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جموں کشمیر حکومت' ٹی ای ٹی' کے معاملے پر اسمبلی میں قرارداد لائے گی، سکینہ ایتو
ایتو نے کہا کہ وہ اسمبلی کے اجلاس میں ایک قرارداد پیش کریں گی اور اسے اکثریت سے منظور کرنے کی کوشش کریں گی۔
Published : September 5, 2026 at 8:03 PM IST
سرینگر ( پرویز الدین): جموں و کشمیر حکومت جے کے قانون ساز اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں ایک قرارداد پیش کرے گی جس میں ٹیچر اہلیت ٹیسٹ (ٹی ای ٹی) کے مسئلہ پر جو ان سروس اساتذہ کو متاثر کر رہے ہیں۔ ان باتوں کا اظہار وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے ہفتہ کو ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین کے ایک سوال کے جواب میں کیا۔ سکینا ایتو نے کہا کہ حکومت نے پہلے ہی سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ اس حکم پر نظر ثانی کی درخواست کی ہے جس میں پرائمری کلاسز کو پڑھانے والے ان سروس اساتذہ کے لیے ٹی ای ٹی کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے نے اساتذہ میں کافی اضطراب پیدا کیا ہے اور طلباء کے لیے سیکھنے کا ماحول متاثر ہو رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ "ہم پہلے بھی معزز عدالت جا چکے ہیں، لیکن اساتذہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں ہیں، بچوں کی پڑھائی میں خلل پڑ رہا ہے۔جب استاد ذہنی طور پر پریشان ہیں تو وہ بچوں کو کیسے پڑھائے گے۔
وزیر تعلیم نے مزید کہا کہ حکومت اس معاملے کو اساتذہ کے وقار اور عزت کے معاملے کے طور پر دیکھتی ہے، بجائے اس کے کہ امتحان میں شرکت کی ضرورت ہو۔انہوں نے کہا کہ "ہمارے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹیسٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایک استاد کے اعزاز کا معاملہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لاکھوں بچوں کو امتحانات کے لیے تیار کرنے والے اساتذہ کو یہ محسوس نہیں کیا جانا چاہیے کہ ان کی پیشہ ورانہ حیثیت پر سوالیہ نشان لگ رہا ہے۔
وزیر تعلیم نے کہا کہ وہ اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے کے بعد اس کے سامنے ایک قرارداد پیش کریں گی اور اسے اکثریت سے منظور کرنے کی کوشش کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ "میں ایک قرارداد لاؤں گی۔ ہم اس قرارداد کو اکثریت سے پاس کرائیں گے،تاکہ وہ اساتذہ جو ڈپریشن کا شکار ہیں، اپنے ڈپریشن سے باہر آئیں اور بچوں کو صحیح طریقے سے پڑھا سکیں۔
یہ مسئلہ روں برس سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے پیدا ہوا ہے جس میں ٹی ای ٹی کی اہلیت کو اِن سروس اساتذہ کے لیے لازمی قرار دیا گیا تھا۔ تاہم عدالت نے ایسے اساتذہ کو 31 اگست 2028 تک امتحان پاس کرنے اور سروس میں جاری رہنے کی اجازت دی۔اس فیصلے سے جموں و کشمیر میں حاضر سروس اساتذہ کے ایک حصے میں تشویش پائی جاتی ہے جو ٹی ای ٹی کی شرط سے استثنیٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
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