائے گئے ہیں۔ سرکاری معلومات کے مطابق ہر سیگریگیشن شیڈ 7 لاکھ روپے میں بنایا گیا تھا جبکہ ہر گاڑی 11 لاکھ روپے میں خریدی گئی تھی۔
وزیر نے کہا کہ مسلسل فنڈنگ کے بغیر یہ انفراسٹرکچر بے کار پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب اس مقصد کے لیے مختص کیے گئے فنڈز کو گائوں کو کچرے اور دیگر کچرے سے پاک رکھنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
آر ڈی ڈی کے وزیر کا اعلان وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی بجٹ تقریر کے بعد ہوا، جس میں انہوں نے جموں و کشمیر کے دیہی علاقوں میں او ڈی ایف پلس درجہ حاصل کرنے پر خصوصی توجہ دینے کے ساتھ، مختلف مرکزی اسکیموں کو مربوط اور بہتر بنا کر دیہی بنیادی ڈھانچے، صفائی ستھرائی، اور روزی روٹی سپورٹ کو مضبوط کرنے کی تجویز پیش کی۔
"ان اثاثوں کی طویل مدتی پائیداری کو یقینی بنانے کے لیے، میں 2026-27 سے ڈسٹرکٹ کیپیکس فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے دیہی صفائی ستھرائی کے بنیادی ڈھانچے کے پیشہ ورانہ آپریشن اور دیکھ بھال کے لیے قابل ایجنسیوں کو شامل کرنے کی تجویز کرتا ہوں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ یہ سہولیات فعال، صاف ستھرا اور کمیونٹی دوست رہیں،" عمر نے اپنی تقریر میں کہا کہ 6 فروری کو بجٹ پیش کرنے سے پہلے اس اہم اقدام کو تخلیق کرنے کے لیے ایک اہم اقدام کے طور پر پیش کیا جائے۔ پائیداری، اور دیہی علاقوں میں صحت عامہ، ماحولیاتی نتائج، اور معیار زندگی کو نمایاں طور پر بہتر بنائے گی۔
تیس جنوری کو ای ٹی وی بھارت نے خصوصی طور پر اطلاع دی تھی کہ یو ٹی کی دیہی ترقی کی وزارت نے پنچایت راج اداروں کو گرانٹ سے فنڈ دینے کی تجویز دی ہے۔
عہدیداروں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ جموں و کشمیر میں ہر پنچایت کو سالانہ 2.3 ملین روپے کی گرانٹ ملتی ہے، اور اس کا 10 فیصد اب ٹھوس کچرے کے انتظام کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس فیصلے سے واقف ایک اہلکار نے کہا، "جب یہ فنڈز جاری کیے جائیں گے، تو ان کا استعمال کچرا اٹھانے، کوڑے کو ٹھکانے لگانے کے لیے یوزر چارجز، اور انسانی وسائل اور دیگر لاجسٹکس کے لیے کیا جائے گا۔"
سرکاری اندازے بتاتے ہیں کہ جموں و کشمیر میں روزانہ 1,500 ٹن ٹھوس فضلہ پیدا ہوتا ہے، جس میں سری نگر اور جموں کی دو میونسپل کارپوریشنوں اور شہروں کی 76 میونسپلٹیوں کا فضلہ بھی شامل ہے۔ دیہی علاقوں میں پیدا ہونے والے فضلہ کی مقدار معلوم نہیں ہے۔