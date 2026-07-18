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جموں و کشمیر حکومت کا اسکولوں کی گرمائی تعطیلات میں توسیع اعلان
یہ فیصلہ محکمہ موسمیات کی طرف سے جاری کردہ شدید گرمی اور موسمی ایڈوائزری کے درمیان ایک احتیاطی اقدام کے طور پر لیا گیا ہے۔
Published : July 18, 2026 at 10:22 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): گرمی کی شدت اور موسم کی خراب پیش گوئی کے پیش نظر حکومت کشمیر اور جموں صوبے کے سرمائی زون کے تمام سرکاری اور تسلیم شدہ نجی اسکولوں کے لیے جاری گرمیوں کی تعطیلات میں 22 جولائی تک توسیع کردی ہے۔یہ اعلان وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کیا جس میں کہا گیا کہ یہ فیصلہ موجودہ موسمی حالات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔
انہوں نے ایکس پر لکھا کہ موجودہ موسمی حالات کے پیش نظر کشمیر اور جموں صوبے کے سرمائی زون کے تحت علاقوں میں تمام سرکاری اور تسلیم شدہ نجی اسکولوں کے لیے گرمیوں کی تعطیلات 22 جولائی تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
گرمی تعطیلات میں توسیع کا یہ فیصلہ محکمہ موسمیات کی طرف سے جاری کردہ شدید گرمی اور موسمی ایڈوائزری کے درمیان ایک احتیاطی اقدام کے طور پر لیا گیا ہے۔ یہ توسیع حالیہ دنوں میں کشمیر میں غیر معمولی طور پر زیادہ درجہ حرارت دیکھنے کے بعد ہوئی ہے، سرینگر میں 35.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو اس موسم کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے۔ محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں جموں و کشمیر کے کچھ حصوں میں سیلاب اور زمین کھیسکنے کے امکان کے ساتھ بھاری بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے۔
حکومت نے کہا کہ طلباء، اساتذہ اور اسکول کے عملے کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ محکمہ سکول ایجوکیشن نے والدین، طلباء اور سکول انتظامیہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سرکاری ایڈوائزری پر عمل کریں اور مزید ہدایات کا انتظار کریں، انہوں نے مزید کہا کہ موسمی حالات میں تبدیلی کی وجہ سے کسی بھی اضافی احکامات کی ضرورت مجاز اتھارٹی کی طرف سے جاری کی جائے گی۔
واضح رہےکہ اس سےقبل سکول ایجوکیشن نے ہلے 19جولائی تک گرمائی تعطیلات کا اعلان کیا تھا لیکن 3دن کی توسیع کے بعد اب اسکول 22 جولائی تک بند رہیں گے۔ایسے میں تمام اسکول رواں ماہ کی 23 جولائی کو دوبارہ کھلے گے۔