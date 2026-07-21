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شدید بارش کی وجہ سے جموں و کشمیر حکومت نے اسکولوں کی چھٹیاں 26 جولائی تک بڑھا دی
اس سے قبل شدید گرمی اور ہیٹ ویو کی صورتحال کے پیش نظر 6 جولائی کو موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کیا گیا تھا۔
Published : July 21, 2026 at 9:26 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر حکومت نے موسم کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر منگل کو وادی میں اسکولوں کی تعطیلات 26 جولائی تک بڑھا دی ہیں۔ اتوار سے جموں و کشمیر کے بیشتر حصوں میں ہونے والی موسلادھار بارش کے پیش نظر گرمیوں کی تعطیلات بڑھا دی گئی ہیں۔
وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "طلباء، اساتذہ اور ان کے خاندانوں کی حفاظت اور بہبود کو اولین ترجیح دیتے ہوئے، کشمیر ڈویژن کے تمام سرکاری اور تسلیم شدہ نجی اسکولوں اور جموں ڈویژن میں سرمائی زون کے اسکولوں میں گرمیوں کی تعطیلات 26 جولائی 2026 تک بڑھا دی گئی ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ اسکول اب پیر کو دوبارہ کھلیں گے۔ وزیر نے کہا میں ہر ایک سے محفوظ رہنے چوکس رہنے اور متعلقہ حکام کے ذریعہ جاری کردہ رہنما خطوط پر عمل کرنے کی درخواست کرتی ہوں۔" "میں سب کی اچھی صحت اور سلامتی کی خواہش کرتی ہوں۔"
شدید گرمی اور ہیٹ ویو کی صورتحال کے پیش نظر 6 جولائی کو موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کیا گیا تھا۔ اسکولوں کو 20 جولائی کو دوبارہ کھلنا تھا۔ واضح رہے کہ گرمی کی شدت اور موسم کی خراب پیش گوئی کے پیش نظر حکومت کشمیر اور جموں صوبے کے سرمائی زون کے تمام سرکاری اور تسلیم شدہ نجی اسکولوں کے لیے جاری گرمیوں کی تعطیلات میں 22 جولائی تک توسیع کردی تھی۔ یہ اعلان وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کیا تھا جس میں کہا گیا کہ یہ فیصلہ موجودہ موسمی حالات کے پیش نظر کیا گیا ہے، لیکن اب گرمیوں کی تعطیلات 26 جولائی 2026 تک بڑھا دی گئی ہیں۔"