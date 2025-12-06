جموں کشمیر سیول سروسز، عمر کی حد میں نرمی کا فیصلہ التواء کا شکار، سینکڑوں امیدواروں کا مستقبل داؤ پر

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر سیول سروسز، عمر کی حد میں نرمی کا فیصلہ التواء کا شکار، سینکڑوں امیدواروں کا مستقبل داؤ پر
جموں کشمیر میں سیول سروسز اوپن میرٹ کے لئے زیادہ سے زیادہ عمر 32سال ہے جبکہ پورے ملک میں 38سال ہے۔
Published : December 6, 2025 at 9:05 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر سیول سروسز (JKAS) کے خواہشمند امیدوار گزشتہ ایک ہفتے سے شدید بے چینی اور غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں۔ عمر عبداللہ کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد گزشتہ سال امتحان کے لئے عمر کی زیادہ سے زیادہ حد 32 سے بڑھا کر 37 برس کی گئی تھی، لیکن اس سال امتحان سے محض ایک دن قبل عمر کی حد میں نرمی دیے جانے کا فیصلہ جموں کشمیر کے دو اہم دفاتر - وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ اور راج بھون - کے درمیان ’اٹک‘ گیا ہے، جس کی وجہ سے اب سینکڑوں نوجوانوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے۔
گزشتہ دو روز سے درجنوں امیدوار سرینگر میں بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہیں۔ ان میں 33 سالہ ریا شرما بھی شامل ہے، جن کا کہنا ہے: ’’دو مہینے سے وزراء اور JKPSC حکام سے ملے، سب نے یقین دہانی کرائی، مگر آخری اور وین وقت میں سب خاموش ہو گئے۔ اب ہمارے پاس احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔‘‘
جموں و کشمیر پورے ملک میں اُن چند علاقوں میں شامل ہے جہاں سیول سروس امتحان کی بالائی حد ابھی بھی 32 سال ہے، جب کہ ملک کی اوسط حد 38 سال ہے۔ ہزاروں نوجوان، جنہیں پہلے بھی معاشی حالات اور بے روزگاری نے مایوس کر رکھا تھا، اب اس نئے بحران سے ذہنی دباؤ میں مبتلا ہیں۔
وزیر اعلیٰ کے دفتر نے 2 دسمبر کو عمر کی حد میں نرمی کی فائل لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو بھیجی تھی، تاہم راج بھون نے یہ کہتے ہوئے فائل واپس کردی کہ ’’اتنے کم وقت میں اہلیت کے معیار میں تبدیلی عملی طور پر ممکن نہیں،‘‘ اور JKPSC سے وضاحت طلب کی۔ چار دن گزرنے کے باوجود جواب موصول نہ ہوا تو معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعہ کی شام ایک مختصر بیان میں امیدواروں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے JKPSC سے ’’امتحان مؤخر کرنے‘‘ کی اپیل کی۔ انہوں نے ملک بھر میں جاری ’’انڈیگو فلائٹ بحران‘‘ کا بھی حوالہ دیا جس کے باعث بہت سے امیدوار سفر ہی نہیں کر پا رہے۔ سرینگر کے ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ سمیت کئی دیگر سیاسی لیڈران نے ہوائی سفر میں خلل کے باعث امتحانات موخر کرنے کی سفارش کی ہے۔
وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے اس معاملے کو ’’انا کی لڑائی‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا: ’’آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا اگر امتحان ایک ہفتہ مؤخر کر دیا جائے۔ مگر دوسروں کی ضد نے نوجوانوں کو قربانی کا بکرا بنا دیا ہے۔‘‘
ادھر، طلبہ تنظیموں اور سیاسی حلقوں نے بھی اس صورتحال پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ جموں کشمیر اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے کنوینر ناصر کھوہامی کے مطابق: ’’یہ کشمکش اداروں پر سے نوجوانوں کا اعتماد ختم کر سکتی ہے۔ اگر منتخب حکومت عمر کی حد میں نرمی جیسے معمولی فیصلے میں بے بس ہے تو پھر اس نوجوان کو نظام پر کیسے یقین آئے گا؟‘‘
وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور امتحان شروع ہونے میں صرف چند گھنٹے رہ گئے ہیں۔ اسی بے بسی کے عالم میں 31 سالہ کفایت احمد کا کہنا ہے: ’’یہ ہمارا آخری موقع ہے۔ اگر عمر میں چھوٹ نہ ملی یا امتحان مؤخر نہ ہوا تو ہمارے کیریئر پر ہمیشہ کے لیے دروازہ بند ہو جائے گا۔‘‘
سیاسی جماعتیں بھی دباؤ میں ہیں۔ پی ڈی پی کے رکن اسمبلی وحید پرہ نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو خط لکھ کر ’’وقت پر ہمدردانہ فیصلہ‘‘ کرنے کی اپیل کی ہے۔ وہیں بی جے پی لیڈر سنیل شرما نے بھی امیدواروں کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ’’نوجوان، عمر کی سخت پابندی اور بھرتیوں میں تاخیر سے تذبذب کے شکار ہیں۔‘‘
شمالی کشمیر کے ہندوارہ سے منتخب ایم ایل اے، سجاد لون، نے اس فیصلے کو ’’سال 2019 (دفعہ 370کی منسوخی) کے بعد کے سبھی قوانین کے برعکس‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ’’جب پورے ملک میں اوپن میرٹ کے لیے عمر 38 سال ہے تو جموں و کشمیر کو 32 سال تک کیوں محدود رکھا گیا ہے؟‘‘
امتحان چند گھنٹوں کی دوری پر ہے، اور فیصلہ ابھی بھی دو دفاتر کے درمیان لٹکا ہوا ہے - جبکہ نوجوان امیدوار ایک واضح جواب کی منتظر ہیں۔
