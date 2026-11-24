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جموں و کشمیر: پونچھ میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی
یہ آگ ابتدائی طور پر اتوار کی شام بالاکوٹ کے علاقے لانجوٹ کے جنگل میں، سرحدی باڑ کی دوسری جانب لگی تھی۔
By PTI
Published : November 24, 2026 at 12:15 PM IST
مینڈھر: حکام نے بتایا کہ جموں و کشمیر کے ضلع پونچھ کے مینڈھر سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ جنگلات میں آگ لگنے کے نئے واقعات پیش آئے۔ دریں اثنا، پڑوسی بالاکوٹ سیکٹر میں لگی آگ پر قابو پانے کی کوششیں مسلسل تیسرے روز بھی جاری رہیں۔ اب تک ان واقعات میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔
یہ آگ ابتدائی طور پر اتوار کی شام بالاکوٹ کے علاقے لانجوٹ کے جنگل میں، سرحدی باڑ کے اس پار (سرحد کی جانب) لگی تھی۔ حکام نے بتایا کہ آگ پر قابو پانے کی مسلسل کوششوں کے باوجود شعلے جنگل میں پھیلتے رہے، جس سے متاثرہ علاقے میں درختوں اور دیگر نباتات کو نقصان پہنچا۔
حکام کے مطابق منگل کی صبح مینڈھر سیکٹر کے گوہلاڈ ٹاپ اور چھجلا پتری کے جنگلاتی علاقوں میں بھی آگ لگنے کی اطلاعات موصول ہوئیں، جس سے لائن آف کنٹرول کے ساتھ جنگلاتی علاقوں میں آگ پھیلنے کے حوالے سے خدشات میں اضافہ ہو گیا ہے۔علاقے کی دشوار گزار زمین اور مشکل رسائی کی وجہ سے وہاں فائر ٹینڈرز (آگ بجھانے والی گاڑیاں) نہیں پہنچائی جا سکے۔ اس کے بجائے عملے نے آگ پر قابو پانے اور اسے مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے 'فائر بیٹرز' (آگ بجھانے کے لیے استعمال ہونے والے آلات) کا استعمال کیا۔
متاثرہ سیکٹرز میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، اور سیکیورٹی فورسز انتہائی چوکس رہتے ہوئے صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ حساس علاقوں میں اضافی چوکسی کی جا رہی ہے، تاکہ دہشت گردوں کی جانب سے اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر سرحد کے اس پار داخل ہونے کی کسی بھی ممکنہ کوشش کو روکا جا سکے۔
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انہوں نے مزید کہا کہ سیکیورٹی اہلکار جنگلاتی علاقوں اور اس سے ملحقہ لائن آف کنٹرول کے حصوں کی کڑی نگرانی کر رہے ہیں، خاص طور پر دشوار گزار خطے اور دھوئیں اور شعلوں کی وجہ سے کم ہوتی ہوئی مرئیت کے پیشِ نظر۔