جلد بازی میں لگائی گئی پابندی، ایک ہفتے کے اندر ہٹا لی گئی: کشمیر سے سلیپر بسیں پھر سرینگر-جموں قومی شاہراہ پر چل پڑیں
جموں و کشمیر حکومت نے سڑک حادثات کے خدشات کے پیش نظر سلیپر بسوں کی آمد و رفت پر پابندی عائد کر دی تھی۔
Published : May 9, 2026 at 5:15 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت کو سٹریٹجک سرینگر-جموں نیشنل ہائی وے (این ایچ 44) پر "عوامی تحفظ" کے خدشات کا پتہ لگانے میں صرف سات دن لگے۔ پھر حکومت نے جلد بازی میں لیے گئے اپنے فیصلے کو بدلتے ہوئے چھ اپریل کو سلیپر کوچز پر اپنے ہفتہ پرانے پابندی کے حکم کو اچانک واپس لے لیا۔
نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا ( این ایچ اے آئی) کی سفارش پر یہ پابندی لگائی گئی تھی، جو ہر موسم میں پہاڑی ہائی وے کو چار لین میں تقسیم کرنے کے لیے ذمہ دار ہے۔
"عوامی تحفظ" کا حوالہ دیتے ہوئے این ایچ اے آئی نے استدلال کیا تھا کہ، ادھم پور-رامبن-بانہال شاہراہ پر خطرناک موڑوں اور دشوار گزار راستوں کے باعث پابندی کا فیصلہ لیا گیا ہے۔
'فی الحال، ادھم پور-رامبن-بانہال شاہرہ خطرناک موڑوں، دشوار گزار راستوں اور محدود چوڑائی والی ہے جس میں این ایچ-44 کا کافی حصہ دو لین ہے۔ سرکاری حکم کے مطابق، یہی وجہ ہے کہ این ایچ اے آئی نے عوامی تحفظ کے مفاد میں اس سڑک پر سلیپر کوچ بسوں کو چلانے پر پابندی کی اپیل کی۔
244 کلومیٹر طویل ہائی وے وادی کو ملک کے باقی حصوں سے جوڑنے والا واحد سطحی رابطہ ہے۔ اس میں گزشتہ چھ سالوں میں اس کے بنیادی ڈھانچے میں ترقی دیکھی گئی ہے جس میں سرنگیں اور فلائی اوور شامل ہیں جو پہاڑوں کے لینڈ سلائیڈ کے خطرے سے بچنے کے لیے بنائے گئے۔ تاہم، بانہال اور رامبن کے درمیان 14 کلو میٹر کی رکاوٹ باقی ہے جو زیر تکمیل ہے۔
مرکزی وزیر نتن گڈکری نے اپریل 2026 میں پارلیمنٹ کو جانکاری دی تھی کہ چار لیننگ کا 230 کلومیٹر مکمل ہو چکا ہے، اور آخری 14 کلومیٹر کا حصہ جون 2027 تک مکمل ہونے کی امید ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہائی وے کی ترقی آئی آر سی (انڈین روڈس کانگریس) کوڈز کے مطابق کی جاتی ہے، جو کہ اونچائی والی شاہراہوں، سڑکوں پر بھاری گاڑیوں کی حفاظت کے لیے خصوصی معیارات کا اطلاق کرتے ہیں۔
این ایچ اے آئی میں پروجیکٹ مینیجر شبھم یادو بانہال-رامبن اسٹریچ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ انھوں نے سلیپر بسوں پر پابندی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ 14 کلومیٹر سڑک جدید ترین آئی آر سی اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔
انھوں نے کہا کہ، "سڑک کا یہ حصہ بہت پہلے تعمیر کیا گیا تھا اور اس لیے اس کی خطرناک موڑیں، دشوار گزار راستے اور محدود چوڑائی سلیپر بسوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ان کی اونچائی زیادہ ہے اور اس سے خطرہ لاحق ہے۔ انھوں نے پوچھا، کسی بھی حادثے کا ذمہ دار کون ہوگا؟"
جے اینڈ کے روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن (ایس آر ٹی سی) میں، پابندی کو خاموش شکوک و شبہات کے ساتھ نافذ کیا گیا۔ افسران نے کہا کہ انہوں نے دو دہائیوں تک ایک ہی روٹ پر وولوو بسیں چلائی تھیں، جب ہائی وے تنگ تھی اور حادثات کا زیادہ خطرہ تھا۔ پچھلے سال، ہائی وے پر 1,056 حادثات ہوئے ہیں لیکن ان میں سلیپر کوچ شامل نہیں تھی۔
جنید نذیر جیسے آٹو موٹیو ماہرین کے مطابق، ان کی عمودی اونچائی کے باوجود فور وہیل اسٹیئرنگ والی جدید ملٹی ایکسل سلیپر بسیں جدید سسپنشن سسٹم کے ساتھ انجنیئر ہیں جو خاص طور پر مرکز ثقل کو کم سے کم رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ، "وہ (سلیپر بسیں) ارگونومیکلی مستحکم ہیں اور ان میں رفتار کو محدود کرنے والے آلات مقرر کیے گئے ہیں۔ پہاڑیوں پر کھڑے میلان کے ساتھ، ان کی رفتار کم ہے اور حادثات کے امکانات کم ہیں،"
گزشتہ کئی برسوں سے، جموں، وادی سے آنے والے مسافروں کے لیے دہلی یا چندی گڑھ کے لیے بسیں بدلنے کے لیے ایک لازمی ہالٹ اسٹیشن کے طور پر کام کر رہا ہے۔ لیکن سرینگر سے براہ راست سلیپر کوچز کے شروع ہونے سے اس عمل میں خلل پڑا ہے۔
سرینگر کے ایک ٹرانسپورٹر عمران رشید بخشی جنہوں نے اکتوبر 2025 میں ہائی وے پر چھ لگژری سلیپر بسوں کا بیڑا متعارف کرایا، اس پابندی کو پردے کے پیچھے سے جموں میں مقیم ٹرانسپورٹروں کی ’مدد‘ کی ایک چھوٹی سی کوشش کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔
بخشی نے کہا، "دو اور سلیپر بسیں آ رہی ہیں کیونکہ وہاں بہت زیادہ مانگ ہے۔ سروس نے لوگوں کو جموں کو نظرانداز کرتے ہوئے طلباء، مریضوں اور سبھی کے لیے وادی سے براہ راست رابطے کی اجازت دی۔ لیکن وہاں یہ ٹھیک نہیں ہوا،" انہوں نے مزید کہا، اس مطالبے کے بعد تین بڑے ٹرانسپورٹروں نے سرینگر سے دہلی اور چندی گڑھ کے لیے بس سروس بھی شروع کی ہے۔
بخشی کی ہر بس کی قیمت ڈھائی کروڑ روپے ہے اور اسے جموں و کشمیر کے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے پچھلے سال ہائی وے پر چلانے سے پہلے منظور کیا تھا۔ بسوں کو لازمی آٹوموٹیو انڈسٹری سٹینڈرڈ-052 پر عمل کرنے کے بعد رجسٹر کیا گیا تھا جو کہ بسوں کے لیے ہندوستان کا آفیشل سیفٹی اور ڈیزائن کوڈ ہے۔ یہ لازمی تعمیراتی، حفاظتی اور ساختی معیارات مرتب کرتا ہے جن پر ہر بس کو عمل کرنا ہوتا ہے۔
انھوں نے کہا کہ، "ہمیں برانڈڈ بائی ایکسل اور ملٹی ایکسل گاڑیاں ملی ہیں اور وہ ابھی تک صرف بنگلور میں چلتی ہیں،" بخشی نے کہا کہ، یہ دونوں جدید ترین ہائی اینڈ کوچز طویل فاصلے کے سفر کے لیے ہیں۔ "وہ پہاڑیوں پر سفر کے لیے محفوظ اور مستحکم ہیں۔"
پابندی ہٹائے جانے کے بعد بخشی نے سکون کی سانس لی ہے کیونکہ انھیں اس سے نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا۔ انہوں نے بینک لون کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ، انہیں ہر ماہ 20 لاکھ روپے کی قسطیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔
جموں سلیپر بس یونین کے صدر دیپک شرما نے کہا کہ پابندی کا مطلب اس وقت تک ہے جب تک کہ مسافروں کی حفاظت کے لیے ہائی وے کا کام مکمل نہیں ہو جاتا۔
انھوں نے کہا، "ہماری فکر یہ ہے کہ ہائی وے پر کوئی بھی حادثہ حکام کو پوری سلیپر بس سروس پر پابندی لگانے پر مجبور کر سکتا ہے۔"
