ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے ادھم پور کے مجلٹا تحصیل میں گورنمنٹ ڈگری کالج کا افتتاح کیا
جموں وکشمیر کے ضلع ادھم پور میں گورنمنٹ ڈگری کالج کی نئی عمارت بنائی گئی تاکہ طلباء کو دور دراز کا سفر نہ کرنا پڑے۔
Published : May 15, 2026 at 4:16 PM IST
ادھم پور: (آشیش دت) جموں کے ضلع ادھم پور کے مجلٹا تحصیل میں گورنمنٹ ڈگری کالج کی نئی عمارت کا شاندار افتتاح وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے کیا۔ اس جدید عمارت کی تعمیر پر تقریباً 13 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں تاکہ طلباء کو ہر جدید سہولت دستیاب ہو۔ اس موقع پر رنبیر سنگھ پٹھانیا (ایم ایل اے، ادھم پور ایسٹ)، کمشنر سکریٹری رام نواس شرما، اور کالجس کے ڈائریکٹر شیخ اعجاز بشیر سمیت کئی سینئر انتظامی عہدیدار موجود تھے۔
مزید پڑھیں: بی جے پی کارکنان نے کیا سرینگر میں احتجاج، شراب کی فروخت پر مکمل پابندی کا مطالبہ
آر ایس پٹھانیہ نے کہا کہ حکومت اس سمت میں مسلسل کام کر رہی ہے، اور جلد ہی اسکولوں میں اساتذہ کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا۔