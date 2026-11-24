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جموں کشمیر حکومت نے ’چائلڈ ویلفیئر کمیٹیاں‘ تشکیل دینے کا عمل شروع کر دیا، قانونی پیچیدگیوں کا سامنا
حکومت کے ’مشن واتسلیہ‘ ڈائریکٹوریٹ نے 20 اضلاع کے لیے 20 چیئرپرسن اور 80 ممبران کی اسامیوں کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔
Published : November 24, 2026 at 5:00 PM IST
سرینگر: کئی ہفتوں کی تاخیر کے بعد، جموں و کشمیر حکومت نے مرکز کے زیر انتظام علاقے کے تمام 20 اضلاع میں ’چائلڈ ویلفیئر کمیٹیاں‘ (سی ڈبلیو سیز) تشکیل دینے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد ان بچوں کو قانونی تحفظ فراہم کرنا ہے جن کا کسی نہ کسی طرح قانون کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ ان کمیٹیوں کے قیام میں تاخیر پر اپوزیشن کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنے کے بعد، حکومت کے ’مشن واتسلیہ‘ ڈائریکٹوریٹ نے 20 چیئرپرسن (ہر ضلع کے لیے ایک) اور 80 ممبران کی اسامیوں کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں، جو پورے مرکز کے زیر انتظام علاقے کی چائلڈ ویلفیئر کمیٹیوں کے لیے ہوں گی۔
اپریل 2023 میں تشکیل دی گئی سابقہ کمیٹیوں کی تین سالہ مدت اس سال اپریل میں مکمل ہو گئی تھی۔ نئی کمیٹیوں کی تشکیل تک انہیں چھ ماہ کی توسیع دی گئی تھی۔ تاہم، حکومت اس مدت کے دوران نئی کمیٹیاں تشکیل دینے میں ناکام رہی، جس کے نتیجے میں مرکز کے زیر انتظام علاقے میں اب کوئی بھی ’چائلڈ ویلفیئر کمیٹی‘ فعال نہیں ہے۔ اگرچہ ’مشن واتسلیہ‘ ڈائریکٹوریٹ نے چائلڈ پروٹیکشن آفیسرز اور ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن آفیسرز کو کچھ اختیارات تفویض کیے ہیں، لیکن ان عہدیداروں کے پاس بچوں کی دیکھ بھال، ضمانت، یا تفتیش سے متعلق احکامات جاری کرنے کا اختیار نہیں ہے۔
’جووینائل جسٹس (بچوں کی دیکھ بھال اور تحفظ) ایکٹ، 2015‘ اور ’جموں و کشمیر جووینائل جسٹس (بچوں کی دیکھ بھال اور تحفظ) رولز، 2021‘ کے تحت، ہر ضلع میں ایک ’چائلڈ ویلفیئر کمیٹی‘ کا ہونا لازمی ہے۔ یہ کمیٹیاں ان بچوں کو قانونی معاونت اور تحفظ فراہم کرتی ہیں جن کا قانون کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے یا جو دیکھ بھال اور تحفظ کے مستحق ہوتے ہیں۔
سماجی بہبود کے سابق وزیر اور ہندواڑہ سے موجودہ رکن قانون ساز اسمبلی، سجاد لون نے نشاندہی کی کہ ’انٹیگریٹڈ چائلڈ پروٹیکشن سروسز‘ (آئی سی پی ایس) اسکیم کا آغاز 2016-2017 میں ہوا تھا، یہ وہ دور تھا جب جموں و کشمیر میں پولیس کی جانب سے نابالغوں کی گرفتاریوں کی شرح کافی زیادہ تھی۔ انہوں نے کہا، "ستم ظریفی یہ ہے کہ اس وقت جموں و کشمیر واحد ریاست تھی جہاں بچوں کے تحفظ کے لیے کوئی ادارہ جاتی نظام موجود نہیں تھا۔" انہوں نے مزید نشاندہی کی کہ 'انٹیگریٹڈ چائلڈ پروٹیکشن سروسز' جسے اب 'مشن واتسلیہ' کے نام سے جانا جاتا ہے نابالغوں کے انصاف کے شعبے میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مشن کے تحت، قانون کے ساتھ واسطہ پڑنے والے یا گرفتاری کے خطرے سے دوچار نابالغوں کو 'جووینائل جسٹس بورڈ' (جے جے بی) اور 'چائلڈ ویلفیئر کمیٹی' کے سامنے پیش کرنا لازمی ہے، اور ان کی تحویل کسی ایسے نظام کے سپرد کی جانی چاہیے جو بچوں کے لیے سازگار ہو۔
انہوں نے کہا، "ان کمیٹیوں کو یا تو کام کرنے سے روکا گیا ہے یا پھر یہ غیر فعال ہو چکی ہیں۔ آج اگر کوئی بچہ کسی مشکل یا تکلیف میں ہے، تو اسے کوئی ادارہ جاتی مدد دستیاب نہیں ہے۔ 14 اکتوبر 2026 سے، نہ تو کوئی سی ڈبلیو سی موجود ہے اور نہ ہی کوئی جے جے بی۔ نتیجتاً، قانون کے ساتھ واسطہ پڑنے والے بچوں کو ان اداروں کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا۔" انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ سی ڈبلیو سی اور جے جے بی کی تشکیل کے عمل کو تیز کرے۔
اگرچہ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کے لیے طریقہ کار وضع کر دیا گیا ہے، لیکن 'جووینائل جسٹس (بچوں کی دیکھ بھال اور تحفظ) ایکٹ' کے نفاذ کی نگرانی کرنے والے 'جموں و کشمیر چائلڈ پروٹیکشن کمیشن' 2019 کے کئی سال بعد بھی تشکیل نہیں دیا جا سکا۔ نومبر 2024 میں، محکمہ سماجی بہبود نے کمیشن کے چیئرپرسن اور اراکین کے عہدوں کے لیے درخواستیں طلب کیں۔ تاہم، ایک درخواست گزار، شاہد احمد رونگا نے جموں و کشمیر ہائی کورٹ میں اس انتخابی عمل کو چیلنج کر دیا۔ انہوں نے چیئرپرسن کے عہدے کے لیے اہلیت کے معیار میں 'مینجمنٹ' کو شامل کرنے پر سوال اٹھایا۔
رونگا نے وضاحت کی کہ انہوں نے اہلیت کے معیار کے طور پر 'مینجمنٹ' کو شامل کرنے اور میرٹ کی بنیاد پر انتخاب کے فارمولے، دونوں کو چیلنج کیا ہے۔ رونگا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "اس قانون میں کہیں بھی 'مینجمنٹ' کے موضوع کا بطور اہلیت معیار ذکر نہیں ہے، اس کے باوجود محکمہ سماجی بہبود نے اسے شامل کر لیا ہے۔ میں نے اسے چیلنج کیا ہے۔ یہی نہیں، میرٹ پر مبنی فارمولے میں خامیاں موجود ہیں، جس کے نتیجے میں اہل امیدوار بھی انتخاب کے عمل سے باہر ہو گئے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ ان کے مقدمے کی سماعت اسی ہفتے متوقع ہے۔
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