’حکومتی امداد مذاق‘: سیلاب متاثرہ کسان مرکزی حکومت کی مدد کے منتظر
ستمبر میں آئے سیلاب متاثرین کو دئے گئے معاوضے پر اسمبلی میں حکومت کی تنقید کی گئی۔
Published : November 5, 2025 at 6:34 PM IST
سرینگر: ستمبر کے تباہ کن سیلاب کے بعد جموں و کشمیر کے متاثرہ رہائشی خاص کر کسان تاحال حکومتی امداد ’ریلیف‘ کے منتظر ہیں، جبکہ حکومت کی جانب سے دیا گیا ’’معمولی‘‘ معاوضہ اراکین اسمبلی کے غصے کا بھی باعث بن گیا ہے۔
جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کے گوسو گاؤں سے تعلق رکھنے والے نوجوان باغبان ریاض احمد بٹ نے بتایا کہ ان کے خاندان کا چار کنال پر مشتمل سیبوں کا باغ سیلاب میں بہہ گیا۔ انہوں نے کہا: ’’مقامی ایم ایل اے محی الدین میر اور محکمہ باغبانی کے افسران نے کئی دورے کیے، مگر آخرکار صرف چار ہزار روپے کا ہی معاوضہ ملا۔‘‘ ریاض نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا: ’’یہ رقم تو اسپرے موٹر کے ایندھن کے برابر بھی نہیں۔‘‘
وزیر زراعت و باغبانی جاوید ڈار نے اسمبلی میں بتایا کہ سیلاب اور موسمی آفات کے نتیجے میں جموں و کشمیر میں 18,934 رہائشی ڈھانچے تباہ ہوئے اور 75,997 ہیکٹیئر زرعی اراضی متاثر ہوئی۔ ان کے مطابق 69,707 ہیکٹیئر جموں ڈویژن اور 6,289 ہیکٹیئر وادی کشمیر میں متاثر ہوئی، جس کا مجموعی نقصان 209 کروڑ روپے ہے۔
جاوید ڈار نے مزید بتایا کہ ایس ڈی آر ایف (State Disaster Response Fund) کے تحت جموں میں 52 کروڑ اور کشمیر میں 1.91 کروڑ روپے بطور معاوضہ جاری کیے گئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بارانی علاقوں کے لیے فی ہیکٹیئر 8,500 روپے اور آبپاشی والے علاقوں کے لیے 17,000 روپے کا معاوضہ طے ہے، جبکہ ہر متاثرہ کسان کو 1,000 روپے کی ’ان پٹ سبسڈی‘ بھی فراہم کی گئی۔
ان ہی اصولوں کے تحت پورے جموں و کشمیر میں کل 6.47 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے، جن میں سے 6.35 کروڑ زرعی اور 12.19 لاکھ باغبانی فصلوں کے لیے دیے گئے۔
پلوامہ ضلع کے ایک اور کسان محمد شفیع نے اس ’’معاوضے‘‘ کو توہین آمیز قرار دیتے ہوئے کہا: ’’مونگ پھلی کے برابر دی گئی یہ رقم ہماری محنت کا اڑایا گیا مذاق ہے۔‘‘
اسمبلی اجلاس کے دوران حکومت کے خلاف اپوزیشن اور حکمران جماعت دونوں جماعتوں کے اراکین نے برہمی ظاہر کی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے پون کمار گپتا (ادھم پور) نے کہا کہ ان کے حلقے میں بنیادی ڈھانچے اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچا مگر ’’عارضی بحالی کے لیے بھی ریلیف نہیں دیا گیا۔‘‘ انہوں نے 20 لاکھ روپے فی گھر معاوضہ دینے کی سفارش کی۔
حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) کے محی الدین میر نے کہا کہ ان کے علاقے کے کسانوں کو ایس ڈی آر ایف کے تحت ’’انتہائی کم‘‘ معاوضہ ملا ہے، تاہم انہیں امید ہے کہ مرکزی حکومت جلد ایک خصوصی پیکیج منظور کرے گی۔ میر کے مطابق: ’’چاہے مرکز میں مخالف پارٹی ہو، مگر اسے سیلاب متاثرین کو ویسا ہی ریلیف دینا چاہیے جیسا دیگر ریاستوں میں دیا جاتا ہے۔‘‘
حکمران جماعت کے خورشید احمد (ریاسی ضلع کے گلابگڑھ حلقے سے ایم ایل اے) نے بتایا کہ ’’ہمارے علاقے کے لوگ آج بھی کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں۔‘‘ انہوں نے کہا کہ حکومت کو مرکزی حکومت کے ساتھ بحالی منصوبے پر ’’سنجیدگی سے پیش رفت کرنی چاہیے تاکہ متاثرین کو سردیوں میں مزید اذیت نہ اٹھانی پڑے۔‘‘
وزیر زراعت جاوید ڈار کا کہنا ہے کہ ایس ڈی آر ایف کے ضوابط کے مطابق معاوضہ ادا کر دیا گیا ہے اور اب مرکز سے اضافی پیکیج کا انتظار ہے۔ ڈار کا کہنا ہے کہ ’’ہم نے مرکزی حکومت کو تفصیلی نقصانات کی رپورٹ ارسال کی ہے اور جلد امداد کی منظوری کی اُمید رکھتے ہیں۔‘‘
