جموں کشمیر حکومت نے امرت 2.0 کے تحت بارہمولہ، سوپور، پٹن کے جی آئی ایس پر مبنی ماسٹر پلان پرمشاورت شروع کی

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر حکومت نے امرت 2.0 کے تحت بارہمولہ، سوپور، پٹن کے جی آئی ایس پر مبنی ماسٹر پلان پرمشاورت شروع کی
رکن اسمبلی بارہمولہ اور سوپور نے زمین کی کمی، اور دیگر اہم مسائل کو مدنظر رکھنے پر زور دیا۔
Published : October 5, 2026 at 10:14 PM IST
بارہمولہ: (کوثر عرفات) جموں و کشمیر حکومت نے پیر کے روز بارہمولہ، سوپور اور پٹن کے لیے جی آئی ایس پر مبنی ماسٹر پلان کے مسودے پر اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت شروع کی، جو امرت 2.0 پروگرام کے تحت تیار کیے گئے ہیں، جس میں مقامی قانون سازوں نے اس پلیٹ فارم کو زمین کی قلت، زرعی زمین کی حفاظت کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ اس دوران کمشنر سکریٹری برائے حکومت، ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ ، جموں و کشمیر مندیپ کور نے ڈاک بنگلہ، بارہمولہ میں میٹنگ کی صدارت کی۔
اس مشاورت میں بارہمولہ کے ایم ایل اے جاوید حسن بیگ، ایم ایل اے سوپور ارشاد رسول کار، ایم ایل اے پتن ریاض بیدار، ایم ایل اے واگورہ کریری عرفان حفیظ لون، ڈپٹی کمشنر بارہمولہ ایس ایف حامد نے شرکت کی اور دیگر شعبہ جات، عوامی نمائندے، اسٹیک ہولڈرز، مختلف تنظیموں کے نمائندے اور سول سوسائٹی کے اراکین بھی موجود رہے۔
مسودہ ماسٹر پلان پر ایک جامع پیشکش کی گئی تھی، جس میں اہم دفعات، مجوزہ منصوبہ بندی کی مداخلت، زمین کے استعمال کے تحفظات، بنیادی ڈھانچے کی ضروریات، ترقیاتی ترجیحات اور تینوں قصبوں کی منظم اور پائیدار ترقی کے لیے تصور کیے گئے دیگر اجزاء کا خاکہ پیش کیا گیا۔ کمشنر نے شرکاء سے ڈرافٹ پلانز کی دفعات پر تفصیلی بات چیت کی اور ان سے تجاویز اور مشاہدات طلب کیے۔
اس موقع پر ایم ایل اے بارہمولہ جاوید حسن بیگ نے بارہمولہ قصبے کے اندر ریاستی زمین کی محدود دستیابی کو ایک بڑا چیلنج قرار دیا اور تجویز پیش کی کہ ماسٹر پلان علاقوں کی نشاندہی کرے ۔
ایم ایل اے سوپور ارشاد رسول کار نے سرکاری دفاتر کے بکھرے ہوئے مقام کو حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور ماسٹر پلان میں سوپور میں ایک منی سیکرٹریٹ کی فراہمی کی تجویز دی۔
ایم ایل اے واگورہ کریری عرفان حفیظ لون نے اس بات پر زور دیا کہ ماسٹر پلان کے تحت تصور کی گئی ترقی پائیدار اور متوازن ہونی چاہیے، جس میں خطے کی زرعی اور باغبانی اراضی اور معاش کے مفادات کے تحفظ کے لیے مناسب حفاظتی انتظامات ہوں۔
ایم ایل اے پٹن ریاض بیدار نے پٹن شہر میں سڑکوں کو چوڑا کرنے، ٹرک ٹرمینل کی فراہمی اور مختلف ترقیاتی منصوبوں کے لیے دستیاب سرکاری اراضی کے موثر استعمال پر روشنی ڈالی۔اس کے علاوہ دیگر اسٹیک ہولڈرز اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے بھی زمین کے استعمال، انفراسٹرکچر، کنیکٹیویٹی، عوامی سہولیات، ٹریفک مینجمنٹ، ادارہ جاتی ضروریات اور تینوں قصبوں کی مستقبل کی ترقی سے متعلق مسائل اٹھائے اور تجاویز پیش کیں۔
کمشنر سکریٹری اربن لوکل باڈیز مندیپ کور نے اس بات پر زور دیا کہ ماسٹر پلان ایک اہم طویل مدتی منصوبہ بندی دستاویز ہے جو بارہمولہ، سوپور اور پٹن کے مستقبل کی ترقی، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور شہری نظم و نسق کو تشکیل دے گا، اور اس لیے تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ وسیع مشاورت کی ضرورت ہے۔
انہوں نے تمام اسٹیک ہولڈرز پر زور دیا کہ وہ ماسٹر پلان کے مسودے کو تفصیل سے دیکھیں اور اپنی نمائندگی، تجاویز اور مشاہدات مقررہ ٹائم لائن کے اندر پیش کریں، اس بات کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہ ماسٹر پلانز کو حتمی شکل دینے اور مطلع کرنے سے پہلے تمام نمائندگیوں کا بغور جائزہ لیا جائے گا۔
آخر میں ڈی سی بارہمولہ نے تمام اسٹیک ہولڈرز، عوامی نمائندوں، محکموں اور سول سوسائٹی کے اراکین پر زور دیا کہ وہ ماسٹر پلان کے مسودے کا بغور جائزہ لیں اور 21 دنوں کے اندر اپنی نمائندگی، تجاویز اور مشاہدات پیش کریں، تاکہ ان پٹس کی جانچ پڑتال اور ماسٹر پلان میں شامل کیا جاسکے۔