انڈوں میں ’مضر صحت اجزاء‘ کی افواہوں کے بیچ حکومت نے جموں کشمیر میں سیمپلنگ کا عمل کیا شروع
این سی MLAتنویر صادق نے انڈوں کے ایک مخصوص برانڈ میں مضر صحت اجزاء کی موجودگی کی رپورٹ پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔
Published : December 12, 2025 at 5:22 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر فوڈ سیفٹی ڈیپارٹمنٹ نے جمعہ کو سرینگر کے مختلف بازاروں سے انڈوں کے نمونے جمع کرنے شروع کر دیے ہیں تاکہ ایک مخصوص برانڈ میں ’’مضر اجزاء کی موجودگی‘‘ کی جانچ کی جا سکے۔ انڈوں میں مبینہ مضر اجزاء کی موجودگی کا الزام حکمران جماعت (نیشنل کانفرنس) کے رکن اسمبلی اور ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے عائد کیا تھا۔
فوڈ سیفٹی کمشنر، سرینگر، یامین النبی نے صارفین سے درخواست کی ہے کہ وہ اس معاملے میں افواہوں پر کان نہ دھریں اور بالکل بھی نہ گھبرائیں۔ انہوں نے کہا: ’’محکمہ انڈوں کے نمونے لیبارٹی میں تجزیے اور ٹیسٹنگ کے لیے جمع کرے گا۔ ٹیسٹ رپورٹس جلد ہی آ جائیں گیں۔ جب تک ہمیں رپورٹس نہیں مل جاتیں، صارفین کو کسی بھی افواہ کی وجہ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ مختلف برانڈز کے نمونے اٹھانے کے دوران انہیں وہ برانڈ کے انڈے نہیں ملے جس پر کیمیائی اجزاء کی موجودگی کا الزام تھا۔ ’’ہم انڈوں کی ظاہری شکل سے کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ انہیں گہرے تجزیے کے لیے نہیں بھیجا جاتا۔‘‘
محکمہ کی جانب سے نمونے جمع کرنے کا عمل سرینگر سمیت جموں کے بازاروں میں بھی انجام دیا گیا۔ یہ عمل فوڈ، سول سپلائی اینڈ کنزیومر افیئرز کے وزیر ستیش شرما کے ایماء پر انجام دیا گیا، جنہوں نے فوڈ سیفٹی ڈیپارٹمنٹ کے افسران کو اس مسئلے کی فوری جانچ کر کے دو دن میں رپورٹ جمع کرنے کی ہدایت دی ہے۔
انڈوں میں مبینہ طور مضر صحت اجزاء کی موجودگی سے عوام میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے اور انڈوں کے کاروبار سے وابستہ تاجرین نے حکومت سے فوری طور پر نمونوں کی رپورٹ پبلک ڈومین میں لائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔
وزیر ستیش شرما کی ’انڈوں کی سیمپلنگ‘‘ کی ہدایات ایک ایسے وقت میں جاری ہوئیں جب نیشنل کانفرنس کے رکن اسمبلی اور این سی کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے ایک خاص برانڈ کے انڈوں میں نائٹروفوران اور نائٹروایمڈازول کے ممکنہ مضر اجزاء کی موجودگی کی رپورٹ پر گہری تشویش ظاہر کی تھی۔
صادق نے کہا تھا: ’’یہ مسئلہ اس لیے اور بھی زیادہ سنگین ہے کہ بچوں، بزرگوں اور مریضوں کے لیے انڈے ہی ایک اہم پروٹین کا ذریعہ ہیں، اور ڈاکٹر عام طور پر پروٹین حاصل کرنے کے لیے مریضوں کو انڈے کھانے کی صلاح دیتے ہیں۔‘‘ تنویر صادق کے مطابق اگر انڈوں میں واقعی مضر صحت اجزاء ہیں تو یہ عوام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔
دریں اثنا، فوڈ سیفٹی ڈیپارٹمنٹ نے اننت ناگ ضلع میں پریاگولڈ بٹر ڈیلائٹ بسکٹ (بیچ نمبر E25KPO2FB) کی فروخت پر پابندی عائد کر دی ہے کیونکہ اس بسکٹ میں سلفائٹ کی مقدار زیادہ تھی جو کہ نیشنل فوڈ لیبارٹری غازی آباد نے غیر محفوظ قرار دی ہے۔
اننت ناگ کے فوڈ سیفٹی افسر شیخ ضمیر کے مطابق: ’’یہ بسکٹ زیادہ سلفائٹ کی موجودگی کی وجہ سے صارفین کی صحت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اس لیے اس کی تیاری اور فروخت پر پابندی عائد کی گئی ہے۔‘‘
